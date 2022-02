SUPRUGA RIJEČKOG UBOJICE ZA DNEVNO! U stanju je šoka, ne osjeća noge: ‘Roman je dobar čovjek, vjernik, nikada nije bio agresivan’

Autor: Valneo Kosić

Danas oko 14.40 sati u riječkom kafiću brutalno je ubijena žena, a kako doznajemo, policija u vezu sa zločinom dovodi Romana Brnadu, inače supruga poznate violinistice bujnih grudi, Biance Kolompar.

Da je policija doista odvela Romana potvrdila nam je njegova supruga Bianca koja se, kako kaže, nalazi u stanju šoka. Kazala nam je kako još uvijek ne zna ništa, ali otkriva nam da je policija bila u njihovom apartmanu gdje privremeno borave i uzela Romanovu odjeću s obzirom da će ga zadržati.

“Je, točno je. Policija je bila kod nas. U stanju sam šoka i ne mogu vjerovati da je on u stanju učiniti takvo što. Osjećam se nezaštićeno sa djetetom. Dobivam ružne poruke. Meni je muka. Ja znam da je Roman dobar čovjek, vjernik i u 13 godina braka nikada nije bio agresivan”, rekla nam je Bianca na početku razgovora.

Otišao je iz stana oko 12.30 sati

Kaže kako su trebali otići u Ameriku, ali su čekali na brodsku liniju jer ona u avion ne smije zbog operacije grudi.

“Mi smo bili na odlasku u New York gdje sam ja trebala snimiti album i došli smo u Rijeku kako bi održala jedan koncert. Trebali smo nakon toga u Milano, pa u Ameriku. On je otišao pjevati oko 12.30 kao što je inače znao na Korzu. Što se tu dogodilo, ja stvarno ne znam”.

“Rekao je da ide pjevati”

Na pitanje zna li tko je žrtva, Bianca kaže da apsolutno nema pojma.

“Mi nismo imali tajne. On kad bi nekoga upoznao odmah bi rekao. Pogotovo zato što je starija osoba, ne znam zašto bi on to krio od mene i s kime bi se on to nalazio na kavi. Možda je u pitanju samoobrana”, govori nam.

Policija ga je čekala

Otkriva nam kako ga je policija čekala pred stanom.

“Bili su ovdje, čekali su ga da se vrati, ali ga vjerojatno negdje pronašli, pa su došli po odjeću što znači da su oni njega zadržali. Ja sam mislila prvo da mora svjedočiti jer je možda bio tamo”.

“Roman je uvijek bio podrška te je bio zaštitnički nastrojen prema obitelji. Pa da je takav jednom bi se barem nešto dogodilo, zaista ne vjerujem. Nije bio u depresiji, samo je bio umoran. Mi smo tu na Korzu i aktivirao se noćas alarm tako da nije spavao cijelu noć. Inače, puno se molio i što mu je bilo da ovo napravi, još stariju ženu”, pita se očajna supruga.

“Čekala sam taj ugovor cijeli život”

“Zamislite što se dogodilo i to prije takvog ugovora koji sam cijeli život čekala. Ja bih ostala u Hrvatskoj, ali nažalost na akademiji nema posla. Doktorirala sam violinu, ali nemam gdje. U školi sam tražila, ali ništa”, kaže nam Bianca.

“Kažu da sam napadala u Supertalentu”

Dodaje kako su čekali 13. veljače da odu brodom za Ameriku jer ona u avion ne smije zbog operiranih grudi.

“Imam jako velike implantate. Čim je to napuklo kad sam se ozlijedila da je možda bolje da idemo brodom, a ne avionom. U šoku sam, ne osjetim noge, kao da su paralizirane. Žao mi je svega i ove blamaže. Ljudi me vrijeđaju, kažu da sam ja napadala u Supertalentu, ali ja sam samo rekla svoje mišljenje što se tiče pjevanja jer sam školovana”, zaključila je supruga koja je s Romanom nastupila i u natjecateljskoj emisiji Supertalent gdje je žiri imao niz kritika na račun njegovog pjevanja.

Podsjetimo, nakon ubojstva na teren je izašla ekipa za očevid, a policija je javila kako je počinitelj pronađen. U blizini mjesta zločina televizijske kamere snimile su izjavu gospođe koja je sjedila u kafiću kada je došlo do ubojstva.

U svojoj izjavi, rekla je kako zna ubojicu te da je riječ o Romanu koji pjeva crkvene pjesme na Korzu. Poznato je kako je Roman vjernik i kako baš kao što je rekla i gospođa, pjeva crkvene pjesme što često dokumentira i na svom Facebook profilu.