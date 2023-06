Suprug Josipe Rimac radio je i s Jandrokovićem: Danas se bavi unosnim biznisom i ne odvaja se od nje

Svoju su vezu Josipa Čulina, poznatija pod prezimenom Rimac, i njen partner Josip Pleslić najbližima objelodanili još tijekom prošlog ljeta, tvrde to naši dobro upućeni sugovornici te dodaju kako je ovaj par koji je svježe uplovio u bračnu luku od tada nerazdvojan.

Premda je interes javnosti za novu stranicu koju bivša kninska gradonačelnica okreće u svojem životu ogroman, ona se nastoji držati podalje od toga, a još dalje od naslovnica i medija pokušava se držati Pleslić, koji je uz svoju buduću suprugu bio u najtežim trenucima, kada je doista i prolazila kroz svojevrsnu medijsku torturu koja je uslijedila u vrijeme kada se saznalo za aferu Vjetroelektrane, nakon koje se klupko počelo odmotavati.

Iz obavještajnih prešao u poduzetničke vode

Tko je Josipa Čulina ex-Rimac šira je hrvatska javnost od njenog privođenja do dana današnjeg poprilično detaljno spoznala, no o Plesliću se ipak sve donedavno nije znalo previše. Poznato je da je ovaj bivši obavještajac rodom s Murtera, zbog čega su zlobnici jedno vrijeme tvrdili kako je on povezan s ruskom jahtom Irina VU koja je bila usidrena na Betini, no iz izvora bliskih Plesliću može se čuti kako on s tim nema nikakve veze te da je riječ o podmetanjima onih kojima smeta što on u SOA-i, ali i MUP-u još uvijek nije zatvorio sva vrata, iako je iz tih voda prešao u one poduzetničke.

On u tom krugu naprosto ima ljude s kojima je ostao dobar, to su njegovi kolege, objašnjava naš sugovornik blizak Plesliću koji godinama živi u Zagrebu, gdje se bavi poduzetništvom. Riječ je inače o ocu dvoje blizanaca koje ima sa svojom bivšom partnericom, a osim što budućeg supruga nekadašnje HDZ-ove perjanice opisuju kao predanog oca, kažu i kako je on multitalentiran i sposoban tip koji je karijeru gradio u Medija servisu i na Narodnom radiju.

Nervoza među HDZ-ovcima

Jedno vrijeme doista jest surađivao sa ruskim Zabrežnjevom pa se u njegovom krugu pretpostavlja da ga se uz ostalo i zato nastojalo povezati sa spomenutom jahtom, ali se naglašava kako je fokus njegova poduzetničkog djelovanja ipak samo poduzetništvo. Centar njegova privatnog života je po svemu sudeći Čulina koja najavljuje iznošenje istine s kojom će dokazati svoju nevinost, što među HDZ-ovcima izaziva nervozu jer je njihova bivša kolegica nedavno poentirala prozivajući Uskok za nezakonito prisluškivanje i pribavljanje dokaza.

Rimac je kao što je poznato bubicu u svojem automobili otkrila zahvaljujući pokojnom Tončiju Matasu, nekadašnjem šefu zadarskog Centra SOA-e, koji je pak prijateljski povezan s Pleslićem.

Pitanje svih pitanja jest da li je otkrivanjem bubice u njenom autu spriječena daleko veća afera, a upitno je i do koga bi u vrhu stranke i Vlade doveli ti njeni razgovori. Na ta pitanja odgovor bi se mogao dobiti tijekom procesa koji očekuju bivšu gradonačelnicu koja je inače godinama bila u braku sa Danijelom Rimcem za kojega se udala sa 20 godina. Iz toga braka Rimac ima kćer Katju, iako su bivši supružnici ostali u korektnim odnosima ponajviše radi djeteta, gospodin Rimac razvod navodno nije najbolje primio, ali to razdoblje života danas je ionako iza ovog para, a pred Čulinom je pak neko novo razdoblje sa Pleslićem koji je spomenimo usput jedno vrijeme radio i u Ministarstvu vanjskih poslova kada je njime upravljao predsjednik Sabora Gordan Jandroković. Danas pak Pleslić kao direktor vodi tvrtku J.S.K. koja se bavi trgovinom naftom i naftnim derivatima, a koja solidno posluje.