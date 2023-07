Suprotstavio se Miloševiću i proglašen državnim neprijateljem: ‘Srbijom vladaju kojekakve barabe’

General-pukovnik JNA Petar Matić Dule, poznat i kao posljednji živući narodni heroj Jugoslavije te zapovjednik Srijemskog partizanskog odreda, a potom i Šeste vojvođanske brigade, u četvrtak je napunio 103 godine. Kako piše Nova.rs, koja je s njim napravila intervju, nastavio je svoju antifašističku borbu za jednakost i socijalnu pravdu desetljećima nakon rata, sve dok se nije otvoreno suprotstavio nacionalističkoj politici Slobodana Miloševića o stvaranju ‘velike Srbije’, kada je režim proglasio ‘neprijateljem Srbije’.

Od trenutka stupanja u KPJ, brzo je postao sekretar Mjesnog komiteta, a nakon odlaska u partizane napredovao je do mjesta komandanta Srijemskog partizanskog odreda, a potom i do komandanta Šeste vojvođanske udarne brigade. Prvi put je ranjen u ljeto 1942. godine, tijekom prve fruškogorske ofenzive. Predvodeći dva odreda sa samo 150 podunavskih i 250 fruškogorskih partizana, krenuo je u proboj neprijateljskog obruča od Srijemskog Karlovca do Iriga, sastavljenog od elitne njemačke divizije od ‘blizu dvadeset tisuća njemačkih, ustaških i domobranskih jedinica’.

Poslednji živi heroj jednog vremena! Kada se znalo kako treba sa okupatorom i njegovim slugama.

A danas "Srbijom vladaju oni koji su izgubili rat, i kojekakve barabe".

Nasledstvo je lako profućkati. Teško je nešto napraviti.

Srećan rođendan, legendo …https://t.co/MEGSQdz2kH

— Nenad Čanak 🇺🇦 🇬🇪 (@XXLTulip) July 6, 2023

Ranjen nekoliko puta

“Ranjen sam u nogu, blizu zgloba. Bio sam pogođen iz neposredne blizine, tako da je vrelina metka opržila ranu, koja je na kraju dobro završila jer je tako zarasla. Oslanjajući se na pušku uhvatio sam se vinograda odakle sam se otkotrljao natrag u šumu i tako sam se spasio”, ispričao je za Nova.rs zapovjednik Dule, dodajući kako se četa, unatoč velikim brojčanim razlikama, uspjela probiti i nestati u fruškogorskim šumama.









Kroz iste šume i neprijateljske obruče 1943. godine probijalo se i 1.100 vojvođanskih dobrovoljaca sa više od 100 zaprega natovarenih hranom, odjećom i sanitetskim materijalom. Akcijom, koju je Veljko Bulajić ovjekovječio čuvenim filmom “Veliki transport”, zapovijedao je upravo Matić.









“Ti ljudi su pješačili tri stotine kilometara od Fruške gore do bosanskih šuma. Konvoj su pratili jedna brigada i dva bataljona Fruškogorskog odreda. Među njima je bilo i vojvođanskih seljaka, uglavnom starijih ljudi s kojima sam se dogovorio da se, nakon što kolima prevezu hranu i materijal, odmah vrate u Vojvodinu. No, budući da je većina imala sinove i kćeri u partizanima, nitko se od njih nije vratio, nego su ostali boriti se. Ostali su sa svojom djecom, a svoje konje predali su partizanima, što je za svakog Vojvođanina, posebno u to vrijeme, predstavljalo pravo bogatstvo”, rekao je Matić.

https://t.co/MWkOE10egV Danas su pobedili oni koji nisu antifašisti. Mesto dobijaju oni koji nisu ni ratovali i koji su nemogući u svakom državničkom smislu. To su kojekakve barabe”, kaže poslednji narodni heroj Jugoslavije, general – pukovnik Petar Matić Dule. — Dragan Bursać (@dijalekticar) July 6, 2023

Nakon ponovnog ranjavanja 1944. godine, zbog prostrijelne rane u prsima, s još desetoricom suboraca, avionom je prebačen u partizansku bolnicu u Italiju. Od tuda, krajem godine, odlazi u SSSR u vojnu školu Crvene armije. Po povratku je obnašao razne vojne dužnosti, a nakon umirovljenja početkom osamdesetih postao je član Prezidija CK SKJ, zatim šef saveznog SUBNOR-a, gdje ostaje do sukoba s Miloševićevim i njegovom ratnohuškačkom politikom 1988.

Revizionizam u Srbiji

Ono što nije uspjelo okupatorima, krajem osamdesetih je uspjelo Slobodanu Miloševiću, navodi Nova.rs. Nakon što se otvoreno suprotstavio Miloševićevom razbijanju Jugoslavije i potenciranju ideje “Svi Srbi u jednoj državi”, Matić je prvo smijenjen s pozicije u SUBNOR – u, a potom je dao ostavku i na članstvo u Predsjedništvu CK SKJ.

Poslednji živi narodni heroj Jugoslavije Petar Matić Dule danas je napunio 103 godine:

“Srbijom vladaju oni koji su rat izgubili i kojekakve barabe”.https://t.co/UntEOSt833 pic.twitter.com/foIZ5Eny36 — AF23X (@AF23oktobar) July 6, 2023

Tadašnji režimski mediji nazivali su ga ‘izdajnikom’ i neprijateljem društva, pretresana mu je kuća, oduzeto mu je oružje, a sva odlikovanja nestala’. Živio je povučen od javnosti, ‘šuteći trpio obespravljenost’ i sretan ‘što nije završio u kreču, kao Stambolić‘.

Podsjetimo, Stambolić je u veo Slobodana Miloševića u visoku politiku 1986. godine, pa postao predsjednik Predsjedništva SR Srbije iste godine. To ga je prijateljstvo koštalo života. Ubijen je 25. kolovoza 2000. godine na Fruškoj Gori i bačen u jamu sa živim vapnom. Potraga za njim trajala je tri godine, a detaljna istraga je preko Jedinice za specijalne operacije i njihovog zapovjednika Milorada Ulemeka Legije, dovela do Miloševića i njegove supruge Mire Marković.

6 Juillet 1920:

Il y a 103 ans, naissait, Petar Matić Dule, partisan militaire Yougoslave, participant à la Seconde Gurre Mondiale.

Général d'armée, il est le dernier survivant récipiendaire du National Hero of Yugoslavia (Oрден народног хероја)

Il fête ses 103 ans pic.twitter.com/7epdCsA9rM — l'Histoire du jour© (@394Histoires) July 6, 2023

Na opasku da Srbija danas prolazi kroz sramotan povijesni revizionizam u kojem se odriče vlastite antifašističke ideologije, Matić pojašnjava činjenicom da su danas u Srbiji većina ‘oni koji su rat izgubili’.

“Danas su pobijedili oni koji nisu antifašisti. Mjesto dobivaju oni koji nisu ni ratovali i koji su nemogući u svakom državničkom smislu. To su kojekakve barabe”, kazao je za kraj posljednji narodni heroj Jugoslavije.