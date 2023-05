‘SUPERMAN’ POSTAO ŽRTVENO JANJE: Već sad je bivši! Plenković mu dao zadatak koji se nije mogao ispuniti

Autor: Tomislav Fumić/7dnevno

Dok Branko Bačić vodi bitku s vremenom kako bi potrošio 1,3 milijarde eura do kraja lipnja, njegovi prijatelji iz HDZ-a sve su uvjereniji da je žrtveno janje koje će na kraju biti krivo što će ova saga s obnovom koja se vuče mjesecima doživjeti krah. Kada je imenovan, pompozno je predstavljen kao Superman, jedini koji može u posljednji trenutak nešto učiniti i spriječiti potpuni debakl za koji će, na kraju, biti kriv HDZ. Bačić je napustio nimalo lagodnu funkciju u Saboru, gdje je u ime HDZ-a morao prati “prljavi veš” zbog ovog ili onog, što je radio na zadovoljavajući način. A onda je premijer Andrej Plenković došao na ideju da ga pošalje u vatru, na jednu od najnezahvalnijih pozicija u zemlji, na kojoj ni Superman ne bi mogao učiniti mnogo.

“To se sve događa u sjeni zakulisnih igara u HDZ-u, gdje se grabe dobre startne pozicije za sljedeće izbore. Kako sada stvari stoje, Bačić je već sada bivši, a uskoro će slijediti kanonada optužbi na njegov račun da je više učinio za vlastiti PR nego za obnovu”, govori nam član Predsjedništva HDZ-a.

Neiskorišteno iskustvo

Geodet po zanimanju, zapravo diplomirani inženjer geodezije sa zagrebačkog Geodetskog fakulteta, Bačić je zaista imao sve preporuke da dođe na mjesto ministra. Imao je iskustva u konkretnim poslovima, od načelnika male općine Blato na Korčuli do državnog tajnika u Ministarstvu mora, a kasnije i zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, što je bio prije dvanaest godina. Ovaj Dubrovčanin slovi u HDZ-u kao razuman i fleksibilan političar koji razgovara sa svima, ali je i vjerni i poslušni čovjek stranke koji izvršava sve zadatke.

“Bio je Bačić svjestan da mu vrući kesten stavljaju u ruke i da kraj političke karijere neće biti briljantan ako sve ode po zlu s obnovom. Ali, prihvatio je. Zapravo drugog rješenja nije imao, jer kada šef nešto naredi, u stranci kakva je HDZ mora se slušati. Uostalom, od ranih devedesetih godina otkako je u stranci, uvijek je Bačić bio ‘uz vjetar’, a preživio je vrijeme Jadranke Kosor koja je često isticala da je bio ‘njezin ministar’. Samo neki iz tog vremena nisu nestali iz političkog života, kao Radovan Fuchs, vječni Gordan Jandroković, Davor Božinović, i to bi bilo sve. Ivan Šimonović iz Kosoričine vlade je veleposlanik, Božo Biškupić u mirovini, Bianca Matković ima privatni biznis,





Đurđa Adlešić se tu i tamo pojavi, Martina Dalić je u Podravci, Jasen Mesić u veleposlanstvu u Rimu, a Damir Polančec i Petar Čobanković su prošli što su prošli.

Branko Bačić isto je ostao, makar je njegova bivša šefica ironično prepričavala da ga se ‘uvijek sjeti kako je jedne zime istrčao iz Sabora bez kaputa’, da je isprati i zatim se vrati po kaput.”

Koketiranje s Jadrankom Kosor, koja je u međuvremenu postala nepostojeća figura za HDZ, nije Bačiću štetilo, dapače, nastavio se penjati na stranačkoj ljestvici.

Prokušani kadar

A i oni koji ga cijene i podržavaju tvrde da je zapravo bio loš izbor za ministra koji će gurati obnovu jer po svom karakteru nije čovjek koji u tako vrućoj fotelji može biti buldožer. Mnogi iz HDZ-a još se sjećaju autoritativne Marine Matulović Dropulić koja je uvijek imala svoj stav i gurala ga, bez obzira na druge.

“Mislim da bi takav profil političara bolje radio i u takvim uvjetima koji su danas na Banovini nego Bačić. Plenković se kockao kada je njega postavio kao džokera koji može spasiti ugled stranke, ali je možda i kalkulirao da, ako projekt ne uspije, prst će biti uperen u Bačića, na kojeg više u stranci ne računaju za neko istaknuto mjesto.”

U čemu je onda tajna dugog političkog života koji je tek sada blizu kraja? Bačić je bio istaknuti kadar stranke i za vrijeme Ive Sanadera, Tomislava Karamarka, a ništa se za njega nije promijenilo ni za mandata Andreja Plenkovića. Nije mu naštetilo ni to što su ga povezivali s aferom Fimi media, kao ni tvrdnje bivše blagajnice Branke Pavošević da je on kao glavni tajnik stranke znao za crni fond. Čak ni insinuacije da je uzeo “crni” novac i spremio ga u stranačku blagajnu. Iz svega toga se izvukao bez “ozljeda” i uspio biti jedan od najbližih Plenkovićevih suradnika, njegov čovjek od povjerenja.

Tajna je, naravno, kako je brzo okretao kapute dok su se mijenjali predsjednici HDZ-a. U općem komešanju koje je izazvao Karamarko, Bačić je bio među onima koji su predlagali Plenkovića, a kao kum Vladimira Šeksa očito je više znao od drugih što HDZ čeka.

Novi predsjednik je dobro znao da ne može odsjeći sve koji su prije bili kompromitirani, a trebao mu je netko kao Bačić koji je spreman braniti “prljavi veš” stranke, beskompromisno i uvijek. A Bačić se izvještio u tome da to radi relativno pristojno, naoko u rukavicama, ali uvijek spreman da opravda i najveće svinjarije u stranci.









Lažna slika

“Kada je imenovan za ministra koji će spasiti čast HDZ-a s obnovom, svi su isticali da je Plenkovićev čovjek. Međutim, bio je čovjek i svih drugih šefova u HDZ-u, spretan gotovo kao Jandroković da osjeti trenutak kada treba prijeći na drugu stranu”, kaže nam jedan političar iz oporbe koji misli da su mu “nasapunali dasku” kada su ga postavili za ministra “za Banovinu”.

“Svima je bilo jasno da će on u javnosti stvoriti sliku da puno radi, da će dolaziti u Petrinju, Glinu i drugamo i slikati se s nesretnim ljudima koji će u njemu vidjeti spasitelja. A zapravo nakon Paladine Plenković nije imao drugog. Po sistemu – ako uspije, dobro, ako propadne, neka ide na njegov račun, a stranka će se izmaknuti.”

I zaista, Branko Bačić bio je na terenu mnogo više od svojih prethodnika, rado daje optimistične izjave s dozom opreza, razgovara s novinarima i nije omražen među onima koji na Banovini strpljivo čekaj spas.









“Očekujem od Bačića da jako puno radi i vidljivo ubrza obnovu”, rekao je diplomatski Plenković i istaknuo da mu je Bačić jedan od najbližih u politici te da ga dobro poznaje.

I tako se Bačić našao na skliskom terenu da ljudima objašnjava kako je “završeno tridesetak kuća”, a da je stotinjak u izgradnji. Vješto je izbjegavao okriviti svoje prethodnike, pravdajući to što nije učinjeno “najboljim namjerama, ali…”. Rado ističe podatak da je utrošeno 70 posto europskog novca i da će radovi za većinu biti gotovi do kraja godine. Toga su se stanovnici koji su stradali u potresu već naslušali, malo tko u to vjeruje, a ni Bačić ih ne može razuvjeriti i vratiti im optimizam. Možda je najrealnije to što je i sam ministar napomenuo da se nalazi “između čekića i nakovnja”.

Poplave koje nisu mimoišle ni neka područja stradala u potresu donijet će nove nevolje. Bačić će i dalje ponavljati da se ne slaže sa stavom da je obnova Banovine u cijelosti zakazala ili da je spora. Oni koji nisu stranački vojnici, poslušnici, navikli na razne verbalne akrobacije da se spasi stranka, na to su se samo nasmijali.

Obnova je zakazala

Naravno da je obnova zakazala i da je cijeli proces pokazao nevjerojatnu nesposobnost onih koji u takvim situacijama trebaju djelovati brzo. Niti je državna administracija djelovala brzo i učinkovito, niti se pomoglo ljudima, a mnogi ni sada nisu došli na red da im se pomogne. A i neće, s Brankom Bačićem ili bez njega. Kada istekne ljetni termin, drugi koji smo dobili od Europske komisije, ostat će gorak okus i nada da se nešto slično neće ponoviti pa da HDZ-ovi kadrovi rješavaju stvari.

A Branko Bačić broji posljednje mjesece na vrhu hrvatske politike. Neće iz politike izaći kao siromah jer posjeduje 29 nekretnina, većinom šuma i oranica na Korčuli. Ali tu su i voćnjak, građevinske parcele, stanovi i kuće, pa je u obitelji i nešto dionica.

Nije Bačić, naravno, kriv što svih ovih godina nismo bili sposobni u razumnom roku potrošiti europski novac. Malo tko je pitao zašto ga se Plenković nije sjetio ranije i imenovao ga za ministra ako je imao tako dobro mišljenje o njemu. Možda je zaista mogao i nešto učiniti. Ovako, ministar Bačić na svom posljednjem značajnom zadatku opet je samo mali vijak u dobro podmazanom stroju kao što je HDZ, koji i najveći neuspjeh može prikazati kao uspjeh. A Bačić je u tome vrhunski stručnjak.