SUPER PULJAK U AKCIJI! Bez razmišljanja potrčao ženi u pomoć. A dosad je spasio dijete, zaustavio tučnjavu. I to nije sve

Autor: Dnevno.hr

U Splitu je danas humanitarnim buvljakom ispred administrativne zgrade Splitsko-dalmatinske županije obilježen Svjetski dan svjesnosti o autizmu, a na događaj je došao još uvijek aktualni splitski gradonačelnik Ivica Puljak.

No, dogodilo se nešto što nitko nije očekivao. Jedna je žena pala na pod, a Puljak je potrčao prema njoj i s još dvoje prolaznika joj pomogao da se pridigne.

Sve se događalo usred davanja izjava ta medije, piše Dalmacija danas.

No, to nije prvi put da je Puljak pokazao nesebičnu i vrlo humanu gestu, a da to ne čini zbog kamera ili kampanje, dokazuje činjenica da je to radio i kada je bio znanstvenik, a ne političar.

Puljak spasio život djevojčici koja je visjela na stepenicama u City Centru Split

Dogodilo se to 2019. godine kada je Puljak spasio život djevojčici skinuvši je u posljednji trenutak s pokretnih stepenica u trgovačkom centru City One u Splitu, na kojima je visjela s vanjske strane

Po izjavama očevidaca, dijete u dobi od pet do šest godina zapelo je za pokretne stepenice, koje su ga vukle prema gornjoj etaži. Puljak je čuo vrisku i dotrčao, pa uhvatio djevojčicu prije nego što je s vanjske strane udarila u ogradno staklo i pala s visine od desetak metara. Svjedoci tvrde da su i on i djevojčica, kao i ostali promatrači, nakon toga bili u potpunom šoku.

Godinu prije zaustavio tučnjavu, prije spasio još jedno dijete

No, to nije sve. Mediji su zabilježili da je godinu dana ranije zaustavio tučnjavu dvojice vozača zbog nesuglasica u prometu, što su drugi građani zabilježili snimkama.

Još je manje poznato da je ranije Puljak spasio još jedno dijete. Bilo je to prije desetak godina kada je još u javnosti bio uglavnom nepoznat. U vožnji prometnih splitskim predgrađem uz rub ceste je primijetio dvogodišnjaka koji plače i trči te doziva majku. Puljak je stao, primio dijete te od stanovnika susjedstva saznao da je dijete vjerojatno odlutalo iz vrtića, kamo se i uputio. Vratio je dijete, vrtić prijavio svim nadležnim institucijama i natjerao njegovo vodstvo da obavijesti sve roditelje o ovom incidentu.