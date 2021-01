SUNCE NAS JOŠ KRATKO GRIJE! Danas stiže promjena koju malo tko voli: Loše vijesti za meteoropate! Vrijeme će biti šaroliko

Autor: Valneo Kosic

Nakon debelih minusa odmah je zapuhala južina, pale su kiše i tako je siječanj opet topliji nego inače. Takvo pomalo nestabilno vrijeme čeka nas i u narednim danima. Izmjenjivat će se sunčana razdoblja s oblacima i kišom. Danas nas očekuje pretežito sunčano vrijeme. Tek se na sjevernom dijelu Jadrana poslijepodne očekuje umjerena naoblaka. U unutrašnjosti će biti vrlo slično uz moguće naoblačenje. Mjestimice bi moglo pasti i vrlo malo snijega, ponajprije u Slavoniji i dijelu Podravine.

Navečer i u noći na petak mjestimice slaba kiša, a u gorju i unutrašnjosti Dalmacije susnježica i snijeg. Na kopnu vjetar u početku slab, popodne će zapuhati umjeren jugozapadnjak. Na Jadranu će slaba bura i sjeverozapadnjak popodne okrenuti na jugo i jačati. Najniža temperatura zraka od -8 do -3, na Jadranu uglavnom od 0 do 5 °C. Najviša dnevna od 4 do 9 na kopnu te između 7 i 12 °C duž obale i na otocima.

Od četvrtka opet oblačnije, uz južinu i sve češće oborine

“U četvrtak na kopnu postupno naoblačenje, a prema kraju dana raste vjerojatno za slabu oborinu. Od petka, uz jačanje južine, prevladavat će oblačno, pri čemu će i kiša biti češća. U subotu će jugozapadnjak okrenuti na jugoistočnjak. Jutro u četvrtak još hladno, a zatim toplije, javlja HRT.









U posljednje vrijeme, DHMZ je gotovo svaki dan izdao upozorenje, osobito zbog valova hladnoća. Nažalost ni to nije bilo dovoljno da se spriječit smrt dva muškarca na Papuku koji su se smrznuli uslijed snježne oluje.

Danas takvih upozorenje za veći dio Hrvatske nema. Tek su na sjevernom Jadranu moguće iznimno niske temperature zbog čega DHMZ poziva na oprez. Žuto upozorenje izdano je i za sam jug Hrvatske, ali zbog vjetra. Tako je u Južnoj Dalmaciji moguća bura i tramontana.









