SUMRAK LJUDSKOSTI, SIRIJA VAPI ZA POMOĆI! Dok ljudi leže pod ruševinama, Zapad drži sankcije: ‘Gdje je nestalo čovječanstvo danas?’

Autor: Dnevno.hr

Razoran potres koji je pogodio Tursku i Siriju iza sebe ostavlja krš i lom te tisuće žrtava.

Tim povodom, Večernjakov novinar Hasan Haidar Diab, jedan od najboljih poznavatelja sirijskog kraja koji je između ostalog ostvario i intervju s predsjednikom Bašar al-Asadom, dao je svoj pogled na situaciju i upozorio na činjenice koje prolaze ispod radara.

Jad i bijeda





Jad i bijeda

“Zaista je katastrofalna i kaotična situacija. Čovjek jednostavno ne može to opisati, mi pokušavamo na razne načine predočiti ljudima što se tamo događa, ali to nije moguće. To je užas. Ja mislim da je to čak katastrofa stoljeća. Ono što najviše žalosti jest da je još mnogo ljudi koji su pod ruševinama i teško ih je izvući. Sve je teže iz minute u minutu.

Ja imam sestru koja živi pokraj Alepa. Kuća im je potpuno porušena, imaju veliku obitelj i naizmjenice spavaju u automobilu, jednostavno nemaju kamo otići. Jako je hladno, ali unatoč tome, sestra mi kaže da se već osjeća miris leševa. A koliko je tek ljudi još pod ruševinama”, rekao je.

Novinar tvrdi kako Sirijci smatraju da su ostavljeni od međunarodne zajednice.

“Zbog sankcija od 2011. Sirija je pod potpunom blokadom. Donald Trump još je nadodao na te sankcije nekakve zakone prema kojima u zemlju ne mogu ni lijekovi, ništa. I međunarodna zajednica još uvijek drži te sankcije, nimalo ne popušta. Ono što je najgore, svaki dan sam u kontaktu sa Sirijom. Jučer je izvučeno 11 leševa, a da su Sirijci imali dobru mehanizaciju, možda bi danas ti ljudi bili živi, možda ne bi preminuli da su imali pomoć. Čitam da je obitelj od sedam članova zarobljena kod Alepa i pitanje je hoće li ih moći spasiti. Postoji nekoliko faktora. Osim što nemaju ljudske resurse, Sirija je pod sankcijama već 11 godina i zaista je potpuno devastirana zemlja. Siromašnih je čak 90 posto i čak i da imaju mehanizaciju, oni nemaju goriva da je pokrenu. U ovom trenutku Siriji je zaista potrebno pomoći”, zavapio je Haidar Diab.

Dolazi li iz nekih zemalja ipak pomoć u Siriju, upitan je libijac Haidar Diab.

Netko ipak šalje pomoć

"Dolazi kopnom, recimo Irak je poslao nešto, ali zračni prostor iznad Sirije je zatvoren. Znači tek jučer je Libanon dao dozvolu da zrakoplovi koji bi trebali sletjeti i donijeti pomoć u Siriju slete kod njih. Međutim, ni to nije idealno, jer je dosta putova iz Libanona prema Siriji zatvoreno zbog snijega. Tako da Sirijci najviše ispaštaju u ovoj situaciji. I danas, u ovom trenutku, međunarodna zajednica, kada spominje Siriju, spominje samo onaj dio koji je pod kontrolom pobunjenika i džihadista. Ne govore o dijelovima gdje su srušene stotine zgrada", rekao je i odgovorio je li Sirija prepuštena sama sebi:









“Apsolutno. Razgovarao sam s čovjekom koji radi u civilnoj zaštiti na spašavanju. On mi je rekao, ovih 11 ljudi koji su umrli, oni su na dušu međunarodne zajednice, na dušu onih ljudi koji donose odluke i u Washingtonu i u Bruxellesu… U ovom trenutku nije u pitanju Asad, ni njegova vlada ni njegov režim, ni njegova vojska, ovo je pitanje običnih ljudi. Milijuni ljudi u Siriji trebaju pomoć, griju se paleći gume. Ovo je katastrofa i u ovom trenutku treba reagirati međunarodna zajednica da barem ublaži sankcije”, rekao je između ostalog Hasan Haidar Diab za Večernji list.

Hrvatski Caritas šalje pomoć, stambeni moduli idu preko Libanona

“Hrvatski Caritas uputit će novčanu pomoć stradalima u potresu u Siriji. Hrvatski biskupi dali su 100.000 eura, a pridružit će se i hrvatska Vlada s još 100.000 eura, pa će Hrvatski Caritas u Alep poslati 200.000 eura i 10 stambenih modula. Uz pomoć koju je hrvatska Vlada poslala Turskoj i naše spasilačke ekipe koje su na terenu, Hrvatski Caritas u turski grad Adani šalje 2 šlepera hrane u vrijednosti 88 000 eura.

Donirati za stradale u Siriji i Turskoj možete pozivom na broj telefona

060 90 10 i uplatom na IBAN: HR0723400091511220139”, objavila je saborska zastupnica Marijana Petir na svom Facebook profilu i odgovorila na pitanje hoće li pomoć stići zbog sankcija.

“Stići će. Zato se šalje novac na crkvu u Aleppo koja brine o stradalima. Stambeni moduli idu preko Libanona”, napisala je Petir.