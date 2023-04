SUMORNE PROGNOZE ZA UKRAJINU! Američki general upozorava i na pakleni ‘trijumvirat’: ‘Ove tri sile će nam biti veliki problem’

Autor: Mia Peretić

Vrhovni američki general, Mark Milley, rekao je da Ukrajina vjerojatno neće protjerati sve ruske trupe sa svog teritorija ove godine, izvještava Kyiv Independent, pozivajući se na intervju za Defense One.

Načelnik Združenog stožera američkih oružanih snaga Milley podsjeća kako je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski javno više puta rekao da je cilj Ukrajine izbaciti svakog Rusa iz zemlje pod ruskom okupacijom.

“A to je značajna vojna zadaća. Vrlo, vrlo težak vojni zadatak. Pazite, to je nekoliko stotina tisuća Rusa koji su još uvijek u Ukrajini, koja je pod ruskom okupacijom. Mislim da to neće biti učinjeno u skorije vrijeme ove godine”.





Miley: Kina, Rusija i Iran bit će problem za SAD

CNN izvještava da je Miley u srijedu upozorio i da će Kina, Rusija i Iran biti problem za SAD “još mnogo godina” budući da ove tri zemlje sve bliže surađuju.

Govoreći pred Odborom za oružane snage Predstavničkog doma, zajedno s ministrom obrane Lloydom Austinom, Milley je rekao da se Rusija i Kina “približavaju”.

“Ne bih to nazvao pravim potpunim savezništvom u pravom značenju te riječi, ali vidimo da se približavaju, a to je problematično”, rekao je Milley. “I onda … Iran je treći. Tako da će te tri zemlje zajedno biti problematične još mnogo godina, pogotovo Rusija i Kina zbog svojih sposobnosti.”

Milley je u utorak upozorio da bi Iran mogao “proizvesti dovoljno fisibilnog materijala za nuklearno oružje za manje od dva tjedna”, i stvoriti nuklearno oružje u “nekoliko mjeseci nakon toga”.

“Vojska Sjedinjenih Država razvila je više opcija koje bi naše nacionalno vodstvo trebalo razmotriti ako ili kada Iran odluči razviti nuklearno oružje”, rekao je.

‘Prvi put smo suočeni s dvije nuklearne sile’

No, dodao je u srijedu da Kina i Rusija imaju “sredstva da ugroze naše interese i naš način života”, te označavaju prvi put da se SAD “suočava s dvije velike nuklearne sile”.









I dok je Milley također u srijedu rekao da kineske nuklearne sposobnosti “nisu usporedive” s onima SAD-a, dodao je da su još uvijek značajne.

“Vjerojatno nećemo moći učiniti ništa da zaustavimo, usporimo, poremetimo, zabranimo ili uništimo kineski nuklearni razvojni program koji su zacrtali u sljedećih 10 do 20 godina”, rekao je Milley. “Oni će to učiniti u skladu sa svojim planom. I mislim da postoji vrlo malo utjecaja koje možemo učiniti izvana da spriječimo da se to dogodi.”