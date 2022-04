SUMANUTO SE NAORUŽAVAJU! Analitičar o skrivenim namjerama susjeda: ‘Srbija ima kompleks, Vučić želi pokazati svojima da su oni još uvijek bitni’

Autor: Ante Ferara

Za vikend je u Srbiju iz Kine stigao novi raketni sustav, a predsjednik Aleksandar Vučić je najavio nabavku borbenih bespilotnih letjelica Bayraktar od Turske. Istovremeno su francuski mediji objavili da je Srbija zainteresirana za kupnju 12 novih Rafalea, a Vučić je kazao kako s njima pregovaraju godinu dana te da uz to pregovaraju i s još jednom zemljom o kupovini isto toliko polovnih Rafalea.

Je li ih na to potaknuo strah od naoružavanja Hrvatske ili rata u Ukrajini i kolika je potencijalna prijetnja da bi Srbija mogla započeti još jedan rat u regiji, objasnio nam je neovisni vojni analitičar Danko Radaljac koji smatra da će Srbija teško od Francuske kupiti zrakoplove dok Vučić s “jednom stražnjicom sjedi na dvije stolice”.

“Jasno je da su Hrvatskoj tri najveće prijetnje Republika Srpska, Srbija i Mađarska. Čak i tim redoslijedom opasnosti. Orban ne krije svoje velikomađarske misli. Gleda i prema Ukrajini i prema Rumunjskoj i prema Hrvatskoj. Više puta je puštao onu kartu s Velikom Mađarskom. Tako da sigurno postoje te ekspanzionističke tenzije. To je za neka nesretnija vremena. Sigurno neće on sad to koristiti”, opisuje na početku Radaljac.

Najveća prijetnja stiže iz Srbije

Nastavlja kako je jasno da Hrvatskoj najveća prijetnja stiže upravo iz Srbije. “Naša vojska se radi gledajući srpsku vojsku. Srbija ima problema sa svakim zadnjih 30 godina. Imaju taj problem, svoj interni, da nisu proživjeli katarzu 90-ih. To je očigledno. Još uvijek smatraju da su bitan nekakav faktor. Zbog toga i ide ovo naoružavanje koje je više nekakav PR Vučiću da on pokaže svojima da su oni još uvijek bitni. Jer je to ono što Vučića drži na vlasti u krajnjoj liniji. Do sukoba Sovjetskog saveza i SAD-a nikad nije došlo baš zato što su se obje strane naoružavale. To što se naoružavaš ne znači nužno da ćeš ratovati”, dodaje Radaljac.

Podsjeća da je Srbija od Rusije uzela nekoliko MIG-ova 29. Smatra da se njima eventualno može braniti Beograd te da su Rafalei potpuno druga klasa aviona, puno mlađi, bolji i sofisticiraniji. Napominje i kako se o kineskim oružanim sustavima koje je Srbija dobila zna jako malo. “Pretpostavlja se da je to nekakva podverzija S-300, odnosno da su Kinezi djelomično ukrali tehnologiju Rusima od S-300 i oni su tu neku svoju verziju napravili. Zanimljivo je da su se Srbi odlučili na kinesku. Ili nemaju novca za pravi original ili Rusi više ne prodaju S-300. U oba dva slučaja to je zanimljiva spoznaja. Vjerojatno je za to Kina dala politički neki popust. Sad imaju referencu, mi imamo taj sustav u Srbiji”, smatra Radaljac.

Problem s ljudstvom

Naglašava da Srbija usprkos utrci u naoružavanju ima jedan velik problem. “Oni imaju problema s ljudstvom. Vučić ili to ne želi shvatiti ili ne shvaća ili mu zapravo nije bitno. Njima nedostaje časnika, dočasnika pa čak bih rekao i obučenih vojnika. Oni ozbiljno razmatraju ponovno uvođenje vojnog roka jer jednostavno nedostaje im ljudi. Generalno im nedostaje ljudi, a onda tek stručnih ljudi im dodatno nedostaje. Protuzračne dalekometne sustave, ne možeš nekoga s ulice uzeti da ti ga on operira, moraš imati obučene ljude za to. O borbenim avionima i takvim stvarima neću niti govoriti. Tu bi se on mogao dovesti u situaciju da imaš tehniku, ali nemaš koga da s njome radi. Njihov sindikat vojske kaže da su oni 50 časnika izgubili od Nove godine. Znači niti četiri mjeseca još nije prošlo, a 50 ljudi im je već otišlo iz sustava. To je ogromno. Govorimo o časnicima koji gone tu vojsku, da je vuku iza sebe, da je čine boljom”, zaključio je Radaljac.