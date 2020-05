SULUDA HRVATSKA: Zbog duga od tri lipe ribar ostao bez potpore od nekoliko desetaka tisuća kuna

Autor: Dnevno

Albert Gherghetta, vlasnik je ribarskog obrta za morski ribolov Grga, kojeg je naslijedio od oca, a iako se ribarstvom bavi skoro 30 godina tek se ove godine odlučio zatražiti pomoć od države te je polovicom veljače Ministarstvu poljoprivrede, Upravi za ribarstvo, podnio zahtjev za malom državnom potporom.

Nakon prijave, Ministarstvo su bacilo u provjeru zaprimljenih podataka te je kod Porezne uprave utvrdilo kako obrt Grga, do 27. siječnja 2020. godine ima nepodmiren dug od 0,03 kune prema samom državnom proračunu, stoji u Odluci za odbijanje zahtjeva koju je zaprimio Gherghetta, javlja tportal.

I doista, članak 4. stavak 1. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore male vrijednosti u ribarstvu, stoji kako za dodjelu potpore, moraju biti ispunjeni sljedeći osnovni uvjeti među kojima stoji i kako korisnik mora imati podmirene financijske obveze prema Državnom proračunu Republike Hrvatske.

No, čitava ta situacija ne bi bila tako nebulozna da se radi o nekom većem iznosu jer naposljetku, riječ je o tri lipe, za koje, tvrdi ribar, nije ni znao da duguje.

“Nije sporno da je dug utvrđen. Nisam znao da sam dužan, nikad mi nitko nije rekao – imaš dug, plati to. Pitam se kad su vidjeli da sam dužan i da se radi o smiješnom iznosu – jesu li mogli podignuti telefonsku slušalicu i reći mi da platim pa da ne ostanem bez potpore. Pa više ih je koštao preporučeni dopis nego što sam ja dužan. Novac bi se uložilo i on bi se dijelom kroz PDV vratio državi. Što da vam kažem, meni je to katastrofa. Svaki dan čitate i gledate kako nekome gledaju kroz prste, opraštaju dugove… Da su me nazvali i rekli dužni ste, platio bih odmah. A ne ovako. Ne znam čemu takva krutost”, rekao je.

I doista, problem koji se mogao lako riješiti običnim telefonskim pozivom, državu je koštao više nego sam dug, a samog ribara koštat će potpore koja mu je prijeko potrebna.

“Prvi put sam podnio takav zahtjev. Trinaest godina imam obrt koji sam naslijedio od oca, a u ribarstvu sam skoro 30 godina. Ne znam koliko bih točno sredstava mogao dobiti jer to ovisi o nizu parametara. Mislim da bi u mom slučaju moglo biti maksimalno 15 tisuća kuna“, zaključio je.

Iznos mjere naime ovisi o kategoriji u koju poduzetnik spada, a Gherghetta bi spadao u kategoriju ’gospodarski ribolov na moru’ pri čemu se iznos mjere računa na sljedeći način: GT plovila × 70,00 kn + ukupni broj ribolovnih dana* × 130,00 kn jednako je ukupnoj vrijednosti potpore.