‘SULTAN’ ERDOGAN I ‘CAR’ PUTIN ZATVARAJU BOSPOR! Procurili planovi za jedan od najvažnijih dijelova svijeta

Autor: Dražen Krajcar

U tijeku je najaktivnija faza novog preustroja svijeta i određivanja zona utjecaja u njemu. Uz poznati globalni geopolitički “trio”, SAD, Rusiju i Kinu, tu je još i niz regionalnih zemalja, kao i EU, koji traže svoje mjesto pod suncem i u većoj ili manjoj mjeri ne žele da im ga određuje ni jedna od spomenutih globalnih sila, neovisno o formalnim savezništvima, partnerstvima i sl. Jedna od tih regionalnih država velikih ambicija svakako je Turska – zemlja s velikim komparativnim prednostima (to se prije svega odnosi na njezin izvanserijski strateški geografski položaj na razmeđu kontinenata Starog svijeta (Azija, Europa, Afrika), s brojnom mladom i obrazovanom populacijom, ali i velikim političkim, vjerskim i kulturološkim utjecajem u široj regiji Bliskog istoka, Balkana, Kavkaza i Srednje Azije. Ali Turska je i država koja je, zahvaljujući povijesnoj sudbini, kao sljednica poraženog i propalog Otomanskog Carstva, nakon Prvoga svjetskog rata ostala djelomično sputana različitim međunarodnim sporazumima i konvencijama. Oni sada Tursku koče, barem tako misli Ankara, u njezinu neometanom razvoju i blistavim perspektivama.

Jedni od tih međunarodnih obligatornih sporazuma su Konvencija Montreux i Lozanski mirovni ugovor, o kojima se u Turskoj sve češće govori kao o reliktima prošlosti – zastarjelim dokumentima koji nisu u skladu s turskim nacionalnim interesima. Kad je riječ o Lozanskom mirovnom ugovoru, treba naglasiti kako je njime Turska nakon Prvoga svjetskog rata i rata s Grčkom ostala gotovo bez ijednog otoka u Egejskom moru, koji su došli pod grčki suverenitet (kako je to i bilo prije prodora Osmanlija na prostor Male Azije u ranom srednjem vijeku), a neki od njih udaljeni su samo desetak kilometara od turskog kopna.

Taj sporazum ne dopušta Turskoj željeno povlačenje granica svog isključivog gospodarskog pojasa, što posljednjih godina do maksimuma usijava grčko-turske odnose velikim brojem pomorskih i zračnih incidenata i povreda tuđeg teritorija. To je i najbolji primjer toga koliko je malo važna zajednička pripadnost ovoj ili onoj sigurnosnoj ili političkoj arhitekturi, tj. savezu – u ovom slučaju NATO-savezu, kada su nacionalni interesi potpuno ili u znatnoj mjeri suprotni.

Bitna konvencija

Posljednjih tjedana, pa i mjeseci, svijet s pozornošću prati vijesti iz Turske koje se odnose na navodno nezadovoljstvo predsjednika te zemlje Recepa Tayyipa Erdogana Konvencijom Montreux iz 1936. godine, kojom se regulira brodski promet morskim tjesnacima Bospor i Dardaneli koji spajaju Crno sa Sredozemnim morem. Tom je konvencijom potvrđen turski suverenitet nad spomenutim tjesnacima, ali i neometan i slobodan brodski promet koji Turska ima pravo zaustaviti samo u neposrednim ratnim ili predratnim uvjetima. Kroz Bospor dnevno prođe čak 115 plovila, a godišnje 53.000 brodova različitog tipa: tankera, teretnih i vojnih brodova. Godišnje se tuda preveze oko 140 milijuna tona nafte i 25% svjetskog žita, što taj tjesnac čini jednim od najprometnijih plovnih putova svijeta. Međutim, od svega toga Turska ne zaradi ni jedan jedini dolar (osim u slučaju pružanja pojedinih sitnih usluga teglenica i sl.), kako je i navedeno spomenutom konvencijom s obzirom na to da je riječ o prirodnom morskom putu koji se nema pravo naplaćivati. Istodobno, ne tako daleki Sueski kanal Egiptu osigurava godišnju zaradu od čak cca 3 milijarde dolara jer to nije prirodni, već umjetno prokopan prolaz između Sredozemnog i Crvenog mora.

Također ne treba posebno naglašavati koliko ova gužva u Bosporu djeluje i na sam 14-milijunski Istanbul koji se proteže na obje strane obale – i na europskom i na azijskom kopnu. Dovoljan bi bio jedan veći incident s, primjerice, naftnim tankerom, brodom za prijevoz plina ili kemikalija, pa da izazove pravu ekološku katastrofu za taj grad.

Bilo kakva jednostrana promjena sadržaja Konvencije Montreux ili turskog neprihvaćanja iste imala bi i dalekosežne geopolitičke posljedice. Tim prije što kroz Bospor i Dardanele iz Sredozemnog u Crno more i obratno plove i vojni brodovi ograničene veličine. Na najužem mjestu Bospor je širok samo 550 m pa je nemoguće da se tuda provlače, primjerice, nosači zrakoplova ili, s druge strane, golemi kontejnerski brodovi poput onog koji se nedavno nasukao u Sueskom kanalu i u relativno kratko vrijeme prouzročio desetke milijardi dolara šteta zbog blokade sveukupnog prometa.

Nikad više

Navodno Erdoganovo nezadovoljstvo spomenutom konvencijom izazvalo je početkom travnja i neočekivanu reakciju u otvorenom pismu koje mu je uputila grupa od više od 100 umirovljenih admirala turske vojske, koji su kritizirali raspravu o mogućoj reviziji Konvencije Montreux u vezi s planiranom gradnjom Istanbulskog kanala, koji će povezati Crno i Mramorno more i dalje Sredozemno more.

Predsjednik Erdogan najoštrije je reagirao na spomenuto pismo i takve je akcije nazvao “neprihvatljivima” za zemlju. To i nije čudno s obzirom na to da su njezinu povijest obilježili brojni vojni udari, a zadnjeg od njih, 15. i 16. srpnja 2016. g., jedva je preživio i sam Erdogan. Upravo je taj propali vojni puč postao prekretnica za tursku vladu. Ona ga ustrajno heroizira, a u čast poginulih branitelja demokracije, kako se to često naziva, podižu se spomenici i imenuju ulice, parkovi, mostovi… Taj događaj vlada je kolokvijalno označila riječima “nikad više”, misleći na to kako se vlade u toj zemlji ubuduće više nikada neće mijenjati silom i protudemokratskim metodama. I, ne manje važno, Erdogan je propali puč iskoristio za potpunu čistku vojske i drugih državnih struktura te je uspostavio puni nadzor nad zemljom sa sebi odanim kadrovima.









Nakon tog događaja iz 2016., turska vlada je izuzetno osjetljiva na bilo koji oblik nasilnog pokušaja promjene vlasti, ne samo u Turskoj.

Dakle, 4. travnja 104 umirovljena admirala turske mornarice objavila su službeni apel turskoj naciji, u najboljoj maniri pučista – točno u ponoć.

Drski admirali

Apel se odnosio na zalaganje za očuvanje Konvencije Montreux, protivio se izgradnji Istanbulskog kanala, upozorio na nemogućnost da predsjednik države ima ovlasti da zemlju povuče iz međunarodnih ugovora (bez dobivanja suglasnosti nacionalnog parlamenta – Mejlisa), poput Mirovnog ugovora iz Lozane, govorio je o problemima u medijima, ulozi turske vojske u održavanju Ustava u njegovu sadašnjem obliku, o udaru na tzv. Ataturkove vrijednosti, rizicima i prijetnjama kojima se zemlja može izložiti u tom slučaju itd.

Sam ton i “drskost” umirovljenih admirala da takvo nešto učine, i to javno, bio je signal za uzbunu i Erdogan je reagirao promptno. Sigurnosna i pravosudna tijela vrlo brzo su uhitila dio autora spomenutog apela, time jasno dajući do znanja da Erdogan ne prihvaća bilo kakav dijalog na ovakav način, a kamoli kompromise s “pobunjenicima” i otvaranje rasprave s njima. Nakon nekoliko dana, kada je postalo jasno kako je to bila akcija “tresla se brda, rodio se miš”, Erdogan je pred turskom javnošću pokazao svoje “dobro lice”, obustavivši daljnje istražne radnje i amnestirajući uhićene admirale, rekavši kako je to čin milosrđa prema starim i zaslužnim ljudima.









Je li, i ako je, tko je stajao iza pobunjenih admirala, nije utvrđeno, barem ne javno, a u kuloarima se moglo čuti svašta – o novoj uroti Zapada i SAD-a, domaćih oporbenih snaga itd. Ali sve je relativno brzo zaboravljeno jer događaj nije prouzročio veću štetu za vladajuće, a odaslan je i jasan signal o netoleriranju takvih oblika komunikacije s državnim vrhom.

Kad je riječ o spomenutoj optužbi kako vlada u Ankari namjerava napustiti Konvenciju Montreaux, Erdogan je to negirao u svome stilu, rekavši kako Turska to “nema namjeru učiniti”, ali i dodao da “ako se takvo pitanje ili potreba pojavi u budućnosti, onda ćemo zbog boljih uvjeta otvoriti ovu temu ako budemo smatrali potrebnim”.

U vezi s megaprojektom “Istanbulski kanal”, kao supstitutom za odvijanje prometa kroz spomenuti Bosporski tjesnac, stvari stoje posve drukčije i njega Erdogan snažno podupire. Mnogi pogrešno misle kako je riječ upravo o Erdoganovu megalomanskom projektu. To nije tako. Prije njega pitanje tog projekta pokrenuli su i pojedini bivši turski dužnosnici još 90—ih godina prošlog stoljeća, ali čak se i u povijesti o njemu razgovaralo. Konkretno, o tom je kanalu razmišljao i sultan Sulejman Veličanstveni, još u 16. stoljeću. Međutim, i taj bi se projekt svojom ulogom mogao itekako sudarati sa slovom i duhom Konvencije Montreaux jer se odnosi na isto – plovidbu između Sredozemnog i Crnog mora.

Novi kanal

Prvi put je Erdogan, još u svojstvu premijera, najavio izgradnju ovog kanala prije točno deset godina – u travnju 2011. Cilj je smanjiti opterećenje tog prirodnog tjesnaca nastojanjem da nova prokopana prometna arterija omogući dnevni prolaz oko 160 brodova, uključujući i tankere nosivosti do 300 tisuća tona. Ovaj kanal omogućio bi Turskoj i toliko željenu zaradu naplatom prolaska brodova, ali i udaljio zemlju od spomenute Konvencije iz Montreauxa koja nad njim ne bi imala ingerenciju jer je umjetni kanal. Turska oporba protivi se ovom projektu, smatrajući ga ekološki vrlo opasnim, preskupim (službeno bi stajao oko 15 milijardi dolara), a u pogledu zarade od naplate vrlo nesigurnim s obzirom na to da bi brodovi i dalje mogli slobodno birati hoće li prolaziti sadašnjim bosporskim tjesnacem koji je besplatan ili novim – umjetnim kanalom.

Osim toga, turski sociolozi navode kako se čak oko 80 posto stanovnika Istanbula protivi njegovoj gradnji, uključujući i gradsku vlast na čelu s oporbenim gradonačelnikom Ekremom Imamogluom koji bi mogao biti i najozbiljniji Erdoganov protivnik na idućim predsjedničkim izborima 2023. godine. Neovisno o svemu, 2018. g. odobrena je trasa budućeg kanala, a prije mjesec dana i plan njegove gradnje, čemu je, kao dodatni argument, poslužio i spomenuti incident u Sueskom kanalu s nasukavanjem kontejnerskog broda, što je potreslo cijeli svijet i globalni biznis.

“Istanbulski kanal” predstavljao bi 43 kilometra dugu vodenu arteriju koja bi povezivala Crno i Mramorno more. To je najveći projekt u turskoj povijesti i ima stratešku važnost za zemlju. Pokreće se uoči 100. godišnjice Republike Turske, koja se obilježava 2023. g. (kao, sigurno ne slučajno, i predsjednički izbori). Kanal bi prolazio paralelno s Bosporom, sjeverno od njega.

Kako je Turskoj zbog poremećenih odnosa sa SAD-om i Zapadom u cjelini otežan pristup njihovim financijskim institucijama, Ankara se sve više okreće prema istoku, odakle joj stižu uhu ugodna obećanja. Tako joj, kad su posrijedi infrastrukturni projekti, Kina nudi zanimljive kreditne aranžmane. Primjerice, kineska državna banka Industrial and Commercial Bank of China Ltd s turskom ICBC bankom već je ranije potpisala sporazum o dodjeli 3,8 milijardi dolara. Naravno, to je nedovoljno za zatvaranje cijele financijske konstrukcije, ali ta banka sigurno neće biti i jedina.

Ruski dogovor

Iako se, općenito gledano, upravo Rusiji dosta često nastoji pripisati zabrinutost zbog gradnje Istanbulskog kanala s obzirom na spomenutu konvenciju o slobodi plovidbe Bosporom i činjenicu da kroz njega prolaze brodovi njezine Crnomorske flote, kao jedinim izlazom na Sredozemno more, ima i onih koji govore kako su najveći protivnici novog kanala zapravo Sjedinjene Države.

Objašnjenje ovog naizgled paradoksa uopće nije nelogično.

Rusija, a to svi, čak i Erdogan, dobro znaju, nikada ne bi dopustila “zaključavanje” Crnog mora kad je riječ o slobodnom prolazu njezinih brodova kroz Bospor i takvo što bi sprečavala svim mogućim sredstvima. U Moskvi nema stvarne zabrinutosti zbog toga. Poznata je i povijesna anegdota prema kojoj je sovjetski ministar vanjskih poslova Andrej Gromiko, govoreći o istoj temi, tj. prijetnji blokiranjem Bospora za sovjetske brodove, rekao da bi za uspostavu slobodne plovidbe bile dovoljne dvije nuklearne rakete koje bi bosporski tjesnac proširile, a da pritom nije poznato što bi na kraju ostalo od Istanbula.

S druge strane, zbog Erdoganovih se namjera uočava nervozna reakcija Zapada. Zašto je to tako, nije pretjerano teško protumačiti.

Od sedam zemalja koje imaju izlaz na Crno more, samo su dvije geopolitički važne – Rusija i Turska. Ako se one međusobno dogovore i postave nova pravila za korištenje Bosporskog tjesnaca, od konvencije Montreux uistinu ne bi ostalo ništa. Što bi to značilo za uplovljavanje američkih i brodova drugih članica NATO-saveza koje nemaju izlaz na Crno more (imaju ga, osim Turske kao članice NATO-a još samo Rumunjska i Bugarska), nije teško pretpostaviti, pa makar se njihova sadašnja uplovljavanja u crnomorski akvatorij i karakterizirala samo kao simbolička gesta. Jer takva zabrana predstavljala bi pravo poniženje Amerike, što si ona teško može dopustiti. Posve je drugo pitanje što bi u tom smislu ona mogla poduzeti. Iz sadašnje perspektive gledano, vrlo malo. Otud i navedena nervoza zbog Erdoganovih poteza, ali i njegova brza reakcija gušenja “pobune” umirovljenih admirala koji su upozoravali na moguće rizike za Tursku u slučaju takvih scenarija.