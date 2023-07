Sudila je opasnim igračima, zapalili su joj automobil. Moćna sutkinja sad ‘napada’ grad u kojem radi

Autor: Jasenka Kovač/7dnevno

U fokus domaće javnosti osječka uskočka sutkinja Vlasta Šimenić Kovač nedavno je došla zbog požara koji je bio podmetnut pod njezin automobil. Iako se nagađalo da bi palež automobila mogao biti povezan s njezinim poslom, odnosno brojnim sudskim slučajevima što ih je vodila, na kraju se ispostavilo da je bila riječ o osveti bijesnog susjeda.

Njezin je slučaj otvorio pitanje o sigurnosti sudaca i mogućim osvetama zbog slučajeva u kojima donose presude. Vlasta Šimenić Kovač vodila ih je mnogo. Među ostalim, donijela je presudu u aferi SMS, osudivši bivšeg policijskog informatičara Franju Vargu za sprečavanje dokazivanja. Na sedam i pol godina zatvora je 8. svibnja 2020. nepravomoćno osudila Branislava Smiljanića zbog ubojstva glumca Aleksandra Bogdanovića u prometnoj nesreći krajem 2019.

Vodila je i suđenje protiv šestero optuženih za palež vikendice bivšega glavnog državnog odvjetnika Radovana Ortynskog na Braču 1. travnja 2017. Svih šestero je u siječnju prošle godine na osječkom Županijskom sudu, na temelju sporazuma s USKOK-om, nepravomoćno proglašeno krivima za to kazneno djelo. Prvooptuženi Dragan Baković Bambur osuđen je na tri i pol godine zatvora.





Sada pak doznajemo za novi slučaj u kojem je ona osobno jedan od glavnih aktera. Riječ je o intrigantnom sudskom postupku što ga ova moćna sutkinja vodi protiv Grada Osijeka. Pokušava od gradskih vlasti naplatiti 125 tisuća kuna, odnosno 16,7 tisuća eura duga za odvjetničke usluge što ih je za Osijek odradio njezin pokojni suprug, odvjetnik Radan Kovač. No Grad Osijek odbija taj iznos platiti pravdajući se da Kovač nije imao ugovor za sporni posao. Konkretno, bila je riječ o pravnom mišljenju u predmetu u kojem je Grad Osijek, zajedno s još četiri grada, mogao završiti pod ovrhom teškom sto milijuna kuna. Sutkinja smatra da je njezin suprug to pravno mišljenje za Grad Osijek i napravio, dok predstavnici Grada smatraju da mu nisu bili dužni ništa platiti jer nije imao ugovor za izradu spornog pravnog mišljenja.

Općinski sud u Vukovaru nedavno je presudio u korist sutkinje Šimenić Kovač, što znači da će, ako presuda postane pravomoćna, doći do bizarnog raspleta da osječka sutkinja ovršuje grad na čijem županijskom sudu radi.

Problem smeća

Sve ovo seže još u 2001. Tada su gradovi Osijek, Vukovar, Vinkovci, Županja i Beli Manastir osnovali javnu ustanovu za zbrinjavanje otpada istočne Slavonije (ZOIS). Riječ je bila o velikom projektu koji je trebao konačno ponuditi rješenje.

Za izvođača odlagališta 2003. izabran je konzorcij Strabag i Saubermacher, i to na javnom natječaju. S tim je austrijskim tvrtkama ugovorena gradnja odlagališta i potpisani su ugovori, ali je vrlo brzo postalo sporno što je ugovorena obveza na “proizvodnju” i plaćanje zbrinjavanja minimalne količine od 50.000 tona otpada godišnje. Ako ga bude manje, plaćat će se penali, što je suprotno današnjoj politici smanjivanja količina komunalnog otpada.

Zbog toga su gradovi raskinuli ugovor, a investitori su na taj njihov potez odgovorili tužbama. Pokrenuli su postupke pred Međunarodnim arbitražnim sudom u Muenchenu, a potom, paralelno, 2012. i pred Trgovačkim sudom u Osijeku. Tužili su gradove osnivače radi naknade štete – stvarne štete i naknade dobiti u ukupnom iznosu od 5,3 milijuna eura.

Iznos se sada s kamatama popeo do gotovo 15 milijuna eura. U veljači 2018. Trgovački je sud odbio tužbeni zahtjev Strabaga, no lani su donesene nove nepravomoćne presude u korist austrijske tvrtke.

Gradovi su imali protutužbeni zahtjev, ali je i to odbijeno. Strabag je tada uložio žalbu Visokom trgovačkom sudu, a isto su učinili i gradovi. Konačnih presuda još nema, no uz golemi iznos potraživanja zbog propalog projekta stalno se gomilaju i kamate.









Još 2013., kada je Grad Osijek izgubio prvostupanjski spor zbog propasti projekta odlagališta kod Antunovca, ondašnji gradonačelnik Osijeka Krešimir Bubalo tražio je od odvjetnika Kovača pravno mišljenje. Naime, odvjetnik koji je do tada zastupao pet slavonskih gradova navodno je propustio uložiti prigovor, što je rezultiralo golemim financijskim gubitkom za gradove.

Odrađeni posao

Kako bi u tom slučaju došlo u pitanje čak i osnovno funkcioniranje Osijeka i ostalih gradova, Bubalo je, kako je i potvrdio na Općinskom sudu u Vukovaru, kontaktirao odvjetnika Radana Kovača. Suprug osječke sutkinje bio je priznati pravni stručnjak, te je Bubalo bio uvjeren da će mu pomoći u nastavku procesa. Naime, ideja je bila da se podnese kaznena prijava protiv prvog odvjetnika koji je zastupao gradove jer je svojim propustom doveo u pitanje sudbinu jedinica lokalne samouprave za koje se zapravo trebao zalagati.

Bubalo je bio ljutit jer se sve to događalo u osjetljivo predizborno vrijeme pa mu je hitno trebao pravni savjet.









Radan Kovač doista i izrađuje pisano mišljenje, odnosno “analizu propusta prilikom zastupanja s činjeničnim i pravnim obrazloženjima u postupku koji je vođen pod brojem 16337/JHN povodom Arbitražnog zahtjeva Saubermacher Dienstleistungs Ag i Strabag Ag protiv ZOIS-a”. Poslije će za to ispostaviti i fakturu koja se sada nalazi u središtu ovog ovršnog postupka.

Bubalo, doduše, na sudu izjavljuje kako Kovačev račun za pravno mišljenje nikada nije vidio, no među dokazima našla se prepiska tajnice Grada Osijeka i odvjetnika Kovača upravo vezana uz plaćanje tih 125 tisuća kuna. Sud odlučuje o svemu ispitati bivšega gradonačelnika koji potvrđuje da je Kovač svoj posao odradio, a Osijek zbog propasti projekta ZOIS-a nikada nije ovršen.

Problem je nastao što spornog mišljenja nije bilo među dokumentacijom u osječkoj gradskoj upravi ni u sudskim spisima u kojima je Grad Osijek bio stranka.

“Ja sam to mišljenje pročitao. Kao gradonačelnik, tada sam znao da će mišljenje dosta koštati, s obzirom na vrijednost predmeta spora od 80 milijuna kuna i odredbe odvjetničke tarife. Ja sam tada već odvjetniku Kovaču dao punomoć za zastupanje Grada u postupcima koji su vođeni zbog ZOIS-a jer sam izgubio povjerenje u ranijeg odvjetnika. S vremenom sam i proširivao zadatke odvjetnika Kovača jer sam mu vjerovao. On je vrijedno izučavao i domaću i stranu praksu te mi je njegov rad značajno pomagao”, prisjetio se na sudu Bubalo. Dodao je kako je Kovač na izradi mišljenja radio danonoćno.

Otkazana punomoć

“Znao me nekada nazvati i u večernjim satima kako bismo prokomentirali određene situacije. Dostavili smo mu i svu potrebnu dokumentaciju koja mu je trebala i za zastupanje i za izradu mišljenja. Ja sam Kovača tada angažirao jer sam želio da Grad ima što manje financijske i političke štete”, izjavio je Bubalo. Istaknuo je da je ta 2013. bila izborna godina, zbog čega mu je bilo važno dobiti Kovačevo mišljenje o mogućim propustima ranijeg odvjetnika koji je zastupao Grad Osijek.

I sam Kovač ispitan je na sudu zbog spornog duga. Prisjetio se da je fakturu za pravno mišljenje u slučaju ZOIS poslao Gradu tek naknadno, nakon što je napravio reviziju svih postupaka u kojima je zastupao Osijek. Naime, nekoliko mjeseci nakon dogovora s Bubalom otkazane su mu sve punomoći za zastupanje Grada pa je želio provjeriti je li sve uredno naplaćeno.

Tada je, kako je izjavio, pronašao to famozno pravno mišljenje te ga naplatio 125 tisuća kuna jer je ukupna vrijednost spora bila 80 milijuna kuna. Sve je obračunao prema odvjetničkoj tarifi.

“Našao sam elemente za građansku odgovornost, ali ne i za kaznenu. Promašili su rok prigovora nadležnosti jer nikakav međunarodni arbitražni sud nije mogao biti nadležan u tom postupku s obzirom na to da se radilo o pravnim osobama koje su registrirane u Hrvatskoj. Zakon o arbitraži izričito isključuje mogućnost ugovaranja međunarodne arbitraže kada se radi o domaćim pravnim osobama”, objasnio je odvjetnik Kovač na sudu.

No sudbina će htjeti da ne dočeka rasplet spora s Gradom. Poznato je da je u travnju 2018. podlegao ozljedama što ih je zadobio u prometnoj nesreći. Mediji su tada javljali da se nesreća dogodila na cesti između Aljmaša i Erduta, gdje je Kovač svojim motociklom sletio s ceste. Naime, osim što je bio vrstan odvjetnik, Kovač je bio i strastveni “bajker”. Na dva kotača obišao je dobar dio svijeta pa je tako stigao i do Irana, ali i proputovao Norvešku, do Nordkappa. U mlađim je danima bio DJ u omiljenim osječkim disko-klubovima.

Vraćena faktura

Nakon njegove smrti postupak protiv Grada Osijeka nastavile su njegova supruga i kći. Nisu se željele odreći značajnog iznosa koji je odvjetnik Kovač fakturirao za posao što ga je, kako proizlazi iz tužbe, i odradio.

Grad, međutim, nikako nije želio platiti Kovačevo pravno mišljenje. Najprije su njegovu uredu vratili fakturu koju je izdao, pa su prigovorili na rješenje o ovrsi, a onda odbacili i tužbu u ovršnom postupku.

Ova presuda dolazi nekoliko mjeseci nakon što je sutkinji Šimenić Kovač zapaljen automobil. Iako se zna da taj palež nije imao veze s njezinim poslom, već narušenim susjedskim odnosima, prije nego što je policija pronašla počinitelja, spominjali su se brojni procesi što ih je sutkinja vodila, ali i slučajevi njezina supruga. Tim više što je automobil koji je zapaljen bio upravo u vlasništvu Radana Kovača. “Ja se još nekako nosim s time, ali paljevina je jako pogodila moju kćer jer je to bio automobil mojega pokojnog supruga i njezina oca, a uskoro će se navršiti pet godina od njegove pogibije”, izjavila je u travnju ove godine sutkinja Šimenić Kovač.

Inače, prema nepravomoćnoj presudi Općinskog suda u Vukovaru, iznos od 125 tisuća kuna od Grada Osijeka trebale bi dobiti i sutkinja i njezina kćer. One su, naime, naslijedile odvjetnika Kovača pa su se kao nasljednice uključile u parnicu koju je pokrenuo zbog neplaćenog dugovanja za pravo mišljenje.