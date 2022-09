SUĐENJE VELJI NEVOLJI, SIPALI OPTUŽBE: ‘Bunker je Vulinov, on je tu uzgajao marihuanu’

Autor: Dnevno.hr

Danas je nastavljeno pripremno ročište na Specijalnom sudu u Beogradu protiv srpskih kriminalaca Veljka Belivuka, zvanog Velja Nevolja te njegovog suradnika Marka Miljkovića.

Okrivljeni su se na izjašnjavali o dokazima Tužiteljstva za organizirani kriminal. Miljković je iznio optužbe na račun srbijanskog ministra unutarnjih poslova Aleksandra Vulina, piše Nova.rs.

Belivukova i Miljkovićeva grupa uhićena je početkom veljače 2021. godine pod sumnjom da je njihova kriminalna grupa djelovala pod paravanom navijačke skupine Principi. Na teret im se stavljaju najteža kaznena djela – ubojstva, silovanje, otmice, prodaja droge i oružja.





“Nijedan zločin klana Belivuk-Miljković neće ostati neotkriven. Nakon što smo u kući užasa u Ritopeku pronašli tajnu sobu u kojoj se, osim oružja i eksploziva, nalazio i industrijski stroj za mljevenje mesa, pripadnici Ministarstva unutarnjih poslova i Tužiteljstva za organizirani kriminal definitivno su potvrdili da je stroj sadržavao DNK različitih žrtava”, rekao je lani Vulin za N1 kada je u Belivukovoj vikendici pronađen stroj za mljevene u kojem je pronađen DNK ubijenih ljudi.

Vulina je prvo spomenuo Belivuk kada je rekao da je stroj za mljevenje mesa, u kojem su prema tvrdnjama tužiteljstva okrivljeni mljeli žrtve, naknadno donesen u vikendicu u Ritopeku.

“Mašina za meso je tri do četiri puta veća od dimenzija vrata te prostorije za koju tužitelj tvrdi da je mašina pronađena. Ne može proći kroz taj otvor i tu nije pronađena nego je donesena. DNK je mogao podmetnuti bilo tko. Danima su se tamo šetkali forenzičari i ministar Vulin se fotografirao. Zato tražim da sud pribavi predmet poznat kao ‘ubojstvo na šinama’, pa da vidite što se tamo radilo s DNK tragovima. Zamislite što se tek u ovom slučaju radi”, rekao je Belivuk.

Nakon njega je govorio Miljković koji je iznio optužbe protiv Vulina.

“Bunker je Vulinov, on je tu uzgajao marihuanu, kao što je to radio u ‘Jovanjici’. On je napunio mašinu za meso DNK tragovima. I pronađeno oružje je Vulinovo, pa predlažemo da bude svjedok i da se ovdje suočimo”, kazao je Miljković, prenose srpski mediji.

Za sada nije poznato o kojem bunkeru je riječ i radi li se o bunkeru na stadionu Partizana, koji su okrivljeni koristili kao bazu. Nova.rs piše da nije jasno ni kako je tamo bilo moguće uzgajanje trave.