‘SUDBINA NESTALIH JE JEDNAKO VAŽNA I ZA HRVATE I ZA SRBE’

Autor: Dnveno

Predsjednik Savjeta srpskog narodnog vijeća i saborski zastupnik Milorad Pupovac dao je izjavu za N1 nakon polaganja vijenaca u Vukovaru.

Pupovac se osvrnuo na izjave Ivana Penave koji je poručio kako Pupovac nije spreman za dijalog.

“Nije ni moje, niti gradonačelnika Penave, niti bilo kojeg drugog političara u Hrvatskoj da vodi dijalog o stvarima koje su posao drugih državnih institucija čiju nezavisnost moramo štititi. Svatko od nas može reći ono što eventualno zna da pomogne tim institucijama da urade taj posao. Svatko od nas može imati očekivanja od tih institucija da bolje i brže urade taj posao, ali ne može raditi umjesto tih institucija. Dakle, ni mi Srbi ne možemo zamijeniti hrvatsku policiju niti možemo zamijeniti hrvatsko pravosuđe kad su posrijedi stradali Srbi u Vukovaru za koje do sada nitko nije odgovarao”, kazao je Pupovac.

“U tom smislu, s gradonačelnikom i s drugim ljudima u politici mogu voditi dijalog o tome kako da se stvore pretpostavke da državne institucije što je moguće bolje rade. Posebno možemo voditi dijalog o tome kako da pomognemo da između Hrvatske i Srbije se uspostavi dijalog o sudbini nestalih i o sudbini ljudi koji su stradali ovdje i o tome kako da se, prije dosta godina, prije 5-6 godina zaustavljena suradnja u procesuiranju ratnih zločina između Hrvatske i Srbije obnovi. To je ono što smatramo svojom obavezom i što smo radili do sada sa svim ljudima u hrvatskoj politici koji su za to iskazivali interes”, dodaje.

Na pitanje je li spreman posredovati da Hrvatska sa Srbijom riješi pitanje nestalih osoba, Pupovac je rekao: “U ovom trenutku sudbina nestalih je jednako važna i za Hrvate i za Srbe. I za one koji su žrtve hrvatske i za one koji su žrtve srpske nacionalnosti. Za Hrvate i Srbe, Hrvatsku i Srbiju, je po mom mišljenju od posebnog interesa da to poglavlje, strašno i dramatično u međusobnim odnosima pokušaju zatvoriti na bolji način nego što je to bio slučaj dosad. Mi smo, naravno, spremni u tome pomoći i ulažemo napore u tom pogledu, ali politički odnosi kakvi postoje i unutar zemalja i među zemljama nerijetko predstavljaju ozbiljnu prepreku za to”.





“Ja ne spadam među ljude koji napadaju druge zbog toga što rade ili zbog toga što ne rade. Pa neću prihvatiti niti da SDSS i ja budemo dežurni jarac za to što netko ne radi i nije voljan raditi. prema tome, to što radimo znaju državne institucije, znaju ljudi koji su ovlašteni da to znaju, a podnošenje računa svima i svakome u ovom društvu – po logici Srbi ništa ne rade da se utvrde zločini nad Hrvatima sasvim sigurno nije logika koja je dobra i sasvim sigurno nije logika koju mi možemo slijediti. Ne slijedimo je ni u žrtvama srpske nacionalnosti pa je ne možemo slijediti ni u slučaju žrtava hrvatske nacionalnosti. Možemo je slijediti samo po logici zajedničkog djelovanja i zajedničkog napora. Uostalom, danas nisam došao ovdje da slušam da me netko proziva, niti sam došao ovdje da bilo koga prozivam. Nego da pokažem zajedno s ljudima koji su se ovdje s nama okupili ono što je najvažnije, a to je poštovanje prema žrtvama. Žrtvama bezumlja, žrtvama mržnje – te žrtve ne smiju biti motiv za obnavljanje bezumlja i mržnje kao što se nerijetko događa”, kazao je Pupovac.

Upitan o Škorinoj izjavu u kojoj je kazao kako se njegov pradjed borio pod pozdravom “Za dom, spremni”, Pupovac je rekao: “Gospodin Škoro je izgovorio i težih stvari nego što je ta. Dakle, izgovorio je to da bi prekapao Jasenovac. S obzirom na to da je za nas današnji dan, sutrašnji dan, svaki od ovih dana dan u kojem trebamo manifestirati pijetet prema žrtvama ovoga grada, ali isto tako i prema svim žrtvama na drugim mjestima i u drugim vremenima. Vjerujte mi, iz poštovanja prema tim žrtvama i tom pijetetu ne pada mi napamet da kažem više ijednu riječ o nečemu što je netko tko očito nema isti osjećaj pijeteta, koji očito ne dijeli istu odgovornost pijeteta izgovorim tijekom ovog dana.