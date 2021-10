SUDAR VLAKOVA U VELIKOJ BRITANIJI: Ozlijeđeno 12 putnika, vozač zarobljen u kabini

U sudaru dvaju vlakova koji se dogodio u blizini britanskog grada Salisburyja ozlijeđeno je nekoliko putnika.

Na terenu su policija, vatrogasna služba, bolničari i britanska prometna policija, a sad sudar se dogodio u blizini London Roada, kod tunela Fishterton.

Na terenu su policija, vatrogasna služba, bolničari i britanska prometna policija.

Iz agencija PA javljaju da je ozlijeđeno 12 osoba i da je jedan vozač zarobljen u kabini.

Sve željezničke usluge na tom području su obustavljene, na terenu je oko 50 vatrogasaca.

First pics coming through from the incident outside Salisbury. The SWR 159 on its side and the GWR 158 alongside it inside Fisherton Tunnel pic.twitter.com/rOBWVVSl2x

— Train&PlaneHub (@Train_PlaneHub) October 31, 2021