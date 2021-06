SUDAR TITANA U HDZ-u! SAMO OVAJ ČOVJEK MOŽE MAKNUTI PLENKOVIĆA: Izbori u HDZ-u sve bliži, a u stranci ga svi vole! Premijer sve nervozniji!

Autor: Iva Međugorac

Posljednjih pet godina, otkako je preuzeo kormilo HDZ-a, premijer Andrej Plenković nastoji se nametnuti kao lider pod čijom će se palicom stranka pomladiti, a u isto vrijeme opstati i zadržati vladajuću poziciju. Velik je to izazov za Plenkovića jer se i sam u HDZ učlanio prije nekoliko godina. Strelovitom brzinom, uz asistenciju Vladimira Šeksa, od briselskog zastupnika dogurao je do stranačkog predsjednika, preuzimajući poziciju od Tomislava Karamarka koji je u tom trenutku operativno preko Milijana Vase Brkića upravljao stranačkim terenom, odnosno lokalnim organizacijama, koje je Plenković na unutarstranačkim izborima pokušao isfiltrirati.

Premda se na stranačkim izborima uspio riješiti Vase i njegovih eksponiranih kadrova koji su Plenkovića pokušavali opstruirati na svakom koraku, u lokalnim organizacijama HDZ se uglavnom oslonio na iste, stare, kadrove koji su samo promijenili dresove pa iz Karamarkova tima pretrčali u Plenkovićev, štiteći svoje interese i pozicije. Lokalni su izbori, nakon Plenkovićeva neupitnog uspjeha na parlamentarnima, potpuno ogolili sve njegove, ali i sve stranačke slabosti.

Svjestan novih okolnosti na političkom tržištu, Plenković je prije nekoliko dana prelomio i odlučio nadolazeće ljetne mjesece iskoristiti za čistke u svojim redovima. No upućeni već sada tvrde kako bi se šefu HDZ-a planovi mogli izjaloviti i prije nego što krene u realizaciju. Prema tvrdnjama naših sugovornika iz vrha HDZ-a, prva Plenkovićeva postaja trebala je biti Dalmacija, oko koje se, uz Krunoslava Katičića, trebao angažirati zaboravljeni ministar i Plenkovićev posebni savjetnik Damir Krstičević.

Rušenje Sanadera

Za loš rezultat u Dalmaciji, ali i u samom gradu Splitu, Plenković krivi šefa tamošnje stranačke organizacije Antu Sanadera, kojemu je još prije izbora dao do znanja da će ga umiroviti ako HDZ ostane bez gradonačelničke fotelje u Splitu. Sada kada se to dogodilo, Sanader se umirovljenju opire i prijeti Plenkoviću da se bez borbe neće predati, a s druge strane, Plenković ne zna s kime uopće može krenuti na rušenje Sanadera jer je HDZ u Splitsko-dalmatinskoj županiji premrežen njegovim kadrovima, a on svojih ljudi u toj stranačkoj organizaciji jednostavno nema pa se sada u vrhu stranke kalkulira s dvjema opcijama.

Jedna je opcija da nesuđenog gradonačelnika Splita, Vicu Mihanovića, Plenković pokuša pridobiti u svoj tim mičući ga od Sanadera, na što u HDZ-u ne gledaju blagonaklono te podsjećaju da je Mihanović izgubio izbore, a druga je opcija da Plenković u splitsko-dalmatinski ogranak stranke progura svojeg prijatelja Domagoja Maroevića, ravnatelja Županijske lučke uprave. Maroević je inače slovio i kao mogući HDZ-ov kandidat za splitskoga gradonačelnika na ovim izborima. Već tada mnogi su ga etiketirali kao Plenkovićeva igrača, no kako je Sanader na unutarstranačkim izborima učvrstio svoju poziciju, tako je Maroević od kandidature odustao.

Sada kada je postalo jasno da Sanader ne vlada terenom onako kako je to nastojao prikazati, Plenković planira iskoristiti trenutak i poslati ga u mirovinu. No u HDZ-u upozoravaju kako bi to mogao biti problem zbog toga što Sanader preko Blaženka Bobana još ima utjecaj na kadrove na županijskoj razini pa bi eventualni pokušaj čistke mogao rezultirati pobunama i konfliktima. U Šibensko-kninskoj županiji situacija je za premijera nešto jednostavnija. Plan mu je riješiti se dugogodišnjega šefa te organizacije Nediljka Dujića, no i tu HDZ ima problema s kadrovima – Plenković svojeg čovjeka za tu organizaciju nema.

Nova utvrda

Sve je manje onih koji u zadarskome kraju prihvaćaju Božidara Kalmetu. Plenkovića su na raskol u toj organizaciji upozoravali nekoliko mjeseci prije lokalnih izbora, no njemu su u tom pogledu ruke vezane pa je izgledno da će, bez obzira na planove o čistkama, i nakon ljeta Kalmeta ostati vodeći u zadarskoj organizaciji stranke, što i nije čudno s obzirom na to da on tim dijelom stranke upravlja dva desetljeća pa je gotovo nemoguće pronaći nekoga tko nije dio njegove klike.

Izvan Dalmacije Plenkoviću se kao najveći problem pokazuje Zagreb. Tu stranačku organizaciju prepustio je “svojem čovjeku” Mislavu Hermanu preko kojeg je osobno planirao upravljati zagrebačkim HDZ-om, na koji je Milijan Brkić imao najveći utjecaj. Da je utjecaj još prisutan premda Brkića više nema, otkrilo se na ovim lokalnim izborima. U zagrebačkoj organizaciji stranke uvjereni su kako Herman neće moći oporaviti stranku ni do idućih lokalnih izbora. Mnogi sumnjaju u njegove operativne sposobnosti te naglašavaju kako će Plenković sa Zagrebom imati ozbiljnih neugodnosti jer je u glavnome gradu HDZ zapušten i podijeljen, a to nerijetko dovodi do sukoba i opstrukcija.









U drugi krug izbora HDZ je išao i u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Ondje se Plenković oslanjao na svojeg ministra Banožića, a premda je Damir Dekanić u drugom krugu izbora uspio pobijediti bivšeg kolegu Josipa Dabru, problemi time ni izbliza nisu riješeni. Stranka je uoči izbora pretrpjela ozbiljan udarac, napustilo ju je mnogo kadrova, a to se na izbore manifestiralo utoliko što su ostali bez gradonačelničkih pozicija u Vukovaru i Županji. Mnogi vjeruju da je rezultat lokalnih izbora početak HDZ-ova propadanja u toj županiji koja je slovila kao njihova utvrda. Zbog toga članstvo smatra da će se premijer i tu morati odlučiti na neke radikalne rezove.

Prije svega, morat će odlučiti je li Mario Banožić ministar ili šef vukovarsko-srijemskog HDZ-a. Organizacija se ne može voditi iz Zagreba, naglašavaju naši sugovornici. Na primjeru Vukovara vidljivo je kako Plenkovićeva rješenja nisu plodonosna. Njegova Nikolu Mažara aktualni gradonačelnik Ivan Penava zapravo je potukao već u prvome krugu izbora, a dobro je poznato da je Penava bivši HDZ-ovac koji je Plenkovića pravodobno upozoravao na to da će njegove upravljačke metode i koalicija s Pupovcem naštetiti stranci.

Nije se Plenković oglušio samo na Penavina upozorenja, već je načelno do lokalnih izbora ignorirao poruke s terena. Sve se to odrazilo na rezultat lokalnih izbora, a sve to probudilo je duhove u vladajućoj stranci u kojoj se donedavno nitko nije usudio javno prozivati Plenkovića. Odnedavno se, pak, kao Plenkovićev unutarstranački kritičar profilirao osječko-baranjski župan Ivan Anušić, koji je na lokalnim izborima pobjedu osigurao već u prvome krugu.

Uz to što s lokalnih izbora izlazi kao jedan od najvećih pobjednika, Anušić je preko mladog Ivana Radića HDZ-u uspio osigurati povijesnu pobjedu u Osijeku. Upućeni svjedoče da Plenković i Anušić zapravo mjesecima nisu u dobrim odnosima. Sukob se produbio u kampanji za lokalne izbore, kada je Anušić kritizirao HDZ-ovu koaliciju sa SDSS-om, a onda i nakon izbora kada je na svoju ruku podržao Škoru u drugome krugu zagrebačkih izbora. Pritom je Anušić upozorio vodstvo HDZ-a, odnosno samog Plenkovića, da treba promisliti o budućoj stranačkoj politici, a ujedno i o mogućoj suradnji s Domovinskim pokretom, što Plenkoviću ne pada na pamet.









Oprezni suradnici

Iživcirao je Plenkovića osječki kolega i onda kada je otvoreno prozvao Banožića da se primi posla u svojoj županiji, a živcira ga i to što Anušić uspjehe HDZ-a u svim slavonskim županijama pripisuje sebi. Svjestan je Anušić toga da je uznemirio Plenkovića, no on se, prema tvrdnjama upućenih, neće pokolebati – upravo suprotno, Plenkoviću je navodno već dao do znanja da ga smatra odgovornim za loše HDZ-ove izborne rezultate, pri čemu mu je posebno predbacio rezultat u Zagrebu. Kako navode naši sugovornici bliski Anušiću, on u obračun sa šefom stranke ne ulazi samostalno, već uz njega stoji i dio Predsjedništva HDZ-a.

Navodno Plenkoviću nije naklonjen ni Oleg Butković s kojim je Anušić u prijateljskim odnosima, a osječki župan ne uživa samo simpatije u svojoj organizaciji nego i izvan nje, u cijeloj Slavoniji, ali i u nekim konzervativnijim organizacijama koje u njemu vide budućeg predsjednika stranke. Nije Anušić politički naivac niti planira istrčavati s eventualnom kandidaturom za šefa HDZ-a, ali je razočaran Plenkovićevim vodstvom jer se uz pomoć nekolicine svojih bliskih savjetnika predvođenih Katičićem odlučio ignorirati poruke s terena, kršiti stranačka pravila i u prvi plan gurati ljude uz koje se vežu korupcijske afere, što je posebno vidljivo među kadrovima u Dalmaciji, koje je Anušić nakon izbora javno kritizirao tvrdeći da je u tom dijelu HDZ-a vrijeme za promjene.

Dio HDZ-ovaca koji još stoje uz Plenkovića Anušićev revolt ne smatraju udarom na premijera, već njegovu pobunu pripisuju ratu slavonskih HDZ-ovih struja. Uvjereni su da Anušić svojom retorikom nastoji stranačkim veteranima na čelu s Vladimirom Šeksom poručiti da je njihovo vrijeme prošlo te da je on taj koji sada preuzima vlast u Slavoniji.

No najbliži Plenkovićevi suradnici nešto su oprezniji – lokalni sukobi lako mogu prerasti u nacionalni problem, uvjereni su u premijerovu taboru u kojem Anušića vide kao novog predvodnika unutarstranačke desnice, pa objašnjavaju kako je iz njegove ponude jasno kako i nakon Karamarkova i Brkićeva odlaska ta struja ipak i dalje živi bez obzira na Plenkovićev angažman oko toga da se HDZ približi političkom centru. Kako je osvijestio postojanje te desne struje, tako je Plenković odlučio da na Anušićeve napade neće gledati prekriženih ruku pa je već spreman na protuudarac. Anušića i njegove podupiratelje vodstvo HDZ-a spremno je prozvati za opstrukciju na lokalnim izborima, pri čemu će mu Plenković na nos natrljati vukovarsku županiju i njegovo prijateljevanje s Josipom Dabrom.

Medijsko isključenje

Osim toga, Plenković Anušiću zamjera napad na HDZ-ova koalicijskog partnera Milorada Pupovca i prozivke na njegov račun koje su se odvijale usred kampanje, a koje su, prema riječima premijerovih suradnika, naštetile stranci u nekim sredinama. Ta predbacivanja Anušić ne planira dočekati pognute glave jer je Plenkovića na vrijeme upozorio na pojedine problematične kadrove spominjući mu, uz ostalo, kompetencije ministrice Vučković koje su za Anušićevu Slavoniju posebno važne. Ta je njegova upozorenja Plenković prije nekoliko mjeseci ignorirao te je strankom, ali i

Vladom nastavio rukovoditi uz potporu nekolicine svojih savjetnika koje u HDZ-u nazivaju kimavcima.

Zbog njih koji nekritički bodre Plenkovića dajući mu vjetar u leđa čak i onda kada donosi odluke koje nisu ispravne, od premijera se distancirao ministar Božinović, sve je dalji od Plenkovića i Gordan Jandroković, a uz njega još čvrsto stoji ministar Tomo Medved, no mnogi vjeruju kako on nije dorastao ozbiljnim izazovima koji u idućem razdoblju očekuju i HDZ, ali i Vladu. Premijer je upravljanje Vladom prepustio Frki Petešiću, Teni Mišetić i savjetnicima volonterima, pri čemu dio ministara najviše problematizira Matu Granića. Bez njihova blagoslova ni jedan ministar ne može provesti ni jednu reformu, bez njihova blagoslova ne odgovara se ni na novinarske upite, a sve to izaziva ozbiljnu nervozu među kadrovima u Plenkovićevoj Vladi koji se počinju buniti paralelno s pobunjenicima u HDZ-u koje predvodi Anušić, koji je na Plenkovića posebno kivan zbog marginalizacije mlade ministrice regionalnog razvoja i fondova EU-a Nataše Tramišak.

Upravo na njezinu primjeru Anušić i planira ogoliti Plenkovićevu upitnu upravljačku poziciju. Naime, premda je Tramišak u Vladu ušla kao stručnjakinja za europske fondove, koja je već u prvim mjesecima mandata svojom sposobnošću impresionirala premijera, otkako su Plenković i Anušić zahladili odnose, mlada ministrica nestala je iz javnosti. Umjesto nje, u medijima o temama kojima se ona bavi progovaraju Zdravko Marić i Tomislav Ćorić, a u pozadini te ministričine marginalizacije zapravo stoji Plenkovićev posebni savjetnik Zvonko Savić.

Savić je zapravo neformalni ministar, objašnjavaju naši sugovornici iz Ministarstva, koji tvrde da on ministrici ne dopušta da obavlja svoj posao, već se petlja u svaku njezinu odluku, koju on dodatno analizira. Posebno je to vidljivo kod Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Umjesto da o tome govori ministrica, prema naputku Marka Milića, medijski prostor okupirao je Savić koji moć crpi iz bliskosti s Plenkovićem pa su u skladu s time Anušićevoj nekadašnjoj suradnici zatvorena vrata gotovo svih medija u zemlji, posebice na javnoj televiziji.