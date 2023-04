SUDAC PRIŽELJKUJE MILANOVIĆEV OPOZIV! Prisjetio se njegovih početaka, pošteno ga izribao: ‘Bio je kratko vrijeme beznačajni vježbenik’

Autor: Dnevno.hr/I.J.

Sudac Visokog kaznenog suda Ivan Turudić za N1 je komentirao kritike koje predsjednik Zoran Milanović stalno upućuje pravosuđu i pojedinim sucima, naglasivši kako osim od predsjednika, pritisaka na pravosuđe ima i od strane premijera i drugih visokih dužnosnika.

“Taj pritisak je dio posla koji radimo, postoji i pritisak javnosti koji je svakodnevan, no suci moraju biti sposobni izdržati i takav pritisak, nadvladati ga i donositi odluke po vlastitoj savjesti i po zakonu”, rekao je Turudić i dodao kako je po njemu najviše pritisaka od “notornog Milanovića”.

“Njegove su izjave notorne, bizarne i svakodnevne i traju još od početka mandata. On se obračunao sa svima. Sjećate se da je rekao da na Europskom sudu za ljudska prava sjede glupi ljudi koji nisu previše pametni pa zato donose odluke kakve donose. To je rekao čovjek koji ima jako malo pravosudnog znanja. Bio je kratko vrijeme beznačajni vježbenik Trgovačkog suda u Zagrebu.





Pogreška je što ga se pokušava opravdati

“Ima manje dana pravosudne karijere nego što sam ja donio odluka i zato mislim da nije kompetentan davati izjave o pravosuđu i sudskim odlukama, a redikulozno je kada napada odluku koju nije pročitao, siguran sam da nije jer se to vidi iz njegovih izjava, u kojoj je osuđen njegov šef ureda, bliski prijatelj. Tko će povjerovati da takva procjena može biti objektivna”, komentirao je Tudurić.

Za predsjednika kaže da si uzima pravo komentirati baš sve, od stanja u sudstvu do klimatskih promjena.

“Ne treba mu se čuditi. Pogreška je što ga se pokušava opravdati, a on upravo zato što nema što za reći koristi se takvim nečasnim, kukavičkim sredstvima”, kazao je Turudić.

Na pitanje smije li predsjednik države govoriti da nekoga treba staviti iza brave kao što je nedavno za ministra Banožića rekao kako ga treba “utamničiti”, Turudić kaže:

“Apsolutno ne! No on to radi i za takvo ponašanje, osim izbora, nema sankcija. Ne može odgovarati. O opozivu je bespredmetno govoriti, to je neizvedivo. To bi trebalo napraviti, ali mislim da se ne bi skupila dovoljna saborska većina. Nema potrebne političke volje da se pokrene takvo nešto, a kamoli provede”, zaključuje.