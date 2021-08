SUDAC KOS U OTVORENOM PISMU PREDSJEDNIKU: ‘Shizofreno!!! Od sudbene vlasti radi se ružna karikatura!’

Autor: L.B.

Sudac Vrhovnog suda Damir Kos objavom na svom Facebooku prokomentirao je današnji istup predsjednika Zorana Milanovića o potvrdi kandidature suca Trgovačkog suda u Zagrebu Radovana Dobronića za predsjednika Vrhovnog suda, bez obzira na ishod stegovnog postupka protiv njega i bez obzira što je javni poziv kandidatima otvoren do petka u ponoć.

Ogorčen istupom predsjednika na Korčuli, sudac Kos se otvorenim pismom obratio predsjedniku Milanoviću, nazvavši sramotnim što je izbor za časnu poziciju predsjednika Vrhovnog suda pretvorio u “blatnu kupelj” jer je već tada najavio da opet ima svoga kandidata, iako do tada još nitko nije podnio prijavu, pa ni sudac Dobronić.

U srijedu je u Sinju predsjednik priznao da se dogovorio sa sucem Dobronićem, poznatim po presudi u slučaju “švicarac” iz srpnja 2013. protiv osam banaka, da podnese prijavu za predsjednika Vrhovnog suda.

Obratio se predsjedniku javnim pismom

Revoltiran cijelom situacijom, sudac je u srijedu na svom Facebooku objavio:

“Ma čekajte malo! PR opet prije isteka roka za javni poziv javno izgovara ime ‘svoga kandidata’ za predsjednika VSRH, govoreći da mu je rekao da se javi na javni poziv.

I sada saznajemo da se radi o osobi protiv koje je predsjednik suda na kome je sudac (a radi se o prvostupanjskom sudu, dakle sudu polazišnog ranga) pokrenuo stegovni postupak zbog ne postizanja propisane norme (koja vrijedi za sve suce) za vise od 20 %.

I na to PR kaže – to me ne zanima?

Iduće godine bit će drukčije oko poziva.









Tko je tu da ne kažem što??? O kolegi Dobroniću ne znam ništa osim JEDNE presude koja je bila medijski popraćena, po kojoj ocjeni korektna i u konačnici potvrđena. PR kaže da je pratio njegov rad!

Gdje i kako? Naravno osim JEDNOG medijski eksponiranog predmeta.

Traži se osoba za predsjednika VSRH koja će nešto promijeniti i popraviti stanje u sudbenoj vlasti, a time i percepciju građana u tu vlast. Ovlašteni predlagač sugerira/kandidira osobu protiv koje je pokrenut stegovni postupak zbog nepostizanja propisanih rezultata rada!?!?

Pa kako bi ta osoba kao čelna osoba sudbene vlasti od koje se očekuju promjene mogla imati autoritet među kolegama i zahtijevati bolji, brži, učinkovitiji i kvalitetniji rad?!?! Ne znam i ne razumijem.









Daljni problem. Utvrdi li se stegovno djelo pred DSV-om, to je zakonska zapreka za napredovanje suca, a kada bi Sabor prihvatio već sada istaknuti prijedlog PR za predsjednika VSRH, morao bi ga imenovati i sucem VSRH (koji je dvije stepenice viši nivo od ova u kome je kolega sada sudac). Shizofreno!!!

Baš ništa mi nije jasno, osim da se od sudbene vlasti radi ružna karikatura! Još samo da mi je znati za čiju korist. Na čiji račun je, to znam! Svih sudaca ali i građana Republike Hrvatske koji očekuju pozitivne pomake i sa razlogom nešto bolje od sudova i sudaca u odnosu na ovo što imamo danas.”, napisao je sudac Kos na svom Facebook profilu.