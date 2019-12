Sud u Bjelovaru odbio Peveca: Nema obnove kaznenog postupka i mora u zatvor na odsluživanje kazne

Autor: Dnevno

Županijski sud u Bjelovaru odbio je Zdravku Pevecu zahtjev za obnovom kaznenog postupka u kojem je zbog gospodarskog kriminala pravomoćno osuđen na dvije godine i deset mjeseci zatvora.

Istodobno mu je odbijen i zahtjev za odgodu odlaska u zatvor u kojem, prema presudi, mora odslužiti polovicu kazne. S obzirom na to da je u istražnom zatvoru proveo šest mjeseci, preostaje mu da odleži 11 mjeseci u zatvoru. Na odsluženje se već trebao javiti 29. studenoga, ali to nije učinio. Zato je moguće da će ga privesti. Njegovoj supruzi Višnji Pevec kazna zatvora zamijenjena je radom za opće dobro. No, za Pevecove veći je problem novac koji moraju vratiti: oko četiri milijuna kuna nepripadne koristi na štetu tvrtke i čak 27 milijuna kuna utajenog poreza.

Zahtjev za obnovu kaznenog postupka temeljio se na pogoršanju zdravstvenog stanja. Naveo je kako je srčani bolesnik te je operirao slijepo crijevo, žučnjak, hemoroide i kralježnicu. Hospitaliziran je više puta. No, sud je odbio njegove argumente tvrdeći da pogoršanje zdravlja nije takvo da se ne bi mogao liječiti i unutar zatvorskog sustava. Pevec je u zahtjevu otkrio i svoje teške materijalne prilike. Njemu su zbog ovrhe blokirani računi na iznos od 377.000 kuna, a supruzi Višnji na 338.000 kuna. Mirovina mu iznosi 6300 kuna, ali ovrhom mu se svaki mjesec skida 2300 kuna, piše Vecernji list.

Ovrhom mu je oduzeta i sva imovina. Kompaniji Volvo truck corporation mora platiti čak 12,4 milijuna kuna zbog nabave kamiona za tvrtku Pevec jer je imovinom jamčio za obveze svoje bivše firme. Na nekretnine sjele su mu i banke jer je bio solidaran jamac za kredite tvrtke Pevec. Raiffeisen banka zbog potraživanja od 9,5 milijuna kuna, a Erste banka zbog 4,4 milijuna kuna. Te su se banke već naplatile ovrhama na imovini. Pevec kaže kako je izgubio zdravlje i svu imovinu, a nekad je kao direktor Peveca imao plaću od 27.000 kuna. Unatoč svemu, preuzeo je vođenje proizvodnje u obiteljskom obrtu Pevec plodovi zemlje te je prokurist u poduzeću Pevec oprema koja se bavi prodajom rabljene trgovačke opreme.