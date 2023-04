SUCI PRIJETE ŠTRAJKOM, KOLAPS NA POMOLU! Plenković nudi mrvice, ekspert upozorava: ‘Povećajte plaće, ali jedno im uvedite’

Inflacija galopira, kriza ne jenjava. Svijet je u posljednjih nekoliko godina ušao u turbulentno razdoblje i građani diljem Europe osjećaju to na svojim leđima i na koncu u novčanicima.

Epidemiološke mjere, ekspresno tiskanje novca, kupovina milijardi cjepiva, lockdowni, obeštećenja poduzetnicima potom i sankcije koje Zapad nameće Rusiji zbog invazije na Ukrajinu, ostavljaju svijet u ekonomskom kaosu i mijenjaju ga iz dana u dan.

Sve to, također, osjećaju i hrvatski građani te javni i državni službenici vide svoju priliku za povećanje plaća i privilegija. Za razloge navode inflaciju i druge probleme te sindikati pregovaraju s Vladom oko kolektivnih ugovora.





Godina ucjena

Hrvatska je osim toga u predizbornoj godini, dok nas na godinu čeka superizborni ciklus s izborima za Hrvatski sabor, Europski parlament i predsjedničku funkciju. Prava je to prilika za pritisak javnih i državnih službi na vladajuće kao što to biva u svakoj predizbornoj godini. Posljednji u nizu onih koji traže veće plaće i prijete štrajkom jesu suci.

Nakon liječnika koji su svoje prosvjede već održali i na koncu dobili određena povećanja privilegija koje su tražili, suci traže svoj dio kolača. U ponedjeljak je Ministarstvo pravosuđa i uprave priopćilo da povlači iz procedure izmjene i dopune Zakona o plaćama sudaca i pravosudnih dužnosnika te će nakon dodatnih konzultacija s članovima Radne skupine u narednom razdoblju predložiti novi Prijedlog…

Što bi se dogodilo ako suci zaista odluče krenuti u štraj i prestanu raditi, upitali smo iskusnog pravnika i bivšeg saborskog zastupnika Peru Kovačevića.

“Situacija bi bila još gora nego sad. Mi znamo kakva je situacija sad u pravosuđu iako se najavljivalo i za vrijeme ove vlade i Milanovićeve i prije njih da će se provesti jedna cjelokupna reforma u pravosuđu, no dan danas nije provedena. Svjedoci smo da imamo afere iz dana u dan. Te afere mahom trebaju period od 10-15 godina da dožive svoj pravorijek. Ne djeluje se učinkovito, ne djeluje se pravovremeno da bi se postigla i prevencija i u korupciji i u svim drugim kaznenim djelima o kojima svaki dan u medijima čitamo”, rekao je Kovačević koji nam je potom odgovorio i na pitanje treba li povećati plaće i bi li pao postotak korupcije ukoliko dođe do povećanja.

“Normalno da se slažem da nije dovoljno dobar položaj sudaca u pravosuđu i da su njihove plaće stvarno male s obzirom na troškove inflacije i na sve ostalo. Naravno, ako imate suce koju su potplaćeni, to općenito je kada se govori o funkcioniranju svih državnih institucija. Svi službenici na bilo kojoj razini, radi li se o službenicima u izvršnoj vlasti, o sudbenoj vlasti. Oni bi trebali biti toliko plaćeni da se umanji svaka mogućnost krimena koruptivnog djelovanja. Na žalost smo svjedoci da se to događa u institucijama i svugdje. Mi to samo gledamo i ništa ne poduzimamo učinkovito”, smatra Kovačević.

No, iako smo daleko od štrajka, moramo razmisliti što bi se doista dogodilo ukoliko i suci 'iziđu na ulice'.









“Slažem se da se njima mora povećati plaća. Isto tako se slažem da se moraju uvesti sudačke norme, pravosuđe mora djelovati. Ako vi od počinjenog kaznenog djela do pravomoćne presude čekate 10, 15 i više godina, onda je jasno da puno stvari tu ne funkcionira. Ako dođe do štrajka, to će značiti da će u svim postupcima koji su u tijeku doći do odgode procesa. Sustav neće djelovati i bit će još gora situacija u pravosuđu. Ipak mislim da će se dogovoriti, napraviti nekakav privremeni kompromis. I općenito sve javne službe pregovaraju u ovim vremenima. Situacija je takva da je inflacija visoka, kupovna moć ljudi sve manja i manja. Da ne govorimo o umiroljvenicima. Nije tako dobro stanje kao što to prikazuje premijer Plenković”, zaklučio je Pero Kovačević.

Oglasili su se u međuvremenu i sa Opće sjednice Vrhovnog sudam, donijeli su tri zaključka.

"Sjednica smatra da dostavljeni pa naknadno povučeni Nacrt nije u skladu s potrebom sustavnog uređenja plaća sudaca i da predloženo povećanje plaće za suce prvostupanjskih sudaca nije dovoljno", "podržani su prvostupanjski suci u opravdanom zahtjevu da se kao privremeno rješenje poveća osnovica svih pravosudnih dužnosnika za 20% te da se poveća koeficijent pravosudnih dužnosnika u prvostupanjskim pravosudnim tijelima sa 3,54 na 4,19" te da se "ponovno stiče potreba sustavnog uređenja plaća sudaca s modelom platnih razreda i s indeksacijom osnovice, kao i nužnost povećanja plaća državnih službenika i namještenika u pravosudnim tijelima."









Predsjednik suda Radovan Dobronić izvijestio je kolege o svojim prijedlozima za trajnije osiguranje statusa sudaca obzirom na ustavnopravni položaj sudaca, radi osiguranja njihove ekonomske neovisnosti, dostojanstva, neovisnosti i nepristranosti sudačke dužnosti”, stoji u priopćenju koje potpisuje glasnogovornik VSRH-a sudac Željko Pajalić.

Na potezu je opet vlada RH.