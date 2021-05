SUČELJAVANJE TOMAŠEVIĆA I ŠKORE! Škoro: ‘Povlačite novac za svoje interese, zašto se stidite toga? Tomašević: ‘Pozivam DORH, USKOK, Sherlocka Holmesa da mi prekopaju knjige’!

Autor: N.K

U emisiji Otvoreno na HRT-u sučeljavanju kandidati za gradonačelnika Zagreba – Tomislav Tomašević iz platforme Možemo i Miroslav Škoro iz Domovinskog pokreta.

Emisiju vodi Damir Smrtić.

Kandidati su na početku upitani o tome kako su financirali kampanju.

Financiranje kampanje

Tomislav Tomašević istaknuo je kako se njihova kampanja u značajnoj mjeri financirala od velikog broja malih donacija, donacija građana.

Rekao je kako mu je to znak da građani žele njega na mjestu za gradonačelnika s obzirom da su se u velikom broju donirali Možemo!.

Škoro je rekao kako nije primao nikakve donacije i da su sve financirali sami. “Znam da nema besplatnog ručka i u tom smislu, nismo se oslanjali na donatore. Bili bismo licemjerni da se oslanjamo na građane, rekao je Škoro.

Nakon toga je ponovno počeo govoriti o tome koliko su čelnici Možemo! novaca izvukli iz udruga. Spomenuo je čak i podatak o 200 milijuna kuna.

“Bit će i milijarda kuna kako ste krenuli”

Tomšević je u tom trenutku uzeo riječ i rekao “kako ste krenuli, do kraja će biti milijarda kuna”.









“U nedjelju ste me jasno oklevetali i da sam uzeo novac u svoj džep. Rekli ste da to niste rekli na kraju, ali jeste, postoji snimka. Vodite huškaču kampanju po društvenim mrežama, plaćate oglase po društvenim mrežama i širite laži. Takvu kampanju sigurno niste financirali s nula kuna donacija”.

“Škoro je sam rekao da su Udruge novac dobile legalno”

“Udruge, i to bi trebali znati jer je Igor Peternel bio potporedsjednik HHO-a i financirao se iz projekata na temelju javnih natječaja. Svaka kuna koja se dobije od državne institucije ili bilo koje zakldae mora biti tako potrošena, izviještena i proći reviziju. I danas ste na konferenciji za novinare rekli da su svi ti novci koje su te udruge dobile legalni, izviješteni i prošli reviziju. Ne znam u čemu stvarate famu. Pozivam DORH, USKOK, Sherloka Holmesa, Poirota, da mi prekopa sve knjige i financijske transakcije. Podnesite konkretne prijave i ja pozivam institucije”, rekao je Tomašević.

“Mi smo već podnijeli prijavu i DORH to nije odbacio”, rekao je Škoro.

Škoro je uzvratio da su već podnijeli prekršajnu prijavu kad je u pitanju Institu za političku ekologiju.









“I ja pozivam DORH. Imate silnu potrebu prozivati ljudi. Peternel je bilo dragovoljno, nije imao naknadu. Vi ste profesionalni aktivisti koji od novaca koji dobijete povučete najmanje 60% za svoje osobne interese. Kažite, zaradilo smo toliko novaca, mi profesionalno skačemo u kantu za smeće, deremo se, ležimo na podu, lupamo po loncima. I to je posao, priznajte zašto se stidite toga”, rekao je Škoro.

“Vi ste dobili nezakonitu otpremninu od Orfeja i naplaćivali ste 15 kuna sat parkiranja”, rekao je Tomašević.

“Živite u kući od 4,5 milijuna kuna”

“Vi živite u kući od 4.5 milijuna kuna vrijednog kući, a ja u stanu od 40 kvadrata”, rekao je Tomašević.

“Činjenica je da ste dobili te novce i jedii benefit je da ste zaustavili gradnju Crkve na Rudešu. Recite samo jedan drugi benefit koji ste dobili”, rekao je Škoro.

“Svaka debata je nova kleveta. Nemate nimalo srama iznositi laži u ovoj kampanji”, rekao je Tomašević.

“Što se tiče financiranja udruga, vi morate dokazati sve što ste radili”, rekao je Tomašević.

“Vi ste bez dana rada u realnom sektoru našli uspoređivati sebe sa mnom. Vi ne možete nabrojati nijedan projekt koji je rezultat vašeg zalaganja. Ako je itko sisavac, to ste vi”, rekao je Škoro.

“Vratite otpremninu iz Orfeja. Jedva čekam da snimite novi hit jer stalno vrtite istu ploču”, rekao je Tomašević.

Što će biti sa žičarom na Sljemenu?

Velika je i nefunkcionalna. Ima problema, ljudi koji su tamo ispod kad su rekli da im je bučna zapalili su im auto, rekao je Škoro.

“Preplaćena je najmanje dva puta, trebala je koštati 250, 300 milijuna kuna, koštala navodno sada 500 milijuna, forenzika će utvrditi koliko će koštati, vjerujem da će biti preko 700 milijuna. Totalno neprimjereno u prostoru i vremenu u kojem živimo. Ali sad je izgrađena, ne možemo ju srušiti, bilo bi skuplje da ju rušimo, nego da idemo prema tome da ishodimo sve potrebne dozvole i da je pustimo u promet. Ono što mogu obećati je da ću ju pustiti u promet, ali ću tvoriti i ozbiljnu istragu tko se okoristio, vjerujem da su to pioniri maleni koji su se za vrijeme kampanje preselili na produžetak Branimirove, ali o tom po tom”, rekao je Škoro.

“Podnio sam kaznenu prijavu prije šest mjeseci zbog izvlačenja novca na projektu žičara, za razliku od vašeg saborskog zastupnika koji je prijavio mene prekršajno za izvlačenje novca, ali je rekao da je to bilo kazneno, tako da ne poznaje razliku između prekršajne i kaznene prijave”, navodi Tomašević.

“Što se tiče žičare, već sam rekao metaforički da se pokaže to je jedan novi maksimirski stadion. Mogao se izgraditi za razliku u cijeni. nije bilo studije izvodljivosti. Krenulo se u radove bez odluke Skupštine o financiranju žičare i kad su već radovi bili gotovi tražili su kredit od pola milijarde kuna i dogodilo se to što se dogodilo. Prioritet je da bude sigurna i da ne narušava kvalitetu života okolnog stanovništva. Meni je žao da je to takav mastodont izgrađen i što je išla preko Brestovca koja produžava vožnju i poskupljuje projekt, ja sam se protivio, a neki vaši zastupnici su glasali za to, konkretno Nenad Matić”, rekao je Tomašević.

Prometne gužve

“16% građana Zagreba nema pristup javnom prijevozu, javne stanice su više od 300 metara dalje od njihovih domova. 20 godina nije izgrađen nijedan metar tramvajske pruge, želimo proširiti mrežu”, rekao je Tomašević.

“Promet je rak rana Zagreba, naročito u smjeru sjever-jug, možete se ponekad satima probijati. Važno je u vizionarskom smislu da moramo ostvariti spojnicu na sjevernu obilaznicu, stvoriti prsten da bi Zagreb postao metropola u prometnom smislu. Žalosno je da, i to imate u programu Možemo, da oni misle provoditi rodnu ravnopravnost putem semafora, to je rodna ideologija”, rekao je Škoro.

“U našem programu nema onog što vi zovete rodni semafori, to je podmetanje. U Zagrebu fali podvožnjaka, jedan u Gajnicama i jedan u Trnavi”, rekao je Tomašević.

“Ima te rodne ideologije, vi spominjete prava LGBT osoba i to je vaše pravo. Vaš kolega u Stuttgartu je zabranio ulaz dizelašima u centar grada, želite li vi to napraviti u Zagrebu?”, rekao je Škoro.

“Nema rodno osviještenih semafora u programu, nećemo mijenjati semafore dok se grad raspada. Ne podmećite kao što podmećete cijelu emisiju”, rekao je Tomašević.