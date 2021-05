Sučeljavanje riječkih kandidata! Filipović: ‘Štimac je dobar doktor, ali loš političar!’ Na kraju debate pale su teške optužbe

Autor: Maja Štefanac

Nova TV održala je prvo od četiri sučeljavanja kandidata za gradonačelnike četiri najveća hrvatska grada.

Danas su tako, pod voditeljskom palicom Mislava Bage, svoje stavove o društveno-političkim temama koje se tiču Rijeke iznijeli Marko Filipović (SDP) i DavorŠtimac (nezavisni), počelo je žestoko već na prvom pitanju. Mislav Bago upitao je Filipovića što će Rijeka dobiti pobjedom Davora Štimca, na što je ovaj odgovorio da “Neće dobiti ništa jer se to neće dogoditi”. Isto pitanje postavio je i Štimcu koji je rekao kako će dobiti kontinuitet koji traje već 76 godina. No, kako kaže, do toga neće doći.

Na pitanje što misle jedan od drugom, tj. koja je najbolja osobina koju njihov protukandidat ima, Filipović kaže da je Štimac dobar doktor, ali loš političar, a Štimac ističe da je Marko Filipović miran. Štimac na prethodnoga gradonačelnika Vojka Obersela gleda kao na negativnu osobu, a Filipović smatra da je njegova ostavština pozitivna te da se puno zalagao za socijaldemokraciju, što je, kako kaže, njegova velika prednost.

“Drugi krug je referendum protiv SDP”

“Mi smo u referendumskoj situaciji u gradu Rijeci i ljudi će u drugom krugu glasati protiv SDP-a”, smatra Štimac te dodaje kako neće tražiti većinu u gradu, nego će tražiti programsku potporu. Na pitanje koji bi bio prvi potez koji bi kao budući gradonačelnik povukli, Filipović je rekao da bi bio vezan za gospodarstvo.

“Osnovat ću savjet s najboljim riječkim gradonačelnicima da mi pomognu u daljnjem razvoju grada”, kaže Filipović, dok Štimac dodaje kako će prvo ući u “gradsko poglavarstvo, napraviti transparentnost svih postupaka i suočiti se s korupcijom. Treba otvoriti poslovne prostore da se ljudi zaposle”.

Javi natječaji – grad ili bolnica

“Ja sam u bolnici provodio vrlo uspješne javne natječaje”, kaže Štimac, a Filipović tvrdi da je Štimac, nakon što nije prošao na reizboru za ravnatelja bolnice, sam sebe imenovao voditeljem odjela za gastroenterologiju, odnosno da je sam potpisao to imenovanje.

“Vi lažete, ja vam nisam to do sada nikada rekao, ali sada ću reći. Lažete. Ravnatelj je taj koji potpisuje sve dokumente u bolnici. Ja sam s tog mjesta došao na mjesto ravnatelja i na njega sam se i vratio. Ovo je manipulacija”, objašnjava Štimac.