SUBOTA JE DAN ZA PROSVJED! U srcu sezone, u Dalmaciji dva prosvjeda, na nogama građani tamošnjih najbrojnijih gradova

Autor: Dnevno/M.V.

Zbog odlaganja 78 tona azbesta s Titovog broda “Galeb” stotinjak stanovnika naselja Sinjoretovo na istočnom ulazu u Zadar tržailo je od grada da hitno makne opasni otpad iz njihova naselja.

“Ovaj slučaj nam je otvorio oči jer dosad nismo znali čime se bavi tvrtka Odlagalište sirovina. Tražimo od Grada da se napravi prostorni plan i da odlagalište premjesti u neku od poslovnih zona. Ovdje nas živi više od 4000 i zato želimo da se opasni otpad makne iz našega dvorišta”, rekao je Tomislav Stanić u ime Inicijative mladih.

Prosvjed je podržao i gradonačelnik Branko Dukić.

“Kada god je u pitanju javno zdravlje, inzistiramo na učestalom nadzoru i transparentnosti pa tako i u ovom aktualnom pitanju skladištenja i zbrinjavanja azbestnog otpada. Javnost mora biti pravovremeno i u potpunosti upoznata kad su u pitanju ovako osjetljive stvari koje izazivaju zabrinutost građana”, tvrdi.

Istaknuo je i kako je Državni inspektorata proveo nadzor, ali i kako pritom nisu utvrđene nepravilnosti.

“Svjesni smo da to neće umiriti građane sve dok se azbestni otpad trajno ne pohrani na za to previđeno mjesto izvan našega grada, a to očekujemo u najkraćem roku”, govori.

“Zdravlje svih koji žive u Zadru je apsolutni prioritet, a to pokazuju i sami građani koji su svojim aktivnostima to još jednom jasno naglasili”, dodaje.

Za to vrijeme, 157 kilometara južnije, prosvjedovali su i Splićani kako bi još jednom pokušali stati na kraj iritantnom i preopasnom propuštanju automobila na marjansku šetnicu.

Procvjed nazvan ‘Za Marjan bez auta!’ počeo je bicikliranjem prosvjednika od Instituta do Bena gdje su ih čekali oni koji su prošetali do dogovorenog mjesta.

“Promet unutar Park-šume Marjan reguliran je odlukom gradonačelnika Ive Baldasara iz 2014. godine koji je dopustio povećanje prometa na Marjanu u korist restorana na Benama. Trenutačni gradonačelnik Andro Krstulović Opara nije pokazao interes mijenjati je i zabraniti promet na navedenom području, unatoč višestrukim zahtjevima Društva Marjan”, rekao je jedan od organizatora Bojan Ivošević.

“Svođenje prometa na Marjanu na najmanju moguću mjeru odnedavno traži i načelnik PU splitsko-dalmatinske, ali gradonačelnik je umjesto konkretnih poteza – promjene odluke o prometu na Marjanu, odlučio prozvati JU PŠ Marjan koja nema ovlasti mijenjati odluku, već isključivo provodi odluku gradonačelnika”, dodaje.

Uoči prosvjeda Opara za Slobodnu je Dalmaciju rekao kako potpuna zabrana prometovanja nije moguća zbog vlasnika nekretnina i zaposlenih kojima treba omogućiti prolazak, a posebno osobama s invaliditetom te da se treba znati točan broj izdanih dozvola.