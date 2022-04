‘STVORITE ZALIHE VODE, HRANE, LIJEKOVA…’ Poljska vlada poslala dramatičnu poruku. U gradu Hostomelu nestalo 400 ljudi

Danas je 42. dan ruske invazije na Ukrajinu. SAD i EU spremaju se uvesti dodatne sankcije Rusiji zbog optužbi za ratne zločine u ukrajinskom gradu Buča. Washington navodno razmatra mjere usmjerene na dvije Putinove kćeri i najveću rusku banku. SAD također najavljuje da će pojačati vojnu pomoć Ukrajini slanjem 100 milijuna dolara u protutenkovskim raketnim sustavima Javelin. Ova odluka dolazi nakon govora ukrajinskog predsjednika Volodomira Zelenskog Vijeću sigurnosti UN-a, tijekom kojeg je tvrdio da je ruska vojska počinila ratne zločine te pokazao snimke stradalih civila. Naveo je da su ljudi ubijani na ulicama, bacani u bunare i gnječeni tenkovima. Tijela su u Buči snimljena su 10 dana prije nego što je grad vraćen pod ukrajinsku kontrolu, objavili su britanski obavještajci. Rusija poriče bilo kakve ratne zločine, a njezin veleposlanik u UN-u rekao je da Rusija “mora izrezati maligni tumor nacizma koji izjeda Ukrajinu”.

19:00 Masakr je planiran

Prema američkoj procjeni, masakr u Buči je “unaprijed isplaniran” i “vrlo, vrlo namjeran”, rekao je visoki dužnosnik američkog Ministarstva obrane.

Dodao je kako je trenutno “teško znati” što je motiviralo ruske vojnike da počine takve zločine, ali “svijetu su poslali jasnu poruku o ruskoj brutalnosti”.

18:16. Rusi se povukli

Ruske snage dovršile su svoje povlačenje iz okolice Kijeva te se vjeruje da opskrbljuju trupe za očekivano preraspoređivanje u Ukrajini, rekao je visoki američki dužnosnik.

“Procjenjujemo da su svi Rusi otišli”, rekao je dužnosnik pod uvjetom da ostane anoniman.

Gradsko vijeće u Kijevu je priopćilo da je glavni grad sada “sigurniji”, ali i dalje postoji prijetnja zračnim napadima iz oružja većeg dometa.

17:32 Poljska vlada objavila vodič

Poljska vlada objavila je vodič građanima o tome kako se pripremiti za krizu kao što je rat.

U njemu piše što učiniti tijekom napada oružjem u rasponu od konvencionalnog do kemijskog i nuklearnog. Opisuje i sustave javnog upozorenja koji bi se koristili u takvim događajima.

Vodič savjetuje ljudima da se stvore zalihe vode, hrane, lijekova, baterija i baklji u slučaju nestanka struje.

Poljska vlada navodi da mora pripremiti građane za različite scenarije, ali niječe da je vodič povezan s ratom u Ukrajini. No, prijetnja ruske invazije svakako je na umu dijela građana u Poljskoj, koja graniči s Ukrajinom.

17:05 Britanija uvela nove sankcije

Britanska vlada najavila je novi paket sankcija Rusiji kao odgovor na “jezive napade na civile”.

Velika Britanija tako je najavila da će do kraja ove godine okončati sav uvoz ruskog ugljena i nafte. Uz to će zamrznuti svu imovinu Sberbanka te najavila da će okončati sve britanske investicije u Rusiju.

Nove sankcije najavljene su nekoliko minuta nakon što je Amerika najavila novi paket sankcija.

17:00 Nestalo više od 400 ljudi

Više od 400 ljudi u gradu Hostomelu vode se kao nestali nakon 35-dnevne okupacije od strane ruskih snaga, rekla je ukrajinska pravobraniteljica za ljudska prava.

Ljudmila Denisova rekla je da su joj svjedoci rekli da su neki od nestalih ubijeni.

Kazala je da ruske trupe provode kampanju “masovnog terora” i pljačke na okupiranim područjima južne Ukrajine.

16:40 SAD uveo nove sankcije

Bijela kuća je uvela nove sankcije protiv niza osoba, među kojima su Putinove dvije odrasle kćeri, supruge i kćeri Sergeja Lavrova te članovi ruskog vijeća sigurnosti, među kojima su Dmitrij Medvedev i Mihail Mishutin.

Pod novim mjerama su se našle i Sberbank te Alfa Bank. Amerikanci ističu da su sada blokirali gotovo dvije trećine ruskog bankarskog sektora.

I made clear that Russia would pay a severe and immediate price for its atrocities in Bucha. Today, along with our Allies and partners, we’re announcing a new round of devastating sanctions. https://t.co/LVqTDIOSvz

— President Biden (@POTUS) April 6, 2022