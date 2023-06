‘STVARNO STANJE U CRKVI!’ Uzinić se opet obratio javnosti nakon skandala: ‘Nekako se sam vidim u onima koje žrtve promatraju kao svoje zlostavljače’

Autor: Zlatko Govedić

Riječki nadbiskup i predsjednik Povjerenstva HBK za zaštitu maloljetnika i ranjivih osoba mons. Mate Uzinić gostovao je u petak u emisiji “Riječ i život” na HTV-u.

Uz njega su sudjelovali i prof. Josip Bošnjaković s Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu i kanonski pravnik vlč. Ilija Jakovljević.

Uzinić je rekao da je važno suočiti se s istinom i kako je to u interesu svih svećenika, a velika većina su takvi koji vrijedno i predano vrše svoje poslanje.





“Osjećam se postiđeno, nekako se sam vidim u onima koje žrtve promatraju kao svoje zlostavljače budući da predstavljam istu zajednicu. Puno je bilo ovih dana raznih intervenata u medijima, želim poslati jasne poruke i to me dodatno iscrpljuje, ali smatram da je vrijedno truda, da je važno da žrtve čuju da smo na njihovoj strani, da im pomognemo da se suoče s onim što im se dogodilo i da na taj način pokušamo vratiti povjerenje u Crkvu koje su, zbog svega što im se dogodilo izgubile”, rekao je nadbiskup.

“Komunikacija u tom trenutku kreće od slušanja, smatram da nadbiskup Uzinić kreće od tih osoba koje su preživjeli to teško iskustvo, da njih želimo čuti, da budemo na neki način i njihov glas koji je dugo bio zatomljen, neki se nisu usudili govoriti. Ta komunikacija je potrebno da bude transparentna, otvorena, uvijek iz polazišta onih koji su slabiji u tom trenutku u konačnici to je i samo poslanje Crkve”, istaknuo je Bošnjaković.

“Smatram da povjerenstvo treba obaviti tu zadaću, da trebamo prikupiti podatke iz svih biskupija i redovničkih zajednica u Hrvatskoj, pokušat saznat stvarno stanje i da onda to trebamo što prije komunicirati hrvatskoj javnosti kako se ne bi u budućnosti događalo da se pojedini biskupi moraju sami suočavati sa ovim pojavama koje onda uznemiruju i ostavljaju jedan loš dojam o cijeloj Katoličkoj crkvi”, dodao je Uzinić.

“Uvijek iznova komunicirati ovakve slučajeve znači suočavanje s jednom bolnom situacijom i za žrtve, a naravno i za biskupe koji to trebaju iskomunicirati u dogovoru sa svojim suradnicima. Mislim da bi bila velika prednost ako bi se takvi slučajevi u Hrvatskoj, kada bi biskupi dogovorno, zajedno iskomunicirali što se događalo u Hrvatskoj. Možemo doći do situacije da se svaka dva, tri mjeseca pojedini biskup javi što dodatno traumatizira javnost- iznošenje takvih slučajeva. Transparentno iznoseći, javno, autentično, i mislim da bi bilo dobro da u tome u našoj Crkvi budemo usklađeni kako bi činili dobro onima koji su preživjeli ta bolna iskustva iskustva, izjavio je Bošnjaković.

Kanonski pravnik vlč. Ilija Jakovljević također pozitivno gleda na transparentnu komunikacije te ističe kako problem s osobnim podacima koji su izneseni treba gledati kroz određenu perpektivu.

“Ne smijemo u ime zakona o zaštiti osobnih podataka, da se iza toga skrivaju određene osobe, da bude da su svi to počinili, da su svi svećenici jednaki, mislim da onaj tko je počinio određeno kazneno djelo, on je počinio štetu cijeloj crkvi i mora biti prokazan da je to taj, a ne neki NN i onda ide stvaranje određenih psihoza među svećenicima u društvu – Tko je taj?”, naveo je vlč. Jakovljević.