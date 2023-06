‘Stvari se kreću u dobrom smjeru, Ukrajina će pobijediti’: Čudnovata tišina nadvila se nad Rusiju, Prigožin se ne oglašava, Ukrajinci likuju nad situacijom

Šef Wagnera Jevgenij Prigožin otići će u Bjelorusiju i kaznene optužbe protiv njega bit će odbačene u dogovoru o okončanju njegove pobune, rekla je Moskva. Ova objava ograničava kaotičnih 36 sati u Rusiji, ali mnogo toga ostaje neizvjesno.

Pobuna Wagnerovaca i Jevgenija Prigožina protiv vlastitog državnog vodstva u jeku rata protiv Ukrajine razotkrila je “ozbiljne slabosti” ruskog sigurnosnog sustava, smatraju zapadni stručnjaci. To je nekakav zaključak brojnih analiza dan nakon događaja koji su potresli Rusiju kao malo koji događaj nakon raspada Sovjetskog Saveza.

Opći je stav zapadnih analitičara da ovo nije kraj priče i da će vrlo brzo uslijediti nekakav nastavak.

Ukrajina je također tijekom jučerašnjeg i današnjeg dana naglašavala kako je Putin izgubio kontrolu. Volodimir Zelenski je u sinoćnjem obraćanju rekao da je Wagnerova pobuna pokazala “potpuni kaos” u Rusiji. “Danas je svijet vidio da ruski čelnici ništa ne kontroliraju. To je potpuni kaos. Potpuna odsutnost bilo kakve predvidljivosti na ruskom teritoriju koji je krcat oružjem”, istaknuo je Zelenski.

19.40 Ukrajinski ministar: ‘Stvari kreću u dobrom smjeru’

Ukrajinski ministar obrane, Oleksij Reznikov, rekao je kako su ruske vlasti “slabe” i da se “stvari kreću u dobrom smjeru”. On je s američkim kolegom Lloydom Austinom razgovarao o ukrajinskoj protuofenzivi i daljnjim koracima za jačanje ukrajinskih oružanih snaga.

– Slažemo se oko toga da su ruske vlasti slabe i da je povlačenje ruskih trupa iz Ukrajine najbolji izbor za Kremlj. Rusiji bi bilo bolje da sama rješava svoje probleme. Stvari se kreću u dobrom smjeru. Ukrajina će pobijediti – napisao je Reznikov na Twitteru.

18:42 Ruska državna televizija: ‘Mi smo ujedinjena nacija’

Novinar Dmitrij Kiseljov u svojoj je emisiji na ruskoj državnoj televiziji ustvrdio da brzo rješavanje pobune Wagner grupe pokazuje da je Rusija ujedinjena nacija.

Kiseljov je također pustio arhivski snimak Vladimira Putina u kojem govori da ‘može oprostiti mnoge stvari, ali ne i izdaju’. Međutim, još se uvijek očekuje neka reakcija Putina.

18.20 SAD su imale obavještajne podatke o Prigožinovim pripremama udara

Američke obavještajne agencije prikupile su informacije o tome da je Jevgenij Prigožin planirao izazvati visoke vojne čelnike u Rusiji, objavili su NBC i Sky News.

Agencije su pratile kako Wagnerova plaćenička skupina gomila snage i oružje, a otkrile su i druge naznake toga da je Prigožin bio spreman poduzeti korak prema puču, rekao je izvor. Američke obavještajne agencije o tome su prošli tjedan obavijestile čelnike Kongresa.

17.30 Ruska televizija o pobuni

Državni informativni kanal Rossiya 24, čini se, želi uvjeriti gledatelje da se život brzo vraća u normalu nakon jučerašnje Wagnerove pobune. Kanal je otvarao svoje nedjeljne vijesti javljajući da će protuterorističke mjere, uvedene u nekoliko ruskih regija kao odgovor na događaje od prethodnog dana, uskoro biti ukinute.

Voditelj je rekao gledateljima da su borci Wagnera napustili grad Rostov na Donu, gdje su ranije tvrdili da kontroliraju ključne vojne objekte. Također su citirali gradonačelnika grada, koji je rekao da će biti potrebno samo dva dana da se popravi šteta koju su na lokalnim cestama prouzročili Wagnerovi tenkovi i oklopna vozila.

15.30 Geraščenko: Mogući raspleti situacije u sedam točaka

Savjetnik u ukrajinskom MUP-u Anton Geraščenko na svom je Twitteru objavio moguće rasplete situacije u sedam točaka:

“1. U Wagneru su već počele podjele između onih koji se osjećaju iskorišteno i onih koji su ostali vjerni Prigožinu nakon propale pobune”, piše Geraščenko i nastavlja:

“2. Borbeni piloti su navodno napustili Wagner PMC zbog svog neslaganja s načinom na koji su jučer uništeni avioni i helikopteri ruskih zračno-svemirskih snaga.

3. Vertikala moći se srušila. Nitko se u Rusiji više ne može osjećati sigurnim. Ni dužnosnici, ni oligarsi, ni službenici FSB-a koji su mislili da su gospodari života. Putin je jučer prestao držati monopol nad nasiljem u Rusiji. Dokazano je da frakcije s više oružja i odlučnosti odlučuju o svemu.

4. Rusija bi se mogla suočiti s krvavim ratom, ne građanskim ratom, već ratom klanova, naoružanih skupina i privatnih vojski: Čečena, Prigožinovih pristaša, naoružanih plaćenika, koji će se odvojiti od Prigožina ili drugih privatnih vojski i biti angažirani od strane lokalnih klanova za zaštitu od invazije autsajdera. Svi veliki poduzetnici i oligarsi vjerojatno će stvoriti (ako već nisu) privatne vojske, kao što je Gazprom već napravio da se zaštiti. Sukobi i preraspodjela imovine rješavat će se silom. Bit će to nove 90-e, ali daleko gore – nalik na Mad Max stil i žanr antiutopijskog akcijskog filma.

5. Ruska vojska je, čini se, de facto prestala postojati kao jedinstvena struktura. Vojnici i časnici koji sjede u rovovima, u masakru koji je pokrenuo Putin, vjerojatno su jučer konačno shvatili potpunu besmislenost rata protiv Ukrajine, uz činjenicu da skupina kriminalaca u pozadini može prijeći 600 km u danu i počistiti sve na svom putu, a zatim biti amnestirana nakon ubojstva pilota i civila.

6. Ukrajina je nekoliko koraka bliže potpunoj obnovi svoje teritorijalne cjelovitosti, uključujući Krim.

7. Kakva šteta što ovaj cirkus nije završio samouništenjem Putinovog režima i Prigožinove frakcije. Ali vjerujem da će se ponoviti u još većim razmjerima”, zaključuje Geraščenko.

14:30 Lukašenkovo posredovanje sve sumnjivije

CNN piše, iako je Kremlj objasnio kako je došlo do razrješenja jučerašnjeg juriša Wagner plaćenika na Moskvu, Lukašenkovo navodno posredovanje između Putina i Prigožina otvara više pitanje nego što daje odgovora.

Za početak, Lukašenka se jasno vidi kao mlađeg partnera u odnosu s Putinom. A Bjelorusija ovisi o pomoći Rusije, također je bila odskočna daska za ruske vojne operacije u Ukrajini, nešto što je još više izoliralo Lukašenka od Zapada i pokrenulo nove sankcije na gospodarstvo zemlje.

Dakle, što Lukašenko ovdje može dobiti? Čini se da je teško zamisliti Prigožina kako sretno bere krumpire zajedno s bjeloruskim vođom, bivšim šefom kolektivne farme. I zašto Putin – koji je do ovog vikenda bio pouzdani arbitar elitnih sporova u Rusiji – nije mogao sam sklopiti taj dogovor? Delegiranje Lukašenka da riješi krizu dodatno šteti Putinovom imidžu kao odlučnog čovjeka akcije.

Početni detalji koje imamo, čini se, ne slažu se u potpunosti. A toj neizvjesnosti dodaju se i druga pitanja: Što će se dogoditi s Wagnerovim “brandom?” Hoće li Prigožinovi pješaci biti popustljivi i dopustiti da budu apsorbirani u rusku vojsku? Hoće li i dalje biti lojalni svom šefu? Prigožin – ako i kada ispliva na površinu – mogao bi nam dati neke tragove.

BBC: Nije u karakteru Putina da pusti Wagnerove trupe

Na sličnom je tragu i BBC. Njihova dopisnica za istočnu Europu, Sarah Rainsford, kaže da je odluka Kremlja da ne progoni Prigožina i njegove trupe ‘krajnje iznenađujuća’.

Nije u karakteru Putina da se “na tako dramatičan način povuče” nakon što je optužio Prigožina da ga je izdao i zabio mu nož u leđa, kaže ona. Rainsford dodaje da toliko pitanja ostaje neodgovoreno, ne samo Prigožinova sloboda i sigurnost, što može ovisiti o tome što on radi u Bjelorusiji.

Malo je vjerojatno da će htjeti voziti traktor ili kopati krumpir, kaže.

Putin će, smatra, vjerojatno odgovoriti na jučerašnje događaje s većom represijom i lovom na sve koji su povezani s pobunom. Također će pokušati preusmjeriti pozornost na ono što smatra prijetnjom Rusiji sa Zapada i Ukrajine, dodaje Rainsford.

14:20 Detalji Putinovih izjava

Stiže je više detalja o komentarima Vladimira Putina koji su u nedjelju emitirani na ruskoj državnoj televiziji. Tijekom kratkog intervjua nije spomenuo pobunu od subote, u kojoj su Wagnerovi plaćenici zauzeli južni grad prije nego što su krenuli prema Moskvi. Rekao je da je uvjeren u svoje planove za Ukrajinu, ali čini se da je intervju snimljen prije prekinute Wagnerove pobune.

“Osjećamo se samopouzdano i, naravno, u poziciji smo realizirati sve planove i zadatke koji su pred nama”, rekao je Putin. “To se također odnosi na obranu zemlje, to se odnosi na posebne vojne operacije, to se odnosi na gospodarstvo u cjelini i njegova pojedinačna područja.”

Komentare u intervjuu s dopisnikom iz Kremlja Pavlom Zarubinom prenijela je državna televizija Rossiya. Zarubin je rekao da je intervju obavljen nakon sastanka s vojnim maturantima, u očitom referiranju na događaj održan u srijedu.

U svom dnevnom brifingu u nedjelju Ministarstvo obrane također nije spominjalo ništa o akcijama Wagnera i njegovog vođe Jevgenija Prigožina.

Upitan u intervjuu koliko vremena posvećuje onome što Rusija naziva svojom specijalnom vojnom operacijom, Putin je rekao: “Naravno, ovo je najvažnije, svaki dan počinje i završava s tim.”

14:00 Kina podržala Moskvu

Rusko ministarstvo vanjskih poslova kaže da je Kina izrazila podršku rukovodstvu u Moskvi dok Vladimir Putin pokušava stabilizirati svoju zemlju nakon što je u subotu prekinuta pobuna Wagnerove skupine plaćenika.

Kako prenosi Reuters, zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Andrej Rudenko održao je sastanak s kineskim ministrom vanjskih poslova Qin Gangom nakon što je odletio u Peking na razgovore o “međunarodnim” pitanjima.

12:50 Gdje je sada Prigožin?

Mnogo je neodgovorenih pitanja o dogovoru koji je Prigožin sklopio kako bi okončao pobunu i o tome što će se sljedeće dogoditi. Jedna od stvari koje ne znamo je gdje je Prigožin trenutno.

Zadnji put je viđen u automobilu kako napušta Rostov na Donu kasno u subotu – grad u južnoj Rusiji za koji je tvrdio da ga kontrolira jedan dan. Nasmiješio se dok se rukovao s nekim razdraganim lokalnim stanovnicima.

Njegovo sljedeće odredište sada bi trebala biti Bjelorusija, nakon navodnog dogovora u kojem je posredovao lider te zemlje Aleksandar Lukašenko, ključni saveznik predsjednika Vladimira Putina. Ali Prigožin je od tada bio škrt na riječima o svom neposrednom planu putovanja.

Zona zabrane leta trenutno je na snazi u jugozapadnoj Rusiji, što znači da su najbliže operativne zračne luke Rostovu u Volgogradu i Sočiju – ali svaka je udaljena oko 400 km. Prigožin bi teoretski mogao putovati automobilom ili vlakom – ali do Bjelorusije je dug put, jer mora zaobići Ukrajinu.

12:12 ‘Putin će postati brutalniji i autoritarniji’

Poljski europarlamentarac Radek Sikorski rekao je da je Putin istovremeno “oslabljen i ojačan” nakon Prigožinove pobune. Govoreći za BBC 5Live Breakfast, Sikorski je rekao da je Putinova ranjivost otkrivena kada je “skupina naoružanih ljudi uspjela prijeći tisuće kilometara Rusije bez izazova”.

No, Sikorski je rekao da će ruski čelnik sada “vjerojatno očistiti one koje je vidio kao kolebljive”, što znači da će njegov režim postati “autoritativniji i brutalniji u isto vrijeme”.

11:45 Povukli se Čečeni

Čečenske specijalne snage raspoređene u ruskoj regiji Rostov kako bi se oduprle napredovanju plaćeničke skupine Wagner povukle su se u nedjelju, izvijestila je novinska agencija TASS, citirajući zapovjednika.

Specijalne postrojbe “Akhmat” vraćaju se tamo gdje su se ranije borile, izjavio je zapovjednik Apty Alaudinov, prenosi novinska agencija Reuters.

11:10 Bivši časnik MI6: ‘Putin izgubio autoritet’

Pobuna plaćeničke skupine Wagner sugerira da je Vladimir Putin “izgubio autoritet” u Rusiji, rekao je bivši časnik MI6.

Christopher Steele rekao je za nedjeljni program Sky Newsa: “Mislim da se promijenilo to što je Vladimir Putin izgubio autoritet i legitimitet unutar Rusije i na neki je način osporavan. Da, uspio se izvući iz toga za sada. Vidjeti kako se događaji u Rusiji jučer odvijaju i brzina kojom se činilo da je situacija izmakla kontroli mora biti vrlo zabrinjavajuća za Putina i ljude oko njega.”

