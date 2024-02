Stvara se nova priča za rušenje Milanovića, ima potporu igrača iz sjene: ‘On ju je stvorio’

Autor: Dnevno.hr/E.P.

Ispod radara je prošlo televizijsko gostovanje najdugovječnijeg političkog analitičara u hrvatskom medijskom prostoru Žarka Puhovskog koji je prije nekoliko dana komentirao super izbornu godinu. Dotaknuo se posebno Puhovski izbora koji bi nas prema redovnom rasporedu trebali dočekati posljednji, a to su izbori za predsjednika države.

Iako zasad nema službeno poznatih kandidata, u javnom se prostoru pojavljuju neka imena koja bi mogla izaći na megdan Zoranu Milanoviću. Brojni su analitičari za naš portal dosad zapravo imali stav kako ne vide na političkom obzoru iole dostojnog kandidata koji bi mogao srušiti ‘predsjednika s karakterom’ s Pantovčaka, no jasno je da će se pojaviti kandidati koji će pokušati učiniti sve da Milanoviću otežaju ostanak u fotelji u kojoj se, ako je prema popularnosti u anketama, snašao kao bubreg u loju.

Ide tomu u prilog sigurno činjenica kako je prema našem Ustavu i zakonu predsjednička uloga svedena na tanke ovlasti, ali i odgovornost pa to ‘novopečeni’ Milanović jako dobro koristi i od početka mandata bez zadrške udara po svim stranama političkog i javnog spektra. Bilo kako bilo, analitičar Žarko Puhovski u tom je gostovanju, između ostalog, izjavio kako bi jedinu šansu u izbornom srazu s Milanovićem imala “neka profesionalno uspješna žena”.

Milanović je lansirao u orbitu

“To bi iz njega moglo izvući neke od njegovih ne baš sasvim pritajenih muškošovinističkih komponenti. No, s obzirom na realno stanje u Hrvatskoj, lako je moguće da bi mu to dodatno povećalo, a ne smanjilo popularnost. Nažalost, čak i na lijevoj strani. Kad gledate reakcije na portalima, društvenim mrežama i forumima, Milanović je okružen političkim ‘bedemom ljubavi’ u kojem su pretežito žene koje ga podržavaju”, rekao je Puhovski. Logično je odmah postaviti pitanje, zašto onda Kolinda Grabar-Kitarović nije uspjela, a Puhovski je dalje objasnio da se to na nju ne bi odnosilo:

“To bi značilo da je HDZ s njom učinio sve što je mogao i da ju je iskoristio do kraja. Ne vidim što bi ona time dobila. Možda bi se pojavila kao marginalna povratnica iz inozemstva bez realnih šansi. Ni HDZ je vjerojatno ne bi podržao u punoj mjeri i sve bi to sličilo kandidaturi Dražena Budiše 2000. godine, kada ga ni njegova vlastita koalicija nije podržala pa je pobijedio Mesić”, zaključio je Puhovski.

I odakle onda mišljenje ovog, prema brojnim medijima, eminentnog analitičara? Za pozadinu priče treba posegnuti u povijest, a da se zaključiti kako se zapravo radi o mišljenju kako bi jedno ime trebalo biti protukandidat, a to je Dalija Orešković.

Upravo je Daliju Orešković, ovu poznatu snahu preminulog Slavena Letice, u političku i javnu orbitu i lansirao sam Zoran Milanović, tadašnji premijer u SDP-ovoj Vladi. Nakon osnivanja famoznog Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Dalija Orešković kao predsjednica tog tijela postala je u javnom prostoru svojevrsni primjer žene koja se pojavila da bi se obračunala s političkim bezobrazlukom, korupcijom i dovela u pitanje raspolaganja javnim novcem i raznim zaposlenjima političkih aktera. Nakon toga se Orešković otisnula u političku arenu i na koncu završila u Hrvatskome saboru.









Vrlo brzo pokazalo kako je Povjerenstvo kojem je bilo na čelu zapravo jedno u nizu pokušaja, ali ništa više od toga jer je nakon početnih potresa koje je izazvalo u samom političku spalo na to da se pretvorilo u izricatelja minornih kazni državnim i javnim službenicima koji bi nakon plaćanja kazne od par tisuća kuna nastavilo raditi isti posao. Bilo kako bilo, Orešković je tada osnovala stranku START pa završila u liberalnom Centru. Po osnutku se govorilo kako je stranka povezana s Ivićem Pašalićem što se čak može uočiti i iz amblema nekadašnje Pašalićeve stranke i START-a.









Stari lisac

Iako je u Sabor ušla uz čelnika Fokusa Darija Zurovca i Marijanu Puljak iz Centra, ženski je dio koalicije odmah napustio mladog lava iz Svete Nedelje i prigrlio i savez prekaljenu Anku Mrak Taritaš. Zatim se vrlo brzo, o čemu smo prvi saznali detalje, razišla i s Marijanom Puljak, iako je Orešković još uvijek formalno članica Kluba u Saboru kao i Puljakovog Centra. Osim toga, da je ova žena zanimljivog političkog puta i mreže govori i činjenica da je, prema anketama, podržavaju i glasači koji podržavaju i Ivana Pernara. U političkim kuloarima govori se da bi mogla nositi listu u prvoj izbornoj jedinici, a nakon toga se otisnuti i u predsjedničke izbore.

Ne valja zaboraviti kako je ‘ljubav’ između Orešković i Milanovića koji joj je namjerno ili nenamjerno pomogao da se okuša u politici apsolutno pukla kad je ‘predsjednik s karakterom’ napravio salto mortale i počeo udarati po ljevici, centru, a liberalne dame iz Sabora nazvao ‘narikačama. U tom je periodu kao nitko dotad iz formalno lijevog spektra udario i na Žarka Puhovskog i u medijima ga danima prozivao, a ta prozivka nije slučajno došla u slično vrijeme kao i ‘narikače’.

Na koncu, kakve veze ima analitičar Žarko Puhovski, njegova izjava o ženi kao suparnici Milanoviću i Dalija Orešković? Upravo se za Puhovskog govori kako je bilo jedan od kreatora ideje oko Dalije Orešković u politici kao i osnutka samog START-a. Izjava o ženi kao kandidatkinji zapravo je najava da bi ovaj prekaljeni političko-savjetnički mag mogao iz pozadine voditi konce u novom pokušaju Orešković da napravi iskorak u političkom prostoru.