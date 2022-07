‘STVAR JE U SLUGANSKIM STAVOVIMA’, MASNO ĆEMO PLATITI! Beljak o vatri koja tinja, održao lekciju svima: ‘Očito je to u interesu velikih igrača’

Autor: Ivor Kruljac

Ratifikaciju ulaska Finske i Švedske, prihvatio je hrvatski Sabor. No, s tim se ne slažu svi, a posebno se u tom pogledu istaknuo čelnik HSS-a Krešimir Beljak koji je bio među prvim političarima u Hrvatskoj koji se usudio komentirati užasnu situaciju u Ukrajinu i pritom prkositi dominantnom narativu, iako, kako je to uvijek naglašavao, ne podržava rat ni na koji način niti ga opravdava.

Već je u četvrtak izrazio svoje nezadovoljstvo ratifikacijom te se čini kako se slaže s predsjednikom Zoranom Milanovićem ali ipak ne potpunim konsenzusom, kako je prioritetno rješavati probleme u BiH.

Uz to, istaknuo je i kako želi da se spriječi daljnja eskalacija rata u Ukrajini, najvećeg u Europi od Drugog Svjetskog rata.





Dva od tri naroda nezadovoljna

U razgovoru za Dnevno.hr, Beljak je dodatno pojasnio svoja stajališta. Kod pitanja BiH, protivljenje ratifikaciji širenja NATO-a, predstavio je sa dva razloga.

“Prvi razlog, nismo iskoristili mogućnost kao Turska i riješili svoje goruće probleme u susjedstvu. Jasno je da BiH nažalost nije funkcionalna država, ali nitko me ne može uvjeriti da se ljudi tamo ne mogu dogovoriti. Kako nitko ne može potaknuti dogovor kao Bill Clinton? Očito je u interesu velikih igrača da u našem najbližem susjedstvu tinja vatra koju netko može razbuktati”, smatra Beljak upozoravajući kako BiH nije potreban čak ni rat, već obični nemiri, kako bi došlo do problema za Hrvatsku. Kako Hrvatska ovisi o turizmu, svaki nemir ili sukob u susjedstvu bi tome naštetio, ako se posjetitelji obale i drugih krajeva Hrvatske, neće osjećati sigurno. Kao drugi razlog, Beljak navodi i nacionalne interese Hrvata u BiH koji su sada ugroženi, kako je vidljivo sa problemima kod izbornog zakona.

“Zbog međunarodne zajednice koja BiH želi pretvoriti u građansku državu. To sve zvuči divno i krasno, ali i Jugoslavija je bila građanska država, tada u BiH nije bilo ni entiteta ni etničkih čistih općina, pa smo vidjeli kako je to završilo zbog hinjenje građanske priče. Ne vidim da su stvari napredovale, već mislim da su i gore nego osamdesetih. Siljenje BiH na građansku državu, najprije će donijeti veliki otpor Srba, a zatim i Hrvata. To treba riješiti da se svi osjećaju dobro, a sada se dva od tri naroda ne osjećaju dobro”, zaključuje Beljak svoje viđenje nimalo povoljne situacije u susjednoj zemlji.

Nije Turska moćnija od Hrvatske

No, osim situacije u BiH, Beljku se ne sviđa ni to što su nakon 200 godina neutralnosti Finska i Švedska najednom odlučile kako više ne žele biti neutralne, te strahuje kako time dodatno provociraju eskalaciju situacije u Ukrajini, a koja bi se mogla preliti na ostatak svijeta.

“Grupiranja, potpisivanja paktova i saveza prethodili su i Prvom i Drugom svjetskom ratu, a možemo ići i dalje od toga, prema Napoleonskih ratovima. Nijedna strana ne poziva na mir, a sankcije mi plaćamo kroz inflaciju i poskupljenja te, iako ne želim zvučati kao zloguki prorok, katastrofom koja nas čeka najesen”. Upitan o mogućnosti da bi Finska u sklopu NATO saveza pružila podršku Hrvatskoj za pitanja BiH, (potaknuta posjetom finske premijerke Hrvatskoj), Beljak je naveo kako politika nažalost ne funkcionira po principu “Vi nas podržite, pa ćemo mi vama pomagati”.

“Pogledajte kako je Turska riješila svoje probleme i kako će sada Švedska, koja se ranije ponosila davanjem azila protivnicima, prema njihovim riječima nedemokratskom režimu u Turskoj, a sada su preko noći postali teroristi. Sada će ih Švedska isporučiti Turskoj. Ne mislim da je Turska moćnija od Hrvatske, nego je stvar u sluganskim stavovima”, zaključio je Beljak, kritičan prema pristupu svojih političkih kolega.