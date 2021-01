Studentice o terenskoj s profesorom s Veterine: Ovako je komentirao način na koji studentica čisti testite pastuha

Autor: Dnevno.hr

Na Veterinarskom faklutetu pokrenuta je policijska istraga nakon što je profesor Tomislav Gomerčić sa Zavpda za veterinasku biologiju pomogao studenticama da njegovog kolegu prijave za seksualno uznemiravanje. Nakon što je prijava došla do dekana, predstojnika Klinike te predsjednici Povjerenstva za stegovnu odgovornost djelatnika, dotični je profesor suspendiran.

Nekoliko studentica otvorilo se za 24sata i iznijelo detalje o profesorovom ponašanju. Prijavljenog profesora bivše studentice s kojisu razgovarali iz 24sata opisuju kao muškarca za kojeg ne bi rekle da mu je potrebno takvo ponašanje kako bi privukao pažnju drugog spola.

“On vam je nekad bio i na promotivnim plakatima fakulteta. Dok ne progovori i ne počne baljezgati gluposti, mislite da je muškarac kojeg bi većina žena pogledala. Mislim da je bezopasan, ali neugodan je i zaista ima glupe štosove, upadice i upucavanja. Studentice je navodno ucjenjivao tako što im nije htio dati potpis u indeks, bez kojeg ne mogu izaći na ispit, pa bi valjda tražio da dođu na razgovor u ured… To je više bilo njegovo pokazivanje moći, kao one ga trebaju… Uglavnom, vrlo neugodno za sve na Veterini i nadam se da će se to sad riješiti “, kazala je njegova bivša studentica i bivša kolegica.

Bivše studentice dodale su i kako se prema njihovim spoznajama, nije ništa s prvom prijavom dogodilo “jer su očito odgovorni smatrali da je dovoljan razgovor i molba da prestane s takvim načinom komunikacije”. Unatoč tomu što je jedna od studentica prijavila profesora i da joj je preko kute otkopčao grudnjak.

“Sjećam se da smo na jednoj terenskoj nastavi radili kastraciju pastuha. Ne trebam vam posebno objašnjavati o čemu se radi, no nakon kastracije jedna od kolegica morala je očistiti to područje gdje su bili testisi, a dotični profesor joj je dobacivao: ‘O, dobro ti to čistiš, ide to tebi vidim ja…”, kazala je za 24 sata jedna od bivših studentica, koja je, čim je čula da je neki profesor s Veterine prijavljen, pomislila baš na njega.