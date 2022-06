Student koji je pokušavao reanimirati stradalog dječaka: ‘Ne mogu vjerovati da to nemaju na plaži’

Autor: Dnevno.hr

Dječak koji se jučer utopio na biogradskoj plaži Soline bio je u moru s prijateljima, potvrdila je zadarska policija. Nakon što su neko vrijeme bili u moru, odlučio se sam vratiti na obalu, da bi uskoro bio pronađen na površini mora u besvjesnom stanju, navodi se u priopćenju.

Drugi kupači su ga iznijeli na obalu, ali usprkos pomoći koja mu je pružena, dječak je preminuo.

Na tijelu nisu pronađene nikakvi tragovi koji upućuju kako je riječ o kaznenom dijelu, a državno odvjetništvo je naredilo obdukciju kako bi se otkrile stvarne okolnosti ovog nesretnog događaja.





Neslužbeno se dodaje kako je riječ o 16-godišnjaku koji je u Biogradu bio na ekskurziji.

“Dječak je išao plivati do bijelih plutača zajedno s prijateljima i na pola puta je stao. Vjerojatno je krenuo natrag na obalu kad mu je pozlilo. Ja sam čuo da je jedan čovjek koji je sjedio uz obalu to primijetio, te je skočio u more i povukao ga na obalu. Na tom dijelu obale nastalo je komešanje i tada sam vidio da se s druge strane uvale nešto događa. Netko je spominjao defibrilator i pošto sam student na 6. godini medicine, pohitao sam tamo da pomognem u reanimaciji. Jedna medicinska sestra također se našla tamo, ona je obavila najveći dio posla, učinili smo sve što smo mogli. I njegova nastavnica je čitavo vrijeme bila tamo. Svi su bili jako potreseni, ali nažalost unatoč dugotrajnim naporima, ništa se nije moglo učiniti, a pokušali smo doslovno sve što smo mogli. Hitna pomoć je nakon dosta vremena, mislim da se radilo oko pola sata, došla iz Benkovca i oni su nastavili s reanimacijom, bez uspjeha. Nakon toga je stigla i policija koja je dva sata obavljala očevid. Nismo ga uspjeli spasiti. Mislim da je u pitanju bio srčani zastoj, ali obdukcija će pokazati točan uzrok smrti”, kazao je za Slobodnu Dalmaciju student medicine Lukas Kvartuč.

Kvartuč ističe kako je veliki problem što na plaži Soline na kojoj se ljeti kupa na tisuće kupača nema barem jedan defibrilator i osoba koja je educirana za rukovanje s njim.

“Ovako je defibrilator došao tek s Hitnom pomoći. Da je postojao na plaži, ja bih ga danas mogao upotrijebiti jer sam educiran za to. Mislim da bi gradske vlasti trebale razmisliti da opreme plaže s takvim uređajima. Pitanje je doduše bi li i defibrilator pomogao u ovom konkretnom slučaju, ali bilo bi dobro da ga plaža u slučaju potrebe ima”, kaže Lukas.