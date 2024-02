Stručnjakinja za govor tijela analizirala Turudićev nastup: ‘Tu se mogao vidjeti čitav niz znakova’

Autor: Lucija Brailo

“Radosti”, “lipa”, tepao je Ivan Turudić, kandidat za glavnog državnog odvjetnika Josipi Pleslić, bivšoj Rimac, za koju je do sada u javnosti tvrdio kako ju je poznavao tek površno. Sada, nakon što je značenje pojma površno rastegnuo do maksimuma i preko toga, Turudić drugačije komunicira.

“Nisam lagao, prvo želim reći da kad sam govorio da nisam posebno dobar s njom, to se odnosilo na 2015. godinu kad su me novinari ili netko snimio u jednom lokalu u centru Zagreba. Od 2015. do 2024 je prošlo devet godina i mi smo u međuvremenu postali dobri poznanici i znali smo se dopisivati, što je očigledno, i znali smo popiti kavu. Naše se poznanstvo na to svodilo”, poručio je Turudić u Dnevniku Nove TV pa dodao:

“Josipa Rimac ima vrlo osebujan izričaj, ona se na specifičan način obraća ljudima, meni se obraćala s ‘radosti’. To je njezin izbor, ali to su naše privatne poruke, mislim to su poruke između mene i Josipe Rimac.”

‘Visoka razina nelagode’

Naime, njegov nastup u Dnevniku Nove TV odavao je nešto drugačiji dojam od onog na koji smo navikli gledajući njegove javne nastupe. Slaže se s tim i komunikacijska stručnjakinja za govor tijela Gabrijela Kišiček koja nam je kazala kako je ona, gledajući Turudića, stekla dojam kao da gleda studenta koji odgovara na ispitu, a nije se dobro pripremio.

“Tu se moglo vidjeti čitav niz znakova nesigurnosti, nervoze, nesnalaženja. On definitivno nije pokazivao nikakvo samopouzdanje, niti je djelovao uvjerljivo. Bila su to razna zastajkivanja, zamuckivanja, zapravo je cijeli njegov govor tijela odavao da se ne osjeća ugodno, što nije neobično s obzirom na situaciju, ali rekla bih da se mogao bolje pripremiti pa malo više možda odglumiti samopouzdanje jer definitivno je pokazivao jednu visoku razinu nelagode”, smatra Kišiček.

Dugogodišnje poznanstvo

Iako se Turudić potrudio objasniti svoje poznanstvo s Josipom Pleslić, navevši kako je ona bila državna tajnica i saborska zastupnica, rekavši kako je njegov posao kao predsjedniku suda bio da prima stranke, pa je tako primio i nju.

“Mislim da je to bilo davno. Mislim da je bio Dan grada Knina i da smo igrali neku humanitarnu nogometnu utakmicu. Ekipa se zvala Cor unum, to je moglo biti oko 2010. ili 2011. sad stvarno ne znam”, prisjetio se pa rekao:









“Ja nikada nisam niti rekao da smo mi prijatelji, mi smo dobri poznanici. Nismo prijatelji, iskreno vam govorim. Mi smo dobri poznanici. Neću ništa reći protiv Josipe Rimac, protiv našeg prijateljstva koje je dugogodišnje. Kažem, onda sam je upoznao i to se od 2015. godine do danas razvijalo”.









‘Znakovi kajanja’

Stručnjakinja tvrdi kako se to najbolje moglo uočiti po zastajkivanjima u govoru, zamuckivanjima te usmjerenosti pogleda. “Bio je onaj jedan trenutak kad mu je novinarka rekla da gubi vjerodostojnost i kredibilitet, na što je on pogledao prema dolje i kazao da mu je žao zbog toga.”

“Tu su i neki znakovi kajanja, ali ja bih rekla dominantno znakovi nesigurnosti i nedostatka samopouzdanja. Što je dosta neobično s obzirom na njegove ranije nastupe, kad je on s nekom lakoćom odgovarao na novinarska pitanja te je pokazivao neke suprotne znakove. Ovo je bila neverbalna komunikacija nekog drugog Ivana Turudića”, zaključila je Kišiček.