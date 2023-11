Stručnjak za sigurnost za Dnevno: ‘Banožić je vjerojatno podlegao pritiscima i putovao sam’

Autor: Dnevno.hr

Subotnje jutro obilježila je vijest o teškoj nesreći u kojoj je život izgubio 40-godišnji vozač kamiona koji se, kako smo saznali, vozio na posao.

U nesreći je sudjelovao ministar obrane Mario Banožić (HDZ) koji je završio u bolnici s vrlo teškim ozljedama.





Na teren je izašla vojna policija i čekaju se detalji o uzroku nesreće. Zasad se zna da je ministar pretjecao kamion i frontalno se sudario u kombi u kojem je od udarca preminuo vozač.

Nameće se pitanje

Vrijeme je bilo maglovito i cesta mokra.

Stručnjak za sigurnost Željko Cvrtila za naš je portal prokomentirao ovu nesreću. Zanimalo nas je kako vidi činjenicu da je ministar sam vozio automobil, iako ima pravo na vozača i pratnju kao ministar obrane.

On je štićena osoba druge kategorije i kao takav ima pravo na vozača, pratitelja ili jednog i drugog zajedno.

Njega čuva ministarstvo obrane i to posebna jedinica za to. No, oni se sami o tome dogovaraju.









U principu bi on trebao imati 24 sata osiguranje. Ovdje je stvar što su on i ministarstvo vjerojatno podlegli svim medijskim i političkim pritiscima i onda je došlo do čega je došlo. Zamislite recimo eto da ga se snimi kako službenim autom pod pratnjom ide u lov? onda je vjerojatno napravio to ovako kako je. Sad se vidi opet zašto bi trebalo poštivati struku i koliko to eto zna biti opasno i koliko se podliježe različitim položajima”, rekao je Cvrtila.

Podsjećamo, doznali smo da je Banožić iz Vinkovaca prebačen u bolnicu u Osijeku nakon što je ustanovljeno kako ima prijelom prsne kosti, edem na mozgu i niz drugih ozljeda. Ova tragedija je posebno mračna i teška kada uzmemo u obzir da je poginuli muškarac otac dvoje djece. Njegov kolega iz srednje škole za Dnevno je kratko komentirao ovaj strašan slučaj.

Naime, Josip Dabro, vijećnik Skupštine Vukovarsko – srijemske županije i redova Domovinskog pokreta, išao je u školu s preminulim.

“Nažalost, to je moj kolega iz srednje škole, iz susjednog sela. Bio je mojih godina”, rekao je i dodao detalje o obiteljskoj situaciji preminulog.

“Bio je oženjen i imao dvije kćeri. Jutros je išao na posao”, dodao je Dabro nakon šokantnih vijesti.









Dabro nam je rekao da je preminuli bio vlasnik obrta te jutros putovao na posao.