Stručnjak za Dnevno raskrinkao Pupovca i srpsku politiku: ‘Lagao je da nije suradnik srpskih vlasti u Beogradu!’

Autor: Dnevno

Legendarni izvjestitelj, doajen hrvatskog novinarstva, Vjekoslav Krsnik, analizira i baca novo svjetlo na jutrošnju konferenciju za novinare koju je održao predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac.

“Samo su naivci mogli vjerovati da će Milorad Pupovac na najavljenoj konferenciji objaviti da istupa iz HDZ-ove koalicijske Vlade Andreja Plenkovića. Još se manje mogla očekivati njegova isprika zbog izjave u kojoj je današnju Hrvatsku usporedio s Pavelićevom NDH. Da je uistinu tako, Hrvatska ne bi imala šanse da postane najprije članica NATO-a, a potom i Europske unije. Milorad Pupovac na čelu jedne manjinske skupine hrvatskih Srba koji sebe smatraju političkim Srbima nije taj koji će dati relevantnu ocjenu o političkom statusu Republike Hrvatske.

Kad se radi o Pupovčevoj usporedbi današnje Hrvatske s Nezavisnom Državom Hrvatskom, treba podsjetiti da je Hrvatski narod prilikom raspada Jugoslavija na prvim demokratskim izborima 1990. godine raskrstio s NDH, jer je ustaška stranka HOP, koju je vodio Pavelićev zet Srećko Pšeničnik, dobila zanemariv broj glasova naspram veličanstvene pobjede Tuđmanova HDZ-a. Nažalost, to nitko od normalnih hrvatskih političara, u koje nipošto ne spada Andrej Plenković, nije sasuo u lice Miloradu Pupovcu kao vođi velikosrpske pete kolone u Hrvatskoj. Ako je tko remetilački faktor i uzrok političke nestabilnosti u državi, onda je to Milorad Pupovac i njegovo Srpsko narodno vijeće te stranka SDSS koja uživa biračku potporu od samo 12 posto unutar Srpske nacionalne manjine. Ta velikosrpska ekipa u koju spada i Zajedničko vijeće općina u istočnoj Slavoniji predstavlja glavni faktor destabilizacije hrvatske države u skladu s ciljevima Drugog memoranduma Srpske akademije nauka i umetnosti kako bi velikosrpska politika koja je poražena u ratu ostvarila svoje ciljeve u mirnodopskim uvjetima.

Milorad Pupovac na ovoj se konferenciji nije ispričao za usporedbu sadašnje demokratske Hrvatske s Nezavisnom Državom Hrvatskom, niti se to od njega moglo očekivati, jer je sva njegova djelatnost u posljednjih nekoliko mjeseci, a posebice posljednjih tjedana, u kojoj prste bez sumnje ima i srpska obavještajna služba, usmjerena na to da se Hrvatsku diskreditira u međunarodnoj zajednici uoči njezina predsjedanja Europskom unijom. Budući da se nije ispričao, kao što je očekivao premijer Plenković, postavlja se pitanje kako premijer u svojoj parlamentarnoj koaliciji može zadržati zastupnika čiju je optužbu ocijenio ‘neprimjerenom i nedopustivom’. Pravi premijer koji drži do dostojanstva izvršne vlasti koju predstavlja u Hrvatskoj još bi ranije, recimo nakon demonstrativnog sudjelovanja Milorada Pupovca na četničkom derneku u Bačkoj Palanci na sam Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, na Dan hrvatskih branitelja, bio raskinuo koaliciju s Pupovčevim SDSS-om. Milorad Pupovac izjavio je da nije četnik, ali sve što je radio u hrvatskoj politici temelji se na velikosrpstvu, koje je blaži izraz za četništvo. Kao što je svojedobno lagao kad je u doba velikosrpske agresije izjavio da je 10 000 srpske djece nasilno prekršteno, tako je i na ovoj konferenciji lagao da nije suradnik srpskih vlasti u Beogradu. Ako nije suradnik, zašto je izjavio da je za njegove Srbe u Hrvatskoj glavni grad Beograd i zašto demonstrativno, kao zastupnik u Hrvatskome saboru, stalno sudjeluje na četničkim manifestacijama u Srbiji.

Jedan od glavnih naglasaka Pupovčeva istupa u Saboru bilo je sijanje navodne mržnje kojom su izloženi njegovi Srbi u Hrvatskoj. Međutim, ako tko sije mržnju u ovoj državi, to je upravo Milorad Pupovac i njegova stranka koja se nije odrekla velikosrpske politike te iskazuje mržnju prema svemu hrvatskom, jer pošto-poto želi izjednačiti Hrvatsku s nacističkim režimom u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj. U klasičnom obrascu velikosrpske politike Milorad Pupovac to želi postići lažima i obmanama. To je njegovo pravo i demokratska javnost to lako može raskrinkati. Međutim, na takvu Pupovčevu politiku hrvatska službena politika nikad nije reagirala kako se u sličnim situacijama reagira u parlamentarnim demokracijama. Pupovac i njegov SDSS odavno bi bili izbačeni iz vladajuće koalicije. S Andrejem Plenkovićem i HDZ-om pod njegovom kontrolom to se nije dogodilo, a pitanje je i hoće li se i dogoditi, s obzirom na predstojeće događaje, prije svega predsjedničke izbore i predsjedanje Hrvatske Europskom unijom. Jedini pravi ispit Andrej Plenković će imati u vlastitoj stranci, gdje usred predsjedanja Europskom unijom može biti poražen ako unutarstranačka oporba konačno dođe k sebi i sruši Andreja Plenkovića kao prešutnog eksponenta Pupovčeve velikosrpske politike.”