STRUČNJAK ZA DNEVNO OTKRIO: Niti vojska na granici ne može riješiti probleme s prelaskom ilegalnih migranata! Evo i zašto!

Autor: Dnevno

Željko Cvrtila, bivši načelnik kriminalističke policije, za Dnevno je komentirao je li vrijeme da Hrvatska na granicu pošalje vojsku.

Naime, policijski službenici PU primorsko-goranske u deset dana su prostrijelili dva migranta. Migrant koji je prije desetak dana upucan u šumi u Gorskom kotaru završio je s prostrijelnom ranom u predjelu prsnog koša i trbuhau riječkom KBC-u. Najnoviji incident se dogodio u srijedu u kasnim popodnevnim satima kada su policijski službenici PU primorsko-goranske zatekli grupu nepoznatih osoba, te je “tijekom policijskog postupanja jedna od zatečenih osoba, u namjeri da spriječi policijskog službenika u obavljanju službene radnje, pružala je aktivan otpor i na taj način svojim djelovanjem prouzrokovala opaljenje iz vatrenog oružja policijskog službenika, kojom prilikom je došlo do posljedičnog zadobivanja ozljeda”, stoji u policijskom izvješću.

Da li su manjak kadrova i loše stanje u policiji uzrok korištenja vatrenog oružija?

“Ne, Hrvatska policija ima 90 posto mjesta popunjenih. Nije riječ o tome da nam nedostaje ljudi na granici”, kaže Cvrtila. Kao glavni problem navodi samu dužinu Hrvatske granice. “Hrvatska granica je velika, da postavimo 130 000 vojnika na granicu nebi pomoglo u spriječavanju ilegalnih prelaska, to je jedna osoba na 130 metara”.

Kao problem navodi i postupanje Europske Unije, navodi da “ni oni sami ne znaju kako postupiti s problemom na granicama, imaju tu ideju da granice postoje, ali i da postoji neophodna sloboda kretanja.”





Ističe da u slučaju ako policajac vidi veću skupinu migranata, on nema mnogo opcija što činiti i kako ih spriječiti. “Mi nemamo tvrde granice kako je to bilo za vrijeme komunizma. Imamo meke granice gdje prijelazak nije kazneno djelo nego prekršaj”, objašnjava.

Kaže da postoje opravdane situacije kada se vatreno oružije može koristiti, te da se svaki incident mora sagledati na individualnoj razini i ne generalizirati rad policije.

“Da smo prije pet godina s početkom ove krize, zatvorili i osigurali ljudima i tehnikom ključne čvorove prijelaska situacija bi možda bila drugačija, ovako smo raspodijeljeni duž granice.”

O radu Ministra Božinovića

Na policijske se službenike vrši “pritisak od gore za ispunjavanjem kvota”, dodaje.

Svaki put kada se čuje da je policija zaustavila migrante na granici on se hvali kao spasitelj, no on je taj koji je trebao spriječiti takve prijelaze. Opisao je njegov rad “kao da je netko gurnuo nekoga u potok i onda mu baca uže i govori da ga je spasio”.