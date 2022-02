STRUČNJAK PROGOVORIO, STIŽE NOVO CJEPIVO! Otkrio što se sprema: ‘Ovdje se radi o tome da su znanstvenici purificirali protein šiljka od virusa’

Autor: N.K

Ivan Đikić, direktor Instituta za biokemiju II u Frankfurtu za HRT je rekao kako se preokret od ove velike opasnosti koju sada imamo očekuje sredinom i krajem proljeća, a govorio je i novom proteinskom cjepivu koje se razlikuje od dosadašnjih.

Kada je riječ o visokoj smrtnosti u Hrvatskoj, Đikić misli da razlog leži u tome što nemamo dovoljno cijepljenih.

“Imamo dosta teške brojeve što se tiče smrtnosti u Hrvatskoj i to u statistici Europske zajednice, ali i svijeta. Čini mi se da je glavni razlog što imamo nisku procijepljenost, ljudi se ne pridržavaju bazičnih mjera, virus se širi puno više nego što vidimo po brojevima, i to nekontrolirano širenje virusa ulazi u rizične populacije, kronične, i to uzrokuje ovako visoku smrtnost”, rekao je.

Uskoro će biti spremno i proteinsko cjepivo. Upitan što možemo očekivati od njega, Đikić odgovara:

“Jako je dobro da imamo različite vrste cjepiva. Tako da ljudi koji žele koristiti ili umrtvljeno cjepivo ili proteinsko, a ne mRNA ili adenovirusno imaju šansu i preporučio bih da uzmu i to cjepivo, jer je odobreno, a ima i dosta visoku učinkovitost. Uistinu je bez ikakvog genetskog materijala”, rekao je.

“Ovdje se radi o tome da su znanstvenici purificirali protein šiljka od virusa, i ne donosi nikakve dijelove virusa niti ikakav genetski materijal virusa. I na taj način ljudi koji imaju određeni strah ili sumnju da mogu s nukleinskim kiselinama prenijeti neku poruku od virusa, s ovim proteinskim cjepivom ne trebaju se bojati”, pojasnio je Đikić.

Na pitanje znači li to da imaju veću zaštitu i manje nuspojava, kaže da to znači samo drugačiji mehanizam.