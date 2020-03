Stručnjak popljuvao Vladine mjere: ‘Sramotne su! Krizu smo dočekali nespremni!’

Autor: Dnevno

Epidemija koronavirusa uzela je maha i u Hrvatskoj, a Vlada RH danas je raspravljala o mjerama koje bi trebale ublažiti situaciju u kojoj se nalazimo. Kao odgovor na predstojeću krizu donijeli su paket mjera, a koliko će te mjere biti učinkovite, za portal Otvoreno komentirao je ekonomski analitičar Branimir Perković.

“U većini država svijeta zadnja velika gospodarska kriza je prošla prije 10 godina. Hrvatska je tu zadnju krizu neprovođenjem reformi, održavanjem status-quo, obranom privilegija političke i birokratske kaste odužila dodatne četiri godine”, podsjeća Peković.

Rekao je kako je zadnjih nekoliko godina Hrvatska imala gospodarski rast koji, iako je bio niži nego u usporedivim državama mogao poslužiti za konsolidaciju i pripremu za novu krizu za koju se znalo da dolazi.

“Znači realno je Hrvatska imala cijelo desetljeće da se pripremi za ovu krizu, ali je pola vremena potrošila na krpanje rupa da se nebi provele reforme bolne za horde zaposlenih u javnom sektoru, a pola na dodatno širenje već preglomaznog, trulog, korumpiranog i neefikasnog javnog sektora”, tvrdi Perković.

Od 2008. godine država se izvlači iz krize, samo kako bi se sada ponovo našla na vratima nove krize, za koju opet nije pripremljena. Dok su pozitivni pomaci dolazili iz privatnog sektora, država je u glavnom odmogla i bavila se spašavanjem javnog sektora, a sada se povijest ponavlja.

“Tako da smo ovu krizu dočekali nespremni i na praktički istoj razini gospodarskog razvoja kao 2008. Cijelo jedno izgubljeno desetljeće. Pozitivni pomaci su bili isključivo rezultat samih poduzetnika i radnika, a ne pametnih politika države. Dapače, država je odmogla”, kaže Perković i dodaje kako se sada tobože uvode mjere za spas.

“I to kakve mjere? Sramotne. Zašto se umjesto ‘odgode’ poreza i drugih davanja na nekoliko mjeseci ne oslobode poduzetnici i radnici od plaćanja sasvim?! Zato što bi za to trebalo pronaći alternativne uštede u proračunu, no to znači smanjivanje plaća u javnom sektoru. To niti političari, niti sindikati ne žele jer znaju o kome im ovise fotelje”, kaže naš sugovornik.

Smatra kako bi, da se srežu plaće onima u javnom sektoru, desetak posto bilo dovoljno za osloboditi privatni sektor od poreza par mjeseci i pomoći mu da preživi ovu krizu.

“Ali ni prošlu krizu plaće u javnom sektoru nisu srezane – samo su zamrznute, pa tako neće biti ni sada. Sudbina zaposlenih u privatnom sektoru je jasna. Sve samo da se slučajno ne povrijede osjećaji glasačke mašinerije u javnom sektoru”, rekao je za Otvoreno analitičar Perković.