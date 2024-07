Stručnjak otkrio stvarno stanje u Ukrajini: ‘Idemo prema eskalaciji, jako je zabrinjavajuće’

Autor: M.P.

Ukrajinska vojska povukla se iz četvrti u predgrađu Časiv Jara, strateški važnog grada u istočnoj regiji Donjecka, koji je pretvoren u ruševine pod višemjesečnim ruskim napadom. Rusko napredovanje na istoku se nastavlja.

Istodobno se postavljaju pitanja koliki su gubici ruske vojske te kakav je moral i opremljenost ukrajinske vojske koja je mjesecima čekala zapadnu pomoć. Ante Letica, stručnjak za sigurnosne politike, izjavio je za HTV-ov Studio 4 kako je zabrinjavajuće što ruske snage napreduju.

“Pomalo napreduju na svim bojišnicama, na cijeloj crti bojišnice i to je ono što zabrinjava. Ne može se to riječima opisati, to je klaonica – tisuće mrtvih. Rusi za to svoje napredovanje plaćaju ogromnu cijenu, ogromnim žrtvama, ali i gubicima u tehnici i drugim sredstvima. Dakle, dolazi do sve jače i jače eskalacije. Rusi pomalo napreduju, unatoč pomoći, organizaciji, novcima, oružju, streljivu koje Ukrajina dobiva”, kazao je.

Chasiv Yar. Hell on earth. The russians continue to destroy the city with all possible types of weapons. pic.twitter.com/rXHOnzOt1o — Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) July 5, 2024









Letica: ‘Idemo prema eskalaciji, mir je još daleko’

Letica dodaje, obje strane imaju strašne gubitke, a prave brojke skrivaju, što je sasvim normalno. “Procjenjujemo negdje da je preko 500.000 ljudi izbačeno iz stroja, što mrtvih, što trajno onesposobljenih za daljnje služenje vojske”, napominje Letica.

Smatra da je pomoć koju je dobila Ukrajina možda došla kasno. Pitanje je i sposobnosti Ukrajinaca, kaže, kako će raspolagati i kako će upotrebljavati tu pomoć, to je također nešto o čemu treba voditi računa.

“Idemo prema eskalaciji i mir je još daleko, daleko, daleko”, istaknuo je Letica.