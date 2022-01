STRUČNJAK O KLJUČNIM PITANJIMA: Kakve su obveze Hrvatske ako dođe do sukoba u Ukrajini i koliko je izvjestan rat

Autor: Dnevno.hr

Prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila, rektor Sveučilišta VERN i vanjskopolitički komentator, govorio je o napetosti između Zapada i Rusije oko Ukrajine.

Kako kaže. teško je reći hoće li doći do oružanog sukoba u Ukrajini jer kriza ima vojnu i političku dimenziju.

“Kada gledamo sve dimenzije i izjave jedne i druge strane, onda možemo reći da se i jedni i drugi pripremaju za sukob. Međutim, siguran sam da i jedni i drugi očekuju prije svega diplomatsko rješenje, ili mirno rješenje, koje će ipak ostvariti barem dio interesa jedne i druge strane”, kaže Cvrtila u Dnevniku HRT-a.

‘Najviše stradaju države između dviju strana’

Dodaje, pitanje je koji je taj minimum koji će biti prihvatljiv za jednu i drugu stranu.

“Ali ne treba zaboraviti da se između tih strana nalazi Ukrajina. Nažalost, povijest pokazuje da države koje se nalaze između dviju strana koje su ustvari u strateškom sukobu najviše stradaju, a to mi se čini da se već sada događa u Ukrajini”, rekao je Cvrtila.

Osvrnuo se i na izjavu predsjednika Zorana Milanovića koji je rekao da hrvatski vojnici neće sudjelovati ako eventualno dođe do sukoba jer hrvatska javnost ne bi to podržala, a Sabor stoga ne bi donosio takve odluke.

Imamo obveze u NATO-u, no Ukrajina nije članica

Napominje, imamo obveze u NATO-u, no to su prije svega obveze u slučajevima napada na teritorij država članica NATO-a, a Ukrajina to nije.

Također, nije sasvim siguran da će, dođe li do rata, SAD, europski saveznici i NATO baš tako jako intervenirati u korist Ukrajine. Naprotiv, čini mu se da će puno više čekati.









‘Teško je govoriti da postoji vjerojatnost rata’

“To je pokazao i naš slučaj iz devedesetih – kako će se situacija razvijati, pa onda sankcije i ne znam kakve sve druge mjere, ali bojim se da će tu najviše stradati ukrajinski narod”, rekao je Cvrtila poručivši da bi rat svima donio gubitke.

“Iz tog razloga je teško govoriti o tome da postoji velika vjerojatnost rata. Treba se nadati da su ipak racionalni akteri i ovi pregovori u Parizu koji se sada događaju ipak bi mogli dovesti do određenog rezultata”, zaključio je Cvrtila.