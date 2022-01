STRUČNJAK ANALIZIRAO SNIMKE, ‘BJEŽI LI OD NEKOGA?’ Opisao kako je Matej trčao: ‘Na dva mjesta imamo situaciju da se on sakriva navodno iza dva auta’

Autor: N.K

Već je šesti dan potrage u Beogradu za nestalim mladićem iz Splita Matejem Perišem koji je s prijateljima u beogradskom klubu Gotik slavio uoči dočeka Nove godine. Slučaj se pretvorio u pravu misteriju nakon što su se u javnosti pojavile brojne teorije o njegovom nestanku.

U početku se na temelju snimke jedne nadzorne kamere i izjava svjedoka mislilo kako je Matej slučajno upao u rijeku Savu u želji da obavi nuždu uslijed velike gužve u toaletu kluba Gotik.

Spominjala se tu i tučnjava, a mnogima je bilo sumnjivo i to što su njegovi prijatelji nestanak prijavili tek sutradan. Sve se promijenilo kada su u javnost dospjele snimke nadzornih kamera, a koje prikazuju navodno upravo Mateja Periša i to kako mahnito trči beogradskim ulicama pritom pozivajući taksi čiji je vozač odbio vožnju.

Na jednoj od snimaka koja navodno prikazuje Mateja vidi se kako muškarac ulazi u rijeku blizu Brankovog mosta i pliva. Tako se danas i potraga fokusirala na druga područja, konkretnije, više uzvodno gdje se sumnja da je Matej ušao u vodu.

Vulin patrolira u gumenjaku: “Srbija je sigurna zemlja”

Potrazi se priključio i sam ministar unutarnjih poslova Srbije, Aleksandar Vulin koji je danas viđen kako patrolira u gumenjaku. Dovukli su danas Srbi i sonar na Savu.

MUP Srbije poslao je priopćenje u kojem su više manje sadržane i izjave ministra Vulina.

“Nijedan dan otkako se to desilo nije prošao da me predsjednik Vučić nije pitao ima li nešto novo, ima li pomaka. Možemo zamisliti patnju tog oca, sestara nestalog Splićanina. Ono što mogu reći u ovom trenutku je da mi ne stajemo, nitko ne može ništa zamjeriti policiji, dajemo sve od sebe, radimo apsolutno sve.

Naši operativci su s ocem razgovarali više puta, kao i s Matejevim prijateljima, konobarima, osiguranjem. Ronioci Žandarmerije su se uključili, riječna jedinica radi, sve što je u moći jedne policije mi radimo. Znamo gdje je iznajmljen stan, gdje se kretao, ali kasno je prijavljen nestanak. Nije bilo sukoba ni nasilja u klubu.









Otac je prepoznao svog sina na nekoliko snimki. Obitelj će prva saznati, bio dobar ili loš ishod, ali će prva saznati.

Srbija je sigurna zemlja, Beograd je siguran grad, kod nas se ne događaju takve stvari da netko nekoga napadne, opljačka ili ubije nekoga, to se vrlo rijetko događa”, prenio je MUP riječi Vulina.

DNA analiza

Ranije je i otac dao svoj uzorak radi DNA analize.

“Znam da rade sve što trebaju, ja ni ne ulazim u sve te razgovore, sve detalje koji nisu bitni”, dodao je.









“Više javno Tužiteljstvo u Beogradu obaviješteno je o svim mjerama i radnjama iz njihove nadležnosti koje se odnose na potragu za 27-godišnjim Splićaninom”, rečeno je Tanjugu.

U pitanju su naredbe za izuzimanje tragova DNA koji bi trebali doprinijeti sklapanju mozaika i rasvjetljavanju nestanka Mateja.

Potraga za mladićem i dalje traje, a tužiteljstvo je u stalnom kontaktu s policijom.

Što se tiče raznih teorija, jedna od njih je da je mladić očigledno pod utjecajem opojnih supstanci budući da nitko ne može povezati zašto bi momak trčao Beogradom i potom skočio u rijeku. Pritom, ne postoje nikakvi dokazi da je Matej imao problema i da ga je netko proganjao. I njegovi prijatelji kažu kako nije bilo incidenata.

Cvrtila: “Netko tko je drogiran ne može tako trčati”

Što se tiče nadzornih kamera, stručnjak za kriminalistiku Cvrtila kaže da one mogu služiti i služe za rekonstrukciju događaja. Izuzima se sadržaj različitih kamera te se različitim tehnologijama pravi putanja kretanja osobe za kojom se traga.

Na jednoj od snimki vidi se nestali Periš kako razgovara s taksistom, pokušava ući u taksi, međutim, to mu ne uspijeva.

“Pojavila se informacija da je mladić bio alkoholiziran ili drogiran, ali netko tko je takav ne može držati pravac i ovako ravno trčati. S druge strane, njemu je očito taksista stao, nije mu otvorio vrata i kad mu nije otvorio vrata, on nije bio nasilan, nego je nastavio dalje. Ja tu ne vidim smušenost koju može izazvati alkohol ili droga, a možda je i uzeo neku drogu koja ne utječe na kretanje. Sad, zašto on trči, bježi li od nekoga, na dva mjesta imamo situaciju da se on sakriva navodno iza dva auta, a onda u ovoj kući, proganja li ga tko, zašto bježi, je li bio incident u samom klubu, to ne znamo”, rekao je Cvrtila.