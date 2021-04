STRUČNJACI O PRETKAMPANJI: ’Kakva nam je vlast, pa takva – zato što smo mi takvi’, ’Kandidati imaju jako puno gafova i misle da su štosni’

Autor: Matea Vidić

Smiljana Leinert Novosel, komunikologinja s Fakulteta političkih znanosti, Božo Skoko, komunikacijski stručnjak s istog fakulteta te Pero Maldini, politolog sa Sveučilišta u Dubrovniku gostovali su u emisiji HRT-a, Otvoreno. Govorili su o pretkampanji lokalnih izbora, a upitani što donose ovi izbori, Skoko tvrdi kako će ovo biti jedni od zanimljivih izbora jer je puno toga nepredvidivo. Istaknuo je tu Zagreb, Rijeku, ali i neizvjesnosti u Splitu i Osijeku. “To se kasnije može odraziti na parlamentarnim izborima”. Govorio je i o velikom broju novih lica na ovim izborima pa tvrdi kako će doći do velikog broja neovisnih gradonačelnika i načelnika.

“Ovo je jedna specifična kampanja pa možemo zaboraviti klasičnu predizbornu kampanju na koje smo navikli”, govori. Uštedjet će se, tvrdi na sastancima i pjevačima, ali traži jako puno od kandidata. Tu ističe društvene mreže na kojima kandidati moraju biti kreativni. “Okolnosti u kojima kampanja nastaje drugačija je od onoga na što smo navikli”, tvrdi. “Ne bi se usudio kladiti ni na jednog kandidata, jer ankete su jedno, ali stvarnost drugo”, zaključuje.

Leinert Novosel se osvrnula na kampanju koja se danas ne odnosi više na veličinu stranke i karizmatičnost lidera, a tvrdi kako je to dobro za one koji dobro rade svoj posao. Plenković je brend HDZ-a pa svi drugi padaju u drugi plan, tvrdi. “Birači na lokalnim izborima znaju jako puno o ljudima. Svatko od njih pokuša u sadržajnom smislu istaknuti nešto što je dobro, ali osobnost je ono što bi moglo prevagnuti”, zaključuje. Govoreći o kandidatima tvrdi kako tu sada ima i novih lica, ali i onih koji nekoliko puta obnavljaju mandate. “Postavlja se pitanje je li bolje netko iskusan ili je dobro da se ljudi mijenjaju. Tu dolazi mlada, nova krv koja donosi nove ideje i poslove”, rekla je. Navodi i kako velika obećanja nisu interesantna Zagrebu. U glavnom gradu, tvrdi, treba shvatiti stanje te utvrditi generalni princip napredovanja.

Unutarstranački odnosi

Maldini tvrdi kako je sasvim sigurno kako lokalni izbori utjecati neće toliko utjecati na nacionalnu razinu stranaka po poziciji vlade, ali će utjecati na unutarstranačke odnose. “Ovo će biti test za stranačka rukovodstva”, tvrdi pa govori da ono što možemo vidjeti kroz strukturu kandidata je da su građani pokazali da se izjašnjavaju kako nemaju koga birati. “Postavlja se pitanje postavlja li se kriza liderstva. Tu je veliki broj kandidata, ali dobar dio tih ljudi nije sposoban komunicirati”, tvrdi. “Lokalni uspjesi mogli bit podupirati vodstvo”, zaključuje.

Govoreći o negativnoj konotaciji da birači tvrde kako nemaju za koga glasati, Skoko tvrdi kako je tu važna percepcija kandidata, inflacija i nezadovoljstvo građana. “Jesu li pametni i kompetentni, a povezan je i još jedan problem negativne selekcije kandidata. Opcije ne dominiraju najuspješnije, nego najbliže stranačkom vrhu. Mimozilazi se biračko tijelo, ali i tijelo stranke unutar stranačkog vrha. Tu se javlja nepovjerenje građana prema politici”, jasno će. Istaknuo je i kako kvalitetni ljudi ne idu u politiku jer se politika percipira kao prljava, rad bilo kojeg političara je pod povećalom, od imovine, obitelji, osobnih preferencija. To postaje javna stvar i puno ljudi ne želi se izložiti i pita se je li taj trud isplativ, govori.”Politika ne omogućava radikalne odluke koje se obećavaju i koje ljudi očekuju”, govori zatim. Leinert Novosel smatra kako centralizirano odlučivanje unutar stranke odlučuje tko je kandidat, a Maldini se osvrnuo na populizam na izborima.

“Politika je mjesto za populizam, postoje ljudi koji glume ili su uvjereni u svoju mesijansku ulogu. Birači ponekad popuste emocijama pa glasaju za nekoga samo zato da ne budu drugi. Političke opcije koje ne mogu artikulirati dio, a ne sve probleme zajednice dolaze u problem. Ne mogu ponuditi alternativu, a ne mogu ni ponuditi rješenje. Vlast u demokracija takva je kakvu je zaslužujemo. Jer to je vlast koju mi biramo. To znači da ni mi nismo drugačiji. S druge strane to govori i koliko smo realni, koliko znamo prava i građanske obveze, ali i prava i obveze političara. Kakva nam je vlast, pa takva – zato što smo mi takvi”, zaključio je.

Zadnji dani kampanje

“Veliki broj neopredijeljenih, to su oni koji naposljetku neće ni izaći. Ako uzmemo tu obvezu da jednom u četiri godine trebamo izaći na izbore, a ne izađemo, onda se postavlja i pitanje možemo li kritizirati”, dodaje.

Skoko se osvrnuo na političke gafove u kampanji, a tvrdi kako je to specifično jer su izbori raštrkani, okrenuti lokalnim javnostima i nemamo cjelovitu sliku. “Ne možemo govoriti da kampanja nazaduje, ali ima jako puno gafova. Kao čovjeka koji je operativno radio u kampanjama teško je surađivati s političarima kada dolazite iz neke kompanije. Teško će se otvoriti, profesionalni pristup ne dolazi lako do političara. Oni smatraju da su gafovi štosni, ali nisu istražili je li biračima to simpatično, hoće li ih otjerati. Ova dva tjedna do izbora ne mogu puno toga napraviti. Većina je izabrala. U ovoj pretkampanji, jedni su u dva tjedna iskoristili medije, a oni vještiji su godinama to radili. Kandidat mora sada biti drugačiji, kreativan da privuče birača”, jasno će.









Leinert Novosel govori kako će biti interesantno vidjeti drugi krug izbora, a govori i da nije optimistična oko izlaznosti jer zakon je takav da se ne može glasati izvan mjesta prebivališta.