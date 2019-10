STROŽE MJERE ZA SVINJOKOLJU: Na ovo moraju paziti i proizvođači i kupci!

Autor: Dnevno

Dok mnogi strahuju od gripe, svinjogojci strahuju od afričke svinjske kuge. Zbog straha od pojave bolesti Ministarstvo poljoprivrede propisalo je nove, strože mjere za svinjokolju.

Svinjogojcima koji ne udovoljavaju minimalnim biosigurnosnim mjerama zabranjeno je premještati žive svinje, osim izravno u klaonicu te ih ne smiju klati za osobnu potrošnju gospodarstva.

“Obveza je kliničkog pregleda, ali samo te farme koje ne udovoljavaju biosigurnosnim uvjetima”, napominje Ljupka Maltar iz Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane, a prenosi Dnevnik.hr.

Obveza je javiti se veterinaru u roku od 72 h prije nego što će se imati svinjokolju i veterinar će doći na farmu. To odobrenje vrijedi 7 dana. Brojni poljoprivrednici negoduju jer smatraju da ih se neće moći pridržavati.

“Klinički pregled, on je jako skup, on vam dođe za gospodarstvo od 2 do 10 svinja 170 kn, od 10 do 100, 750 kn, za više od 100 je 1500 kuna”, otkriva predsjednik Udruge svinjogojaca Dobromir Čović.





Iz Ministarstva ističu da nema mjesta panici, ovom mjerom žele očuvati svinjogojsku proizvodnju.

“Kategorizacija je provedena, plaćala se iz državnog proračuna i dalje se nastavila. Sve farme koje nisu kategorizirane nastavit će se kategorizirati”, ističe Maltar.

No, tih problema neće imati oni koji su se svega pridržavali. “Stavili smo električne pastire, duplu žicu imamo i magarice. Magarac štiti od svih infektivnih zaraznih bolesti”, kaže Jozo Marić iz Bilja.

Osim proizvođača, na nova pravila moraju pripaziti i kupci jer od proizvođača koji nemaju potrebnu kategorizaciju neće ni moći kupiti svinju.

“Dolaze kupci i nakupci za svinje. Mi želimo te svinje prodati, međutim ako smo u kategoriji 1, ne možemo”, napominje Čorić.

Veliki broj farmi još to nije učinio. Takve svinje morat će u klaonice, što im čini dodatni trošak.