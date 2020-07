STRIPTIZETA ZA DNEVNO OTKRILA KAKVE SU MOMAČKE U VRIJEME KORONE: ‘Masku nosim samo zbog fetiša, pa ne radim to nosom’

Možda Capak i društvo mogu određivati koliko će ljudi biti na svadbama, ali na ono što se događa nešto prije, na momačkim zabavama nemaju nikakvog utjecaja.

A muškarci, ma što mislili o tome, i ovim korona-vremenima zadržali su običaj da svoje prijatelje isprate razuzdanim zabavama kojima su sastavni, a često i najdojmljiviji dio – striptizete.

Doduše, ponuda, a to je usko vezano i za potražnju, nije kao inače, ali tko želi – izbora ima.

“Nudim klasični, progresivni show od 35 minuta, imam ponudu raznih kostima pa biraj koji ćeš‘, iznosi mi zagrebačka striptizeta svoju ponudu.

Cijena? ‘Prava sitnica’, rekao bi Sir Oliver iz Alan Forda: 250 eura. Oni izvan Zagreba plaćaju i troškove prijevoza.

‘Doplate nema’. Seks, to svima mora biti jasno prije nego počne show, ne dolazi u obzir. Ipak, ne odradi posao i pobjegne, nakon nastupa slijedi i druženje.

Otkriva mi da Hrvati vole one klasične uniforme, liječnica/medicinska sestra, sobarica i policajka su najpopularnije, a složili smo se da se u ovim ‘novim normalnim’ vremenima medicinsko osoblje čini najprikladnije.

No, masku – ako klijenti to traže – nosi samo iz zabave, ne radi korona-zaštite. Ionako nastupa samo pred manjim brojem ljudi, u prosjeku je to desetak mladića. To bi čak i bilo u skladu s epidemiološkim pravilima. Za razliku od fizičkog kontakta koji se ne preporučje.

Seksa, kao što smo rekli, nema, no na ‘lap dance’, ples u krilu, imaju pravo i budući mladoženja i drugi gosti, a to se nije promjenilo ni u postojećim okolnostima.

“Pa nije baš da to radim nosom“, kaže mi kroz smijeh.

“Meni nije bed. Iskreno, mislim da su to gluposti. Nije da se inače ne pazim, ali, reci mi, koliko ljudi bude na momačkim, a koliko ljudi sretneš u trgovinu? Veću interakciju imaš kad si u supermarketu”, ‘pojasnila’ mi je svoj stav.