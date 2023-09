Strelovit pad Hrvata katolika, sad je jasno što se događa: ‘Nisu išli u crkvu i shvatili su da to nije strašno’

Autor: Dnevno.hr

Teologinja i aktivistkinja Lana Bobić, gostujući u N1 Newsnightu, govorila je o padu religioznosti diljem svijeta.

Naime, vezano za tu temu, Bobić ističe da se dogodio pad institucionalne religioznosti, što znači da manje ljudi redovito odlazi u crkvu, iako se i dalje deklariraju kao vjernici.

Osim toga, prokomentirala rad stručnjaka Krunoslava Nikodema i Siniša Zrinščaka, koji su analizirali religijske promjene u hrvatskom društvu od 1999. do 2018. godine.





‘Nisu išli u crkvu i shvatili su da to nije strašno’

“U istraživanju su povezali da religioznost više nije nekakav opći nazivnik svim Hrvatima. Od ’90-ih naovamo je bilo ‘Hrvat i katolik’ kao nešto što je ‘amen’. Povezivao se nacionalni identitet s religijom, no stručnjaci su primijetili da se na toj identitetskoj razini religioznost više vezuje za ljude koji imaju desne svjetonazore, iako to ne znači da oni s ljevice ne moraju biti religiozni. Sad to više nije na razini opće populacije, nego na razini desnice”, rekla je.

Bobić također sugerira da su skandali vezani za zlostavljanje u Crkvi i pandemija mogli utjecati na pad broja vjernika.

“Jedan od mogućih faktora je i pandemija. Ljudi tijekom pandemije nisu išli u Crkvu i shvatili su da to nije tako strašno”, kazala je i dodala da se korištenje novih tehnologija povezuje s manjim brojem religioznih osoba, ali da to sigurno nije glavni uzrok.

Tehnologija i religija

“Korištenje novih tehnologija, pa i razvoj umjetne inteligencije i robotike, povezuje se s manjim brojem religioznih osoba, ali sigurno nije jedini uzrok. Za tako kompleksan društveni fenomen ne može biti samo jedan uzrok, uvijek ih je više. Ipak, istraživanja ukazuju na povezanost korištenja tehnologije i religije, ali to ne dokazuje da je zapravo tehnološki napredak uzrok. Ako i je jedan od uzroka, nije jedini”, dodala je.









Na koncu je istaknula i da su mlađe generacije i visokoobrazovani ljudi često manje religiozni, kao i to da se religioznost češće nalazi u manjim sredinama u usporedbi s velikim gradovima.