STRAVIČNO! TORNADO POHARAO EPICENTAR KORONE: Objavljene dramatične snimke iz Wuhana, jedna osoba je poginula, ima ozlijeđenih

Kineska službena novinska agencija izvještava kako je jedna osoba poginula, a više od 60 je ozlijeđeno nakon što su dva tornada pogodila grad Wuhan i grad na istoku Kine u petak navečer.

U Wuhanu je nestalo šest osoba, a 41 ih je završilo u bolnici nakon što je tornado pogodio četvrt Caidian.

Prema novinskoj agenciji, nitko od ljudi koji su u bolnicama nije u životnoj opasnosti, javlja Reuters.

Lokalna vlada u Wuhanu rekla je da je tornado srušio nekoliko stabala i konstrukcija na gradilištima.

A tornado struck Suzhou, E.China’s Jiangsu Province on Friday evening, causing damage to local infrastructure and houses. No casualties have been reported yet. pic.twitter.com/fuhwkuUYzO

— Global Times (@globaltimesnews) May 14, 2021