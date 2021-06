STRAVIČNO OTKRIĆE: Saudijski operativci koji su ubili i raskomadali novinara Khashoggija prošli su obuku u SAD-u

Četvorica Saudijaca koji su 2018. sudjelovali u ubojstvu novinara Washington Posta Jamala Khashoggija prošli su paravojnu obuku u Sjedinjenim Državama.

Ugovor za obuku odobrio je State Department, objavio je New York Times.

Obuku je održala zaštitarska tvrtka koja ima sjedište u Arkansasu, a koja je u vlasništvu privatne tvrtke Cerberus Capital Management.

Na obuci su se vježbale vještine obrambene prirode, a osmišljena je kako bi zaštitila saudijske čelnike. Jedan izvor upoznat s detaljima tvrdi da je u nju bio uključen i trening za nadziranje kao i za borbu jedan na jedan.

Nema dokaza da su američki službenici koji su odobrili obuku znali da su Saudijci upleteni u rušenje protivnika režima princa Mohammada bin Salmana, no sama činjenica da je vlada odobrila trening operativcima koji su izvršili stravično ubojstvo novinara pokazuje koliko su SAD postale isprepletene a autokratskim sustavom.

