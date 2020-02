STRAVIČNI DETALJI SMRTI SREDNJOŠKOLKE: U stanu iz pakla pronađeni predmeti koji bacaju novo svjetlo na slučaj!

Autor: Dnevno

Narkomanske igle i kutijice s metadonima samo su dio predmeta koje je oduzela policija tijekom pretresa podstanarskog stana zgrade u Šenovoj ulici u zagrebačkom Sopotu u kojem je s petka na subotu umrla 16-godišnja djevojka.

Nakon dvodnevne policijske istrage Služba općega kriminaliteta PU zagrebačke podnijela je kaznene prijave protiv Radoja R. (30), inače BiH državljanina s boravkom u RH, te je on predan pritvorskom nadzorniku. Osumnjičen je za dva kaznena djela: da je u stanu omogućio maloljetnici uživanje droge te da joj nije pružio pomoć već ju je bešćutno u subotu ujutro zamotao u tepih i odvukao 500 metara dalje do Zemljakove ulice gdje ju je niz stepenice bacio u podrum. No, krajnji “pečat” prijavi dat će rezultati obdukcije tijela preminule tinejdžerice koja će pokazati točan uzrok smrti, a prema dosadašnjim prijavama na osnovu zatvorenog kruga indicija, ako se Radoju R. i sudskim putem dokaže krivnja, prijeti mu i do 15 godina zatvora.

Tragična smrt srednjoškolke za kojom se tragalo od 26. siječnja ne prestaje biti glavna tema razgovora. Dok jedni ukazuju na letargičnost institucija pogotovo u prevenciji kod maloljetnika, drugi upiru prstom u okruženje iz kojeg djevojka potječe s obzirom da je dobar dio djetinjstva provela po domovima iz kojih je bježala.

Upućeni u problematiku otkrivaju za Jutarnji list da je obitelj 16-godišnjakinju pokušavala na sve moguće načine izvesti na pravi put. Kontrolirali su ju i preko društvenih mreža na kojima je pronalazila krivi oblik zabave, ali svaki njihov potez je bio uzaludan. Jer ona bi svaki puta “dala petama vjetra”.

Susjedi iz te zgrade su je često viđali. Nerijetko je dolazila i s drugim vršnjacima. Što su radili u stanu inače, ali i kobne večeri, kada je njezino srce prestalo kucati, može se samo nagađati.

Za Radoja R. priča je jasna: “Bili su sami u stanu. Zaspao je, a kad se probudio ujutro ona je bila hladna pa se uplašio…” Odvukao je njezino tijelo do starog skloništa zgrade u drugoj ulici gdje ju je otkotrljao niz stepenice i ostavio. Zastrašujući prizor crnokose djevojke duge kose zamotane u tepih ubrzo je uznemirio kvart. Noge su joj virile na stepenicama, a kod sebe nije imala dokumente. Nakon desetak sati, kad je njezin identitet utvrđen, policajci su već bili na vratima stana Radoja R., a kako im on nije otvarao vrata, odlučili su se pritajiti te su ga uhitili dok je pokušavao pobjeći iz stana u dva ujutro u nedjelju.

Što je točno pošlo po zlu kobne večeri jer, sudeći prema svemu, njihovo druženje u dvoje u stanu nije odskakalo od uobičajenog, još je uvijek misterij.