Stravična nesreća u Švedskoj, ima mrtvih: Dizalo palo s 20 metara visine

Jučer se dogodila tragična nesreća na gradilištu u Sundbybergu, predgrađu Stockholma, gdje je montažno dizalo palo s visine od 20 metara. Svih pet osoba koje su se u trenutku nesreće nalazile unutar dizala su preminule. Tužitelj je potvrdio ovu tužnu vijest, a vlasti su priopćile da je više osoba ozbiljno ozlijeđeno.

Tragic incident in Stockholm as a construction elevator crashes, resulting in the loss of five lives. 💔 ⬇️ https://t.co/crLFH0piZL

— The Guardian Nigeria (@GuardianNigeria) December 12, 2023