STRAVIČNA NESREĆA U NIZOZEMSKOJ: Kamion se zaletio u skupinu ljudi, ima mrtvih

Nekoliko je osoba poginulo, a više je osoba ozlijeđeno, kada se kamion u subotu navečer zaletio među skupinu ljudi okupljenih na zabavi uz roštilj, objavila je nizozemska policija o nesreći u gradu Nieuw Beijerland blizu Rotterdama.

Posljednji podaci govore o troje poginulih, objavio je radio NOS.

U pomoć je pozvana vučna služba da izvuče vozilo koja pripada španjolskoj tvrtki, navodi agencija dpa.

Njemačka agencija dodaje da je u spašavanju unesrećenih sudjelovalo deset ambulantnih vozila i helikopter, a nekoliko je osoba prevezeno u bolnicu, javio je NOS.

Policija nije navela točan broj poginulih, već je samo navela da istražuje nesreću koja se dogodila oko 19 sati po srednjoeuropskom vremenu nekih 30 kilometara južno od Rotterdama.

