STRAVIČNA NESREĆA: Najmanje 53 osobe poginule u sudaru kamiona u Meksiku, među njima žene i djeca

Najmanje 53 osobe, većinom migranti iz Srednje Amerike, poginule su u sudaru kamiona u južnoj meksičkoj državi Chiapas, rekli su dužnosnici u četvrtak, u jednoj od najtežih prometnih nesreća koje su se dogodile u zemlji posljednjih godina, piše BBC.

Nesreća se dogodila kada se veliki kamion s prikolicom prevrnuo na opasnoj krivini izvan grada Tuxtla Gutierrez, rekao je čelnik agencije civilne zaštite Chiapasa Luis Manuel Garcia.

Reutersove slike prikazuju bijelu prikolicu prevrnutu na bok na autocesti, dok neki ljudi leže na ceradama na tlu radi medicinske pomoći. Slike također prikazuju redove nečega što se čini kao tijela žrtava nesreće zamotana u bijele tkanine.

Među poginulima su muškarci, žene i djeca, dodao je Garcia u intervjuu za televiziju Milenio.

