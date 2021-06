STRAVIČAN ZLOČIN U PULI: Žena koja je ubila svoju majku dobila 25 godina! Mislila je da ‘pomaže mami’

Zbog ubojstva svoje 91-godišnje majke na pulskom je Županijskom sudu Divna Sekulić Trošt osuđena na 25 godina zatvora. Njezin sin Damjan Trošt, unuk ubijene, osuđen je na šest mjeseci prisilne hospitalizacije koja se može produžavati do maksimalne predviđene kazne za to kazneno djelo, a to je 40 godina, javlja portal Regional express.

Unuk je prošao s blažom kaznom jer je sud procijenio da je u vrijeme ubojstva bio neubrojiv premda su i u njegovom slučaju “ostvarena obilježja kaznenog djela teškog ubojstva”.

Starica je ubijena prošlog lipnja u pulskom naselju Veruda, a prema onome što se utvrdilo na sudu, unuk ju je u više navrata izbo nožem, dok ju je kći potom zagušila jastukom.

‘Mama, ja ću ti pomoći’

Kći je na sudu priznala krivicu, no tvrdila je kako je doživjela amneziju nakon ubojstva. “Nisam bila svjesna što se dogodilo, iako sam znala da se dogodio užas”, tvrdila je.

U svojoj obrani iznijela je tek detalje kojih se sjeća. Kazala je kako je mislila da pomaže majci te da joj je prije ubojstva rekla “Mama, ja ću ti pomoći. Volim te.”

“Sada, dok ovo govorim, ispada mi nevjerojatno da sam tako mogla misliti, i užasavam se toga, ali moje stanje danas i tada su dvije različite stvari”, izjavila je tijekom suđenja.

I ona se nadala da će je sud proglasiti neubrojivom, no to se na koncu nije dogodilo.